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Hürriyet
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Astroloji
Niobe Aslı Temel
Haber Giriş: 01.06.2016 - 10:06 | Son Güncelleme:

Yorucu veya beklenmedik durumlar

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Yorucu veya beklenmedik durumlar
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Günün ilk yarısında, kısmen daha gergin, saldırgan veya gücünü göstermek isteyen kişilerle uğraşabiliriz.

Rekabet ya da mücadele gerektiren durumlar olabilir. Riskli işlerden uzak durmakta, ufak tefek sakarlıklara veya kazalara dikkat etmekte fayda vardır. Akşam saatlerinde ise, bazılarımız için, sıra dışı durumlar, beklenmedik gelişmeler veya planlarda değişiklikler ya da hoş sürprizler v.b söz konusu olabilir. Yanıltıcı durumlar ve etkiler de yavaş yavaş devreye girmeye başlayabilir veya halsiz ya da kararsız hissedebiliriz bugünden itibaren. Hepinize keyifli günler, sağlık ve sevgi ile kalın… 

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