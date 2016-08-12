Zorlayıcı birkaç gün

Riskli hareketlerden ve yerlerden kaçınmak, seyahatler esnasında dikkatli olmak, gereğinden fazla bilgi paylaşmamak, gizli kalması gereken sırları, şifreleri v.b açık etmemek gerekebilir. Bazı tekliflerin, planların veya buluşmaların (özellikle tanımadığımız veya riskli bulduğumuz kişilerle) olası tehlikelerini göz ardı etmek yanlış olabilir. Finansal başlıklı konular da yorucu gelişmeler ön plana çıkabilir veya Yay burcundaki Ay nedeniyle güvenlik, güvenlik güçleri, yurtdışı bağlantılı işler, din başlıklı konular veya yabancılarla ilişkiler açısından stresli denebilecek olaylar yaşanabilir. İlişkiler zorlanıyor, yanıltıcı etkiler veya hayal kırıklıkları gündemde. Hepinize keyifli günler, sağlık ve sevgi ile kalın…