Yüksek beklentiler karşılıksız kalabilir

Aşk hayatımızı veya maddi başlıklı konuları ilgilendiren alanda çok fazla test ve mücadele gerektiren başlıkla uğraşabiliriz. Korkular, endişeler, yanılgılar, aldatıcı etkiler veya aşırılıklar ve abartmalar ilişkilerimizin dengesini bozmayı bu hafta da sürdürebilir. Biraz ödün vermek ve sabırlı olmak gerekebilir. Kafalar karışabilir, bir plan ya da projeye veya ilişkiye odaklanmakta zorluk çekebiliriz ya da genel anlamda karışıklıklar, belirsizlikler, sürekli değişen ya da anlam verilemeyen olaylar devrede. Her tarafa koşmak isterken hiçbir yere varamama durumu söz konusu olabilir.

İyi tarafıyla başlarsak, Venüs’ün ve Güneş’in desteği, aşk hayatımız ve sevgi temalı ilişkilerimizde kendimizi çok iyi hissedeceğimize, aşkla dolabileceğimize işaret ediyor. Sevdiğimiz kişiler sevgi dolu hareketleriyle bizi sevindirebilirler ya da yalnız olanlarımız yeni aşk arayışlarına girebilir veya yaratıcılık gerektiren işlerde kendilerini göstermek isteyebilirler. Sosyal anlamda hareketli, insanları kendimize çekebileceğimiz, etkileyici günlerde olacağız. Aynı zamanda pahalı veya bir süredir almak istediğimiz şeylere ilgi duyabiliriz, harcamalarımız artabilir, ama parayı da kendimize çekebileceğimiz günler öte yandan.

Ancak sorun şu ki, Satürn, Neptün ve Jüpiter adeta bu güzellikleri engellemek, hayalkırıklıkları yaşatmak, endişeleri arttırmak veya o ya da bu şekilde bizi kandırmak veya yanıltmak için el ele vermişler. Bu birlikteliği bozmak zor olabileceği için, ilişkilerimizi ve maddi başlıklı işlerimizi korumak adına bizim daha dikkatli davranmamız, sabır göstermemiz, gerçekçi olmayan beklentiler içerisine girmememiz, aşırılıklardan ve abartılı hareketlerden kaçınmamız ve detayları asla atlamamamız yerinde olur. Hayatımızda önem taşıyan konularda büyük bir sis perdesi, kaygan bir zemin ya da kasırgalar ön planda olabilir. Gerçek olan ve gerçek dışı arasında gidip gelebilir, yaşananlara bir anlam vermekte zorlanabiliriz. Hayallere dalmak, büyük hayaller kurmak gerçek hayatla bağlantıyı kopartıp günlük yaşamı olumsuz etkileyebilir, beklentilerin karşılanmaması anlamına gelebilir, kafalar veya işler karışabilir.

Merkür’ün konumu düşmanca hareketleri, düşünülmeden yapılan konuşmaları, şikayetleri ve eleştirileri arttırıyor hafta boyunca ve diğer hafta içerisinde. Provokatif kişiler ve provokatif cümleler bilinçaltı düşüncelerin açıkça dile getirilmesine neden olabilir. Cesur açıklamalar yapmadan önce uzun uzun düşünmekte ve tartışmalardan kaçınmakta fayda var. Sabırlı davranılmaması ve bu agresif havaya kapılınması durumunda, tartışmalar yaranmalara ve ani hareketlere bağlı kazalara neden olabilir.