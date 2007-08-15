Yükselen burç yorumlarınız

Yükselen burç genellikle insanın davranış ve düşünce yapısını etkiler. Astrolojik doğum haritaları ya da horoskop'lar yer merkezli olarak çıkartılmış Astronomik gök haritalarıdır. Yükselen burç, doğum saat ve yerine göre doğu ufkunda görülen takım yıldızdır. Astroloji'nin yurdumuzda yaygınlaşması ve yıldız falından ayrı bir şey olduğu anlaşılmaya başlandığından beri bir çok kişi yükselen burcunu öğrenmek istiyor. Ama unutmayın, yükselen burcunuzu doğru olarak bulabilmek için doğum saatinizi oldukça kesin olarak yani en fazla bir saatlik bir sapma ile bilmeniz ve sonra da uzman bir astroloğa danışmanız gerekiyor. Kesin olarak doğum zamanının bilinmediği durumlarda saatler kullanılır ve dakikalar dikkate alınmaz. Basit bir uygulamadır fakat çok hassas değildir. Hassas bir Yükselen burcun bulunabilmesi için kişinin doğum yılı, ayı, günü, doğum yeri ve doğum saat ve dakikasına göre çıkarttılan horoskop gereklidir.

BURÇLAR

KOÇ YÜKSELEN BURCUNUZ İSE…

Başarılısınız o Çalışmayı seversiniz o Etki bırakmak istersiniz o Daha çok kişisel isteklerinizi tatmin etmeye çalışırsınız o Cesursunuz o Enerji ve hırs yüklüsünüz o Nadiren de olsa harekete geçmek için duraklarsınız o Hayata karşı gayri resmi bir tavrınız vardır o "Beni olduğum gibi kabul et" şeklinde tavrınınızı basit ve açıkça ifade edersiniz o Olayları açıkca ve kuvvetle karşılarsınız fakat bu konuda saldırgan değilsiniz o Yerinde duramayan bir yapınız vardır o Mekanik becerileriniz vardır.

BOĞA YÜKSELEN BURCUNUZ İSE…

İnatçısınız o Kuvvetli bir fiziğiniz var o Dinamik olmayabilirsiniz fakat fiziksel güçünüz vardır o İstenmeyen huyları aşmakta zorluk çekersiniz o Statü arar ve kendinizden güçlü ve zenginlerden etkilenirsiniz o Kaynaklara sahipsiniz o Pragmatiksiniz o Seksi ve çekici olabilirsiniz o İyi yemeği ve içkiyi seversniz o Kendinizi fiziksel sağlığa adarsınız o Kişisel rahatlık istersiniz o Sessiz ama sosyalsiniz o Sanat ve müzik sizi çeker o Güzel ve değişik sese sahipsiniz o Materyalistsiniz.

İKİZLER YÜKSELEN BURCUNUZ İSE…

Yerinde duramazsınız o Her şeye adapte olabilirsiniz o Kişilik ve fiziksel görünüşünüz başkalarına, zaman zaman ters gözükebilir o Başkalarının duymak istediklerini söylersiniz o Bilinçli veya bilinçsiz başkalarının huylarını veya görünüşlerini taklit edebilirsiniz o İlgili fakat duygusal olarak bağlı gözükebilirsiniz o Ani hareketleriniz olur o Evlenmeniz zor olabilir o Konuşkan sayılırsınız o Zekanızın parlaklığı görünüşünüzden belli olur o El becerileri, artistik yetileri veya projelendirme yetileriniz vardır.

YENGEÇ YÜKSELEN BURCUNUZ İSE…

Başarana kadar amaçlarınızı söylemekten nefret edersiniz o Daha yaşlı veya daha olgun veya bir otorite görünümünün arkasına saklanırsınız o Kalbiniz neredeyse eviniz oradadır o Kuvvetli beslenme içgüdünüz vardır ve bakılmaya ihtiyaç duyarsınız o Kabul edilebilmek için son modayı takip edenlerden fazlaca etkilenirsiniz o Yemek pişirmede beceriklisiniz o Dizayn ve mimarlık ilginizi çeker o Yuvarlak surat, açık renk, hassas deri ya da gür saç gibi özellikleriniz olabilir o Kolaylıkla birşeylerin müptelası olmaya uygunsunuz.

ASLAN YÜKSELEN BURCUNUZ İSE…

Kendinizi düşünürsünüz o Kahramanı oynamaktan hoşlanırsınız o İsteyerek veya istemeyerek dikkat çekmekten hoşlanırsınız o Asilsiniz o Hayal gücünüz kuvvetli o Azimlisiniz o İnatçısınız o Hata yaptığınızı söylemekten nefret edersiniz o Sadıksınız o Sabırlısınız o Hayırseversiniz o Dikkafalısınız o Son sözü söylersiniz o Abartmaya ve fazla tepkilere eğilimlisiniz o Yaşamayı ve zevklerini seversiniz o Candan bir ev sahibisiniz o Eğlendiricisiniz o Ateşlisiniz o Cömertsiniz o Tertiplisiniz o Hırslısınız o Gerçekçi veya pratik olmasa da sezgilisiniz o Bir çok arkadaşınız vardır o Tembelsiniz o Kolay yolu seçmeye eğilimlisiniz o Enerji ve heyecandan hoşlanırsınız o Sanat, müzik ve tiyatroya hayransınız.

BAŞAK YÜKSELEN BURCUNUZ İSE…

Değişen sanatlara inceleyerek ve eleştirerek adapte olursunuz o Sürekli eleştirme huyunuz vardır o Olayları veya insanları oldukları gibi kabul etmekte zorlanırsınız o Pratiksiniz o Tutucu yönleriniz vardır o Topluluk içinde katı bir izlenim yaratır fakat gerçekte hisli ve seksisiniz o İlgi alanlarında organize olabilir fakat bunun dışında pek düzenli sayılmazsınız o Sağlığınıza dikkat edersiniz o Fazla endişelisiniz o Konuşkansınız o Her şeyi merak ettiğiniz için iyi bir satıcı ve etkili bir arabulucu olabilirsiniz o Seyahat etmeyi seversiniz o Boş durmaktan daha çok meşgul olmayı tercih ettiğinizden çevrenize yararlı olursunuz.

TERAZİ YÜKSELEN BURCUNUZ İSE…

Başkalarına fırsat verirsiniz o Canayakın şirin, nazik, kitapları, müziği ve sanatı seversiniz o İşbirliği yapmayı seversiniz o Fiziksel olarak çekicisiniz ama daha çok olmak istersiniz o Lükse, yemeğe, rahatlığa, iyi giyime ve iyi görünüme meraklısınız o Bunları kozmetik ve diğer güzellik ürünleri ile geliştirmeye de meraklısınız o Romantik projeleri, mimarlıkla ve hukukta uygulamaya çalışırsınız o Periyodik tembellikleriniz olabilir, ama uzun sürmez.

AKREP YÜKSELEN BURCUNUZ İSE…

Kuvvetli bir fizik yapınız vardır o Bir şans olduğu sürece amaçların peşinden koşarsınız o İyi araştırmacı, hırslı, ve enerjiksiniz o Meydan okumayı ve aktiviteleri ararsınız o Güçlü ve çekici olanlarla işbirliğinden hoşlanırsınız o Duygular ve dürtüler konusunda çok sır saklayabilirsiniz o Yardıma istekli ve iyi huylu fakat inatçısınız.

YAY YÜKSELEN BURCUNUZ İSE…

Kişisel bağımsızlığa ihtiyaç duyarsınız o Evliliği olabildiğince geciktirir veya evlenmezsiniz o Desteklenene kadar tembelsiniz o İhtiraslarınız samimi ve içtendir o Ruhsal veya fiziksel odaklaşmaya uygunsunuz o Konuşkan, meraklı, statü ve zenginlikten etkilenen cömert bir insansınız o Tiyatrodan hoşlanır, dans, spor ve hayvanlara ilgi duyarsınız o Dürüst fakat samimi ikazları bazen patavatsız olabilir o Şişman olmaya eğilimlisiniz...

OĞLAK YÜKSELEN BURCUNUZ İSE…

Başarılı bir yönetici olabilirsiniz o Sorumluluk almaya isteklisiniz o Maddi dünya ile sıkı bağlar kurarsınız o Cidde sayılırsınız o Kendinizin en büyük rakibi yine kendinizsiniz o Korkular ve güvensizlik duymak abartılı huylarınızdan bir tanesidir o Rekabeti seversiniz o Kişiliğinizi geliştirme eğiliminiz ön plandadır o Otorite, zenginlik ve statüden etkilenirsiniz o Dış görünüşünüz koyu saç, düzgün cilt, keskin kemikler yuvarlaktan çok uzun bir yüz şeklinde olabilir.

KOVA YÜKSELEN BURCUNUZ İSE…

İnatcı sayılırsınız o Bünyeniz kuvvetlidir, özellikle bacaklarınız güçlüdür o Sizin için huylarınızı terk etmeniz güçtür o Zihinsel dengeniz, süprizler ve anormal olaylar karşısında sakin davranmanızı sağladr o Statü, güç ve zenginlik gibi sosyal tuzaklardan etkilenmezsiniz o Tutarlı ve sakin sayılırsınız ama beklenmedik çıkışlarınızı kontrol etmeye çalışın o Tartışmacısınız o Geçmiş ve gelecek hakkındaki fikirleriniz sizi bugünden ve bulunduğunuz toplumun belirli bir kesiminden uzaklaştırabilir o Dizayn ve müzik kadar fen ve sosyoloji ile de ilgilisiniz.