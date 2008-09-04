YÄ°NE SOÄžUK SAVAÅž TEHLÄ°KESÄ° VE UYANAN KEHANETLER

Neyse, yaÅŸanan GÃ¼rcistan krizi, ardÄ±ndan Rusya'nÄ±n SSCB'ye hasret duymasÄ±, ardÄ±ndan ABD savaÅŸ gemilerinin Karadeniz yolculuÄŸu, atomik fÃ¼ze denemeleri ve yine arada kalan biz. Sanki 1950'lere dÃ¶nmÃ¼ÅŸ gibiyiz, tam sÄ±rada da bir Ä°ngiliz yazar Ã§Ä±ktÄ± ve rahmetli Ian Fleming'in unutulmaz ajanÄ± James Bond'u yeni bir romanla diriltti ve Bond yine Rus casuslarÄ±yla karÅŸÄ±karÅŸÄ±yaydÄ±. Ã–yleyse biz de savaÅŸ, nÃ¼kleer tehlike derken bazÄ± kehanetleri anÄ±msayalÄ±m dedik, Nostradamus'a kadar gitmeye hiÃ§ gerek yok. Ä°ÅŸte sizlere duyulmamÄ±ÅŸ iki Ã¶rnek...

BohemyalÄ± yetim bir kÄ±z olan Prag Kahinesi, genÃ§ kÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nda Ã§ingenelerle beraber yolculuk yaparak, Kutsal Topraklar'a, Orta DoÄŸu'ya. Ä°talya'ya gitti, ileri yaÅŸlarda Prag kentine yerleÅŸti ve 1658'de Ã¶ldÃ¼. Kehanetlerini transa girerek yapÄ±yordu, sÃ¶zlerini bahÃ§Ä±vanÄ± yazmÄ±ÅŸtÄ±.

"Almanya'da bir adam konuÅŸacak; onun iÅŸareti garip ve silahlÄ± bir haÃ§, halk dilinde konuÅŸuyor, gÃ¼Ã§, kudret ve yÃ¶netme hakkÄ±ndan sÃ¶z ediyor (Hitler). Onun askerleri Ã§elikten atlarla Prag'a gelip izler bÄ±rakÄ±yorlar. Ama o, yeterince gÃ¼Ã§ kazandÄ±ÄŸÄ±na inanmÄ±yor ve dÃ¼nyaya yÃ¶neliyor. Askerlerine emirler veriyor, binlerce mil aÅŸarak kuzeye, gÃ¼neye, doÄŸuya ve batÄ±ya gidiyorlar. Kara gÃ¼neÅŸin altÄ±nda eriyorlar (Afrika) sonra AyÄ± Ãœlkesi'nde (Rusya) kar tipileri iÃ§inde donuyorlar. SavaÅŸ, gÃ¶klerden sÃ¼lfÃ¼r ve zift yaÄŸmadan sona ermiyor. BÃ¼yÃ¼k kentler alevlerÂ iÃ§inde kalÄ±yor. Ä°nsanlÄ±k kÄ±smen yokoluyor. KÃ¶tÃ¼ kalpliler, bir mantar ekiyorlar (Atom bombasÄ±) , onun tohumu gÃ¶kten yere dÃ¼ÅŸÃ¼yor. BÃ¼yÃ¼k bir korkuyla mantar gÃ¶klere ulaÅŸÄ±yor ve yeryÃ¼zÃ¼ gÃ¶lgeleniyor. Binlerce insan zehirlenip, korkunÃ§ bir ÅŸekilde Ã¶lÃ¼yor.

KÃ¼Ã§Ã¼k bir kutu; Ã§evresi veya Ã¶nÃ¼ dÃ¼ÄŸmeli kÃ¼Ã§Ã¼k odalarda insanlara neÅŸe, coÅŸku ve arzu getirecek (TV ve radyo) . MÃ¼zik, eÄŸlence ve kahkaha bu olaÄŸanÃ¼stÃ¼ ÅŸeyden gelecek ve halk iyi ve kÃ¶tÃ¼ sÃ¶zleri dinleyecek. Ellerinde, kÃ¼Ã§Ã¼k bir kÃ¶ÅŸedeki ÅŸey, onlara her konuda haber veriyor, bilmek istediklerini Ã¶ÄŸreniyorlar (Cep telefonlarÄ±, Laptop'lar). Beyaz bir yÃ¼zeyde (TV ve bilgisayar ekranlarÄ±), kÃ¼Ã§Ã¼k bir kutu halinde insanlar, hayvanlar, daÄŸlar gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Ä°nsanlar mutlu ama neÅŸeleri ve sevinÃ§leri anlamsÄ±z. Sokaklarda vagonlar dolaÅŸacak, herÅŸeyden hÄ±zlÄ± ve tekerleksiz olacaklar. Cam ve toprak dÄ±ÅŸlanacak, giysiler bir garip Ã¶rÃ¼lecek (sentetik kumaÅŸlar, fiber, naylon ve polyester). Geceler gÃ¼ndÃ¼z olacak ve cam borulardan gÃ¼n Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ± yayÄ±lacak. Ä°nsanlar Ã§ok acÄ± Ã§ekiyorlar Ã§Ã¼nkÃ¼ insan ruhu herÅŸeyi fethettiÄŸini sanÄ±yor ve doÄŸa deÄŸiÅŸiyor (Ä°klimsel deÄŸiÅŸimler, kÃ¼resel Ä±sÄ±nma gibi...).Â

Ä°nsanlara yardÄ±mcÄ±, dÃ¼nyanÄ±n rahminden aÃ§Ä±lÄ±yor ama zehirli ve alevli, onu Ã¼retmek ve dÃ¼nyanÄ±n rahminden Ã§Ä±karmak Ã§ok zor (Petrol). Hava parlak ve Ä±ÅŸÄ±ldÄ±yor, aslÄ±nda kendisi yararsÄ±z ve Kuzey buzlarÄ± eriyor ve Ã¼lkeler zenginleÅŸiyor (KutuplarÄ±n erimesi).Â

KÃ¼Ã§Ã¼k bir Ã¼lke bÃ¼yÃ¼yor ve sonra bir erkek doÄŸuyor, gÃ¼cÃ¼ Ã§ok bÃ¼yÃ¼yor. Milyonlar onu alkÄ±ÅŸlÄ±yor ve onu ellerinde yÃ¼kseltiyorlar ve o Ã§ok gÃ¼Ã§leniyor, sÄ±kÄ±ntÄ± ve bela sÃ¼rgÃ¼ne gidiyor. Ama onun karanlÄ±k gÃ¼cÃ¼ sonu getirecek ve Ã§elikten duvarlar onu bir solucan gibi eziyor (Saddam HÃ¼seyin olabilir mi?). Ä°nsanlÄ±k hiÃ§ yaÅŸamadÄ±ÄŸÄ± kadar Ã§aresiz bir savaÅŸa girecek ama bazÄ±larÄ±na gÃ¶re savaÅŸ kutsal olacak (Irak anlaÅŸmazlÄ±ÄŸÄ±, kÃ¼resel bir HÄ±ristiyan/MÃ¼slÃ¼man savaÅŸÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸebilir). SevinÃ§ ve Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼n yanÄ±sÄ±ra, bÃ¼yÃ¼k bir yoksulluk olacak.

TanrÄ± ile alay edecekler, suÃ§larÄ± TanrÄ±'yÄ± iÄŸrendirecek Ã§Ã¼nkÃ¼ onlar yapay insan yapmak isteyecekler (Clonlama). Yapay insanlarÄ±n ruhlarÄ± zavallÄ± olacak, beyinleri kÃ¼Ã§Ã¼k kalacak ama gÃ¼Ã§lÃ¼ ve saÄŸlÄ±klÄ± olacaklar; yeni bir kÃ¶lelik dÃ¶nemi baÅŸlayacak. Yeni dinler doÄŸacak (Yeni Ã‡aÄŸ Ã¶ÄŸretileri). Garip zamanlar, garip insanlar dÃ¼nyayÄ± dolduruyor. HiÃ§ kimsenin ÅŸansÄ± yok, doÄŸa ÅŸiddet dolu. NiÃ§in karanlÄ±k dalgalar kÄ±yÄ±larÄ± dÃ¶vÃ¼yor? Heryerde yaban otlarÄ±, hava zehirli, kentler kÄ±r gibi. Bu insanlÄ±ÄŸÄ±n hasad gÃ¼nÃ¼ mÃ¼?"

BULGAR KAHÄ°NE EVANGELIA PANDEVA...

Vanga (Evangelia) Dimitrova Pandeva 31 Ocak 1911'de Strumica, Macedonia'da doÄŸdu. Bulgaristan'da Petrich kentinde yaÅŸadÄ±. KÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸta annesiz kaldÄ± ve babasÄ± da askere alÄ±nÄ±nca, yakÄ±nlarÄ± tarafÄ±ndan bÃ¼yÃ¼tÃ¼ldÃ¼, Ã§ocuk yaÅŸlarda kaybolan eÅŸyalarÄ±n yerini bulmasÄ±yla Ã¼nlendi. SavaÅŸtan geri dÃ¶nen babasÄ± yeniden evlendi Petrich yakÄ±nlarÄ±nda bir Ã§iftlikte yaÅŸamaya baÅŸladÄ±lar. Bir akÅŸamÃ¼stÃ¼ Evangelia tarladayken birdenbire bÄ°r kasÄ±rga Ã§Ä±ktÄ±, rÃ¼zgar o kadar gÃ¼Ã§lÃ¼ydÃ¼ ki, aÄŸaÃ§larÄ± sÃ¶kÃ¼p atÄ±yordu ve kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ± da alÄ±p gÃ¶tÃ¼rdÃ¼. Evangelia Ã§ok sonra Ã§amurlarÄ±n ve taÅŸlarÄ±n arasÄ±nda yarÄ± Ã¶lÃ¼ bulunmuÅŸtu ve gÃ¶zlerine dolan kumlar kÃ¶r olmasÄ±na neden oldu, yapÄ±lan tedaviler de yarar saÄŸlamadÄ±.

Evangelia 16 yaÅŸÄ±nda kehanetlere baÅŸladÄ±, ilk olayÄ± babasÄ±nÄ±n Ã§alÄ±nan bir koyununu bulmasÄ±ydÄ±. 30 yaÅŸÄ±ndan sonra geleceÄŸi gÃ¶rme yeteneÄŸi arttÄ± ve Ã¼nlendi, birÃ§ok yetkili onu ziyaret ediyorlardÄ±. SÃ¶ylendiÄŸine gÃ¶re Adolf Hitler Vanga'yÄ± ziyaret etmiÅŸ ve kahinenin evini bÃ¼yÃ¼k bir huzursuzluk ve sÄ±kÄ±ntÄ± ile terk etmiÅŸti. Erkek kardeÅŸi Vasil Ä°kinci DÃ¼nya SavaÅŸÄ± baÅŸladÄ±ktan sonra orduya katÄ±lmaya karar vermiÅŸti, Evangelia bunu yapmamasÄ±nÄ± aksi halde 23 yaÅŸÄ±nda Ã¶leceÄŸini sÃ¶yledi ama Vasil dinlemedi ve Almanlar tarafÄ±ndan esir alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda 23 yaÅŸÄ±ndaydÄ±, idam edilerek Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Daha sonraki yÄ±llarda Ã¶zellikle Bulgar yÃ¶netiminin Ã¼st dÃ¼zey yetkilileri tarafÄ±ndan sÄ±k sÄ±k ziyaret edildi, bunlarÄ±n arasÄ±nda eski Bulgar BaÅŸbakanÄ± Zhan Videnov ile KomÃ¼nist DiktatÃ¶r Todor Jivkov'da bulunuyordu...

Kehanetleriyle gittikÃ§e Ã¼nlenen Evangelia Dimitrova Pandeva ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmek ve danÄ±ÅŸmak isteyenlerin randevularÄ± Sofya ParapÅŸisizm ve Telkin Bilim Kurumu'nca belirleniyor, sorulan sorular, yapÄ±lan aÃ§Ä±klamalar ve kehanetler dosyalanÄ±yordu. AlÄ±nan Ã¼cretler ise, parapsikolojik arastÄ±rmalarda kullanÄ±lmak Ã¼zere devlet bÃ¼tcesine aktarÄ±lÄ±yordu. Evangelia ise devletten aylÄ±k maaÅŸ almaktaydÄ±. Kehanetlerinin % 80'inin doÄŸru gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi belirtilmiÅŸtir. Kehanette bulunurken etrafinda olusan enerji alanlarÄ±, kehanetlerle Ã¶teki Duyu DÄ±ÅŸÄ± AlgÄ± yetenekleri arasÄ±ndaki iliÅŸki, beyninin baÅŸka insanlardan farkli olup olmadÄ±ÄŸÄ± ve psikolojik durumu yÄ±llarca izlendi, araÅŸtÄ±rÄ±ldÄ± fakat bu Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± sonuÃ§lar, belirli bir olgunluÄŸa ulaÅŸÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle hala aÃ§Ä±klanmadÄ± ya da uygun bulunmadÄ±.

"KorkunÃ§, AmerikalÄ± kardeÅŸler, Ã§elik kuÅŸlarÄ±n saldÄ±rÄ±sÄ±yla Ã§Ã¶kecekler, kurtlar inlerinde uluyacak ve masumlarÄ±n kanÄ± fÄ±ÅŸkÄ±racak..." Evangelia bu kehanetini 1989'da yaptÄ± ve 11 EylÃ¼l 2001'de bilindiÄŸi gibi New York'daki Ä°kiz Kuleler terÃ¶rist bir saldÄ±rÄ± sonucunda Ã§Ã¶ktÃ¼ler, saldÄ±rÄ± Ã§elik kuÅŸlar yani uÃ§aklar tarafÄ±ndan yapÄ±ldÄ± ve Ä°kiz Kuleler'in bir diÄŸer popÃ¼ler adÄ± "KardeÅŸler"di.

Evangelia 1981 Ã¶ncesinde ise bir diÄŸer Ã¶ngÃ¶rÃ¼de bulunmuÅŸtu... "Ã‡ok Ã¶nemli, en yÃ¼ce bir olay olacak, iki bÃ¼yÃ¼k lider el sÄ±kÄ±ÅŸacak... Ama uzun bir zaman, sekizlerin sonuna kadar bekleyeceÄŸiz, sekiz Ã§ok Ã¶nemli ve sonunda dÃ¼nyadaki en Ã¶nemli barÄ±ÅŸ anlaÅŸmasÄ± imzalanacak..." Ve Ocak 1988'de Gorbachev ve Reagan, bilinen zirvede el sÄ±kÄ±ÅŸarak, imzalarÄ±nÄ± attÄ±lar ve insanlÄ±k tarihinde yeni bir Ã§aÄŸ aÃ§Ä±ldÄ±. Daha sonra Vanga Rusya'da yeni bir liderin Ã§Ä±kacaÄŸÄ±ndan da sÃ¶z etti, bu lider Yeltsin'di ve yeni bir liderdi. Ve Rusya daha sonra Yediler Grubu'na katÄ±ldÄ± ve bu grubun ÅŸimdiki adÄ± G8'ler yani sekiz sayÄ±sÄ± gerÃ§ekten Ã¶nemliydi. Vanga daha Ã¶nce de 1979'da ÅŸÃ¶yle diyordu; "Vladimir'in Ã¼nÃ¼ ve ÅŸerefi bir buz parÃ§asÄ± gibi eriyecek, geriye sadece Rusya'nÄ±n gÃ¶rkemli adÄ± kalacak ama sonra dÃ¼nyaya hÃ¼kmedecek." Bu da bir gerÃ§ek, Evangelia'nÄ±n 1979'da SSCB yerine Rusya adÄ±na kullanmasÄ± ilginÃ§. Ve Vladmir kim? Vladimir Lenin olabilir mi? Evangelia'nÄ±n bir diÄŸer kehaneti ise ÅŸÃ¶yle...

"BirÃ§ok felaket ve afet dÃ¼nyayÄ± sarsacak, insanlarÄ±n dÃ¼ÅŸÃ¼nceleri deÄŸiÅŸecek ve inanÃ§lar yÃ¼zÃ¼nden bÃ¶lÃ¼necekler..." Bu da gÃ¼nÃ¼mÃ¼zÃ¼ iyi anlatan bir Ã¶ngÃ¶rÃ¼, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z dÃ¶nemde terÃ¶rist saldÄ±rÄ±larÄ±n yanÄ±sÄ±ra doÄŸal afetler gittikÃ§e artÄ±yor ve etnik Ã§atÄ±ÅŸmalar Ã¶nlenemez boyutlara doÄŸru geliÅŸiyor.

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Evangelia Pandeva Ã¶ngÃ¶rÃ¼ kaynaÄŸÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼nmeyen yaratÄ±klar olduÄŸunu ve onlarÄ±n kim olduklarÄ±nÄ± bilmediÄŸini sÃ¶ylÃ¼yordu. Kendi istediÄŸinde onlara danÄ±ÅŸÄ±yor ve onlar sÃ¶z konusu kiÅŸinin yaÅŸamÄ±na girerek nelerin olacaÄŸÄ±nÄ± Evangelia'ya iletiyorlardÄ±. AslÄ±nda Evangelia bir medyum gibi davranÄ±yor ve 200 yÄ±l evvel Ã¶lmÃ¼ÅŸ olan ruhlarla iliÅŸki kurmakta olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yordu. Evangelia'nÄ±n ÅŸifa gÃ¼cÃ¼ de vardÄ±, bitkisel karÄ±ÅŸÄ±mlarÄ± ve baharatlarÄ± Ã§eÅŸitli hastalÄ±klara karÅŸÄ± Ã¶neriyordu ama modern tÄ±bba karÅŸÄ± deÄŸildi, sadece Ã§ok fazla kimyasal ilaÃ§ kullanÄ±mÄ±nÄ±n vÃ¼cudun doÄŸal uyumunu bozduÄŸunu iddia ediyordu. Ã–lÃ¼mÃ¼ ise ÅŸÃ¶yle yorumluyordu... "Size sÃ¶ylÃ¼yorum, bedenin Ã¶lÃ¼mÃ¼nden ve Ã§Ã¼nÃ¼mesinden sonra da herÅŸey canlÄ±dÄ±r ama bedenin bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼ yani ruh ya da adÄ± ruh olmayan birÅŸey yokolmaz, adÄ±nÄ± kesin olarak bilmiyorum. Buna ikinci doÄŸum diyebilirsiniz ama ben nasÄ±l olduÄŸunu bilmiyorum. O geriye kalan ÅŸey geliÅŸmeyi sÃ¼rdÃ¼rÃ¼r ve daha yÃ¼ksek dÃ¼zeylere ulaÅŸÄ±r ve o ÅŸey Ã¶lÃ¼msÃ¼zdÃ¼r..."

Ã–ngÃ¶rÃ¼lerindeki baÅŸarÄ±lara raÄŸmen karÅŸÄ±k Ã§Ä±kanlar ve kuÅŸkucular tarafÄ±ndan Ã§ok eleÅŸtirildi, kehanetlerinin anlaÅŸÄ±lmaz olduÄŸu sÃ¶yleniyor, ancak bir olay olduktan sonra kehanete uydurulduÄŸu iddia ediliyordu. Ama bu tÃ¼m kahinlerin baÅŸÄ±na gelen ÅŸeydi, doÄŸru ya da yanlÄ±ÅŸ sonuÃ§ta Ã¶ngÃ¶rÃ¼len birÅŸeyler vardÄ±. Evangelia Pandeva, gelecekteki olaylardan sÃ¶z etti ama Ã§ok sÄ±k Ã¶ngÃ¶rÃ¼de bulunmuyordu ama ÅŸu Ã¶ngÃ¶rÃ¼sÃ¼ ilginÃ§ti... "Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki 200 yÄ±l iÃ§inde, insanlÄ±k baÅŸka dÃ¼nyalardaki kardeÅŸleriyle zihinsel iliÅŸki kuracak, onlar Ã§ok eskiden bizim dÃ¼nyamÄ±zda yaÅŸadÄ±lar, isimleri WamFim..."

1995'de bir Ã¶ngÃ¶rÃ¼de daha bulundu... "Kursk suyun altÄ±na batacak ve tÃ¼m dÃ¼nya yas tutacak..." O yÄ±lda Kursk sÃ¶zcÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n farklÄ± bir anlamÄ± yoktu, Kursk bir Rus ÅŸehriydi ve sular altÄ±nda kalacaÄŸÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼. Ta ki AÄŸustos 2000'e kadar, o tarihte Rus denizaltÄ±sÄ± Kursk trajik bir kaza sonucunda battÄ± ve tÃ¼m Ã§abalara kadar iÃ§indeki 118 denizciÂ kurtarÄ±lamadÄ± ve gerÃ§ekten de tÃ¼m dÃ¼nya Ã¼zÃ¼ldÃ¼. HiÃ§ kimse bu adÄ±n bir denizaltÄ±ya ait olduÄŸunu aklÄ±na getirmemiÅŸti veya bilmiyordu.

Evangelia Pandeva, 11 AÄŸustos 1996'da Ã¶ldÃ¼, halen adÄ± Bulgar halkÄ± tarafÄ±ndan saygÄ±yla anÄ±lmaktadÄ±r. Ã–lÃ¼mÃ¼nden kÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce Fransa'da yaÅŸayan 10 yaÅŸÄ±ndaki bir kÄ±z Ã§ocuÄŸuna tÃ¼m yeteneÄŸini aktardÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemiÅŸti. Bu kÄ±zÄ±n ÅŸu anda 22 yaÅŸlarÄ±nda olmasÄ± gerekiyor ama henÃ¼z adÄ±nÄ± ve Ã¶ngÃ¶rÃ¼lerini duymadÄ±k. Belki o da Evangelia gibi, o da otuzundan sonra duyulacak ve tanÄ±nacak...

Ä°ÅŸte Evangelia Pandeva'nÄ±n gÃ¼nÃ¼mÃ¼zden geleceÄŸe yÃ¶nelik Ã¶ngÃ¶rÃ¼lerinden bazÄ±larÄ±...

2008 - DÃ¶rt Ã¼lkenin dÃ¶rt devlet baÅŸkanÄ±na suikast giriÅŸiminde bulunulacak ve bu III. DÃ¼nya SavaÅŸÄ±'nÄ±n baÅŸlama nedenlerinden biri olacak...

2010 - III. DÃ¼nya SavaÅŸÄ± KasÄ±m 2010'da baÅŸlayacak ve Ekim 2014'e kadar sÃ¼recek...?

2011 - Radyoaktif etkilerin yoÄŸunlaÅŸmasÄ± nedeniyle hayvanlar ve bitkiler yok olma noktasÄ±na gelecek. Ã‡Ã¼nkÃ¼ MÃ¼slÃ¼man Ã¼lkeler kimyasal savaÅŸ ile Avrupa'ya saldÄ±racak...

2014 - Ä°nsanlÄ±ÄŸÄ±n yarÄ±sÄ± deri ve diÄŸer organlarÄ±n kanser hastalÄ±ÄŸÄ± ile boÄŸuÅŸacak... ?

2016 - Avrupa nÃ¼fusu yarÄ± yarÄ±ya azalacak...?

2018 - DÃ¼nyanÄ±n yeni hakimi Ã‡in olacak ve Ã‡in ekonomik olarak Ã§ok gÃ¼Ã§lenecek...?

2023 - DÃ¼nyanin yÃ¶rÃ¼ngesinde hafif bir deÄŸiÅŸiklik olacak...?

2028 - TÃ¼kenen petrol ve diger yeraltÄ± kaynaklarÄ±nÄ±n yerine yeni bir enerji kaynaÄŸÄ± bulunacak...

2043 - MÃ¼slÃ¼man bir devlet yeniden Avrupa'nÄ±n tek hakimi olacak...?

2046 - Tedavi edilmeyecek organ kalmayacak, bozuk veÂ hastalÄ±klÄ± organlarÄ±n yerine yenisi yapÄ±lÄ±p takÄ±lacak...?

2076 - BÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyada sÄ±nÄ±fsÄ±z komÃ¼nizm sistemi yerleÅŸecek...?

2084 - DoÄŸa kendini yenileyecek...?

2088 - TÃ¼m hastalÄ±klar bir anda tedavi edilecek...?

2097 - YaÅŸlanmanÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§ilecek...?

2167 - Yeni bir din baÅŸlayacak... ?

2299 - FransÄ±z partizanlar Ä°slam dinine karÅŸÄ± ayaklanacaklar...?

2304 - Ay'in gizemi aÃ§Ä±klanacak...

3797 - DÃ¼nyanÄ±n son yÄ±lÄ±... BaÅŸka bir gezegende insanlÄ±k yeni bir yaÅŸam baÅŸlatacak...?

