Yüz Lazer Epilasyonu Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Yüz Lazer Epilasyonu Nasıl Etki Eder?

Yüzdeki istenmeyen tüyler herkes için önemli bir estetik problemdir. Lazer ışını, kıla rengini veren melanin pigmenti tarafından emilerek kıl köküne iletilir. Kıl kökünde ısı enerjisine dönüşür ve kıl kökünü tahrip eder. Her seansta kıl kökü bir miktar zarar görür ve ortalama 8 seans sonra kıl kökü bir daha kıl üretemeyecek düzeyde tahrip olur.



Yüz Lazer Epilasyonu Nasıl Uygulanır?

Yüz lazer epilasyonunda uygulama yapılacak alana lazer başlığı ile lazer ışını iletilir. Geleneksel lazer epilasyon yöntemlerinde tek tek kılların üzerine atış yapılır. Buz Lazer epilasyonda da tedavi başlığı cilt yüzeyinde hareket ettirilir. SHR (Super Hair Removal) adı verilen bu patentli uygulama tekniğinde kıl kökleri kademeleri olarak ısıtılır. Bu nedenle uygulama neredeyse tamamen ağrısız gerçekleşir ve hasta konforu artar. Buz Lazer mutlaka jel sürülerek uygulanır. Jel hem cildi serinletmeye hem de lazer ışınının daha derine iletilmesine yardımcı olur. Uygulama yapan kişi ve hasta mutlaka lazer koruyucu gözlük takmalıdır.

Yüz Lazer Epilasyonu Ne Kadar Sürer?

Yüzde uygulama yapılacak alana bağlı olarak uygulama süresi birkaç dakikadan yarım saate kadar sürebilir. Buz Lazer, geniş tedavi başlığı ile hızlı bir lazer epilasyon imkanı sunmayı amaçlar. Üst dudak ve çene genellikle 1 dakikadan daha kısa sürede tamamlanır. Sakal üzeri, boyun gibi daha geniş alanlarda da uygulama birkaç dakika sürer.



Yüz Lazer Epilasyonu Ağrılı Mıdır?

Ağrı hissi kişiden kişiye değişkenlik gösterse de genel olarak lazer epilasyonun ağrılı bir yöntem olduğu bilinen bir gerçek. Ağrının nedeni lazer ısısıdır. Bu nedenle lazer epilasyon cihazına mutlaka uygun bir soğutma sistemi eşlik eder. Geleneksek yöntemlerde hava soğutma veya gaz soğutmadan yararlanılır. Buz Lazer cildi -3 dereceye kadar soğutan Ice Teknolojisinden yararlanıyor. Buz Lazer tedavi başlığı cilde değdiğinde buz gibi soğuk oluyor ve cildin ferahlamasını sağlıyor. Lazer ısısı yerine buz gibi serinlik hissediliyor. Buz Lazer, kıl köklerini kademeli ısıtan patentli SHR uygulama yöntemi ve patentli Ice Teknolojisi ile etkili cilt soğutma yaparak neredeyse tamamen ağrısız bir lazer epilasyon sunuyor.



Yüz Lazer Epilasyonu Güvenli Midir?

Yüz lazer epilasyonu FDA onayına sahip cihazlarla uygulandığında güvenli bir yöntemdir. Her cilt tipine her lazer epilasyon cihazı uygun olmayabilir. Örneğin; esmer ve bronz tenlerde cilt yanığı riski yüksektir. Bu nedenle bazı lazer epilasyon yöntemleri bronz tene uygulanmaz, minimum 1 ay cilt renginin açılmasını beklemek gerekir.



Buz Lazer Alexandrite, Diyot ve Nd:YAG olmak üzere 3 dalga boyuna sahiptir. 3 dalga boyunun aynı sistemde olmasının avantajı ile tüm cilt tiplerinde güvenlidir. Cilt renginin açılmasını beklemeden yazın da güvenle uygulanıyor. Güneşlendikten sadece 1 hafta sonra Buz Lazer yaptırmak mümkün. Buz Lazer bronz ten dahil tüm cilt tiplerinin lazer epilasyonu için FDA onayına sahip bir sistem. Hakkındaki klinik çalışmalar güvenli olduğunu kanıtlamıştır. Ice Teknolojisi ile cildi -3 dereceye kadar soğutan Buz Lazer, hem neredeyse tamamen ağrısız hem de güvenli bir lazer epilasyon sunuyor. Cilt yüzeyini koruyan teknolojileri sayesinde ciltte yanık, leke, renk değişimi gibi yan etki riskleri minimuma iniyor.





Yüz Lazer Epilasyonu Ayva Tüylerini Aktive Eder Mi?

Yüz lazer epilasyonu hakkında en merak edilen konu, ayva tüylerinde aktivasyona neden olup olmayacağı. Bazı lazer epilasyon yöntemlerinin ayva tüylerini kalınlaştırdığı ve bu tüylerde yayılmaya neden olduğu bilinen bir gerçek. Bu nedenle yüzde her lazer epilasyon yöntemi uygulanmaz.

Buz Lazer ayva tüylerinde herhangi bir aktivasyona neden olmaması ile biliniyor. Patentli uygulama tekniği ve patentli Ice Teknolojisi dolayısıyla ayva tüylerinde herhangi bir kalınlaşmaya, yayılmaya neden olmuyor. Bu nedenle Buz Lazer vücutta olduğu gibi yüz lazer epilasyonunda da ilgi görüyor.



Yüz Lazer Epilasyonu Hangi Bölgelere Uygulanır?

Lazer epilasyon göz çukuru dışında yüzde istenmeyen tüylerin bulunduğu tüm alanlara uygulanabilir. Kadınlar en çok çene, üst dudak, alın, kaş arasındaki istenmeyen tüylerden şikayetçidir ve bu alanlar için lazer epilasyon yaptırmaktadır. Erkekler ise daha çok favori, sakal üzeri, elmacık kemiği, boyun gibi bölgeler için lazer epilasyondan yararlanmaktadır.



Yüz Lazer Epilasyonu Kaç Seans Sürer?

Lazer epilasyon seans sayısında birçok faktör rol oynar. Bu faktörler arasında cilt rengi, kıl rengi, kıl kalınlığı, kıl yoğunluğu, kişinin yaşı ve uygulama yapılacak bölgeyi sayabiliriz. Tüm bu bilgiler ışığında eğer kişide hormonal bir düzensizlik yoksa, yüz lazer epilasyonu ortalama 8 seans önerilir.

Merdiven altı tabir edilen yerlerde FDA onayına sahip olmayan cihazlarla lazer epilasyon yaptırıldığında, 20 seansta dahi sonuç alamayan kişilere rastlamak mümkün. Bu nedenle mutlaka güvenli cihazlarla uygulama yaptırılması gerektiğini belirtmek istiyoruz. Uzmanlar bu konuda sürekli uyarı yapıyorlar. FDA onayı olmayan cihazlar hem cilde zarar verebilir hem de bu cihazlarla lazer epilasyondan sonuç almak mümkün olmayabilir.

Kulak İçi ve Burun İçine Lazer Epilasyon Yapılır Mı?

Buz Lazer ile kulak içi ve burun içi gibi ulaşılması güç alanlardaki istenmeyen tüyler için de uygulanabiliyor. Bunu sağlamak için özel bir yüz ucundan yararlanılıyor.



Yüz Lazer Epilasyonunun Avantajları

Yüz lazer epilasyonu kısa süren bir işlemdir. Uygulamadan sonra kişi normal yaşamına dönebilir. Tıraş sonrası ciltteki tahriş veya ağda sonrası kıl batmaları gibi problemlerin azalmasını amaçlar. Lazer epilasyon sonuçları kalıcıdır. Ortama 8 seans sonra yüzdeki istenmeyen tüyler %80 oranında azalır. Buz Lazer ile bu oran bazı kişilerde %90’ kadar çıkabilmektedir. Kalan tek tük kıl ise fark edilemeyecek derecede ince tüy halinde çıkar.

İlandır.