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Yılın En Çok Beklenen Altın ve Pırlanta Çadır Günleri Başlıyor

#Atasay#Altın#Pırlanta
Yılın En Çok Beklenen Altın ve Pırlanta Çadır Günleri Başlıyor

Atasay’ın gelenekselleşen Altın ve Pırlanta Çadırı 12’nci kez kapılarını açıyor. Bugüne kadar 1 milyona yakın kişinin önünde kuyruklar oluşturduğu çadır, Atasay imzasını taşıyan pek çok ürüne maliyetine hatta kimi ürünlere zararına fiyatlarla sahip olma fırsatı sunuyor. 21-24 Ekim tarihleri arasında 4 gün sürecek indirim günleri, Yenibosna’daki Merkez çadırın yanı sıra tüm Atasay mağazaları ve altincadir.com adresinde de geçerli olacak.

#TAKSANAYAKISANI

Mücevher sektöründe yılın en çok beklenen indirimi olan Atasay Altın ve Pırlanta Çadır Günleri’ne geri sayım başladı. 20 Ekim’de VIP davetle açılışı yapılacak çadır, 24 Ekim’e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. Atasay’ın bu yıl 12’ncisi düzenlenen ve dört gün boyunca sürecek indirim günlerinde birbirinden muhteşem Atasay ürünlerine Yenibosna’daki çadırın yanı sıra Türkiye genelindeki tüm Atasay mağazaları ve altincadir.com adresinden de ulaşmak mümkün olacak.

Yılın En Çok Beklenen Altın ve Pırlanta Çadır Günleri Başlıyor
Atasay Mücevherat CEO’su Atasay Kamer, Altın ve Pırlanta Çadırı’nı 12 yıldır tüketiciyle buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Merakla beklenen çadırımız bu yıl da hayallerdeki takılara ulaşmanın önemli bir aracı olacak. ‘Sürekli yenilik ve erişilebilirlik’ mottomuzla tüketicilerimize en iyisini sunmak için çalışıyoruz. Çadır günlerimizi yoğun istek üzerine merkez ve online mağazalardan sonra tüm mağazalarımıza da yaydık. Dileyen Yenibosna’daki çadırımızdan, dileyen tüm mağazalarımız ve online platformlarımızdan istediği ürüne sahip olabilecek” dedi. 
Yılın En Çok Beklenen Altın ve Pırlanta Çadır Günleri Başlıyor

Pırlantalı tercihlere pırlantalı gümüş yonca kolye hediye

Sektörün oyun kurucusu Atasay, gelenekselleşen çadır günlerinde dünya modasını yansıtan ve Atasay imzasını taşıyan pek çok ürünü maliyetine, hatta kimi ürünlerini zararına ziyaretçilerin ilgisine sunacak. Bugüne kadar 1 milyona yakın kişinin önünde kuyruklar oluşturup Atasay kalitesiyle tanıştığı çadırda, en uygun fiyatlı altın 290 TL’den başlarken, en uygun pırlanta ise 790 TL’den satışa sunulacak. Ayrıca pırlantalı ürün alışverişi yapan tüm ziyaretçilere, pırlantalı gümüş yonca kolye hediye edilecek. Atasay çadırı, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da en üst seviyede aldığı pandemi önlemleriyle ziyaretçilerini ağırlayacak.

Altın:

Altın Tektaş Küpe 580 TL. Çadır fiyatı: 290 TL

Altın Kolye 1.080 TL. Çadır fiyatı: 649 TL.

Altın Baget Yüzük 1.150 TL. Çadır fiyatı: 780 TL.

Altın Düğün Seti 9.990 TL. Çadır fiyatı: 6.490 TL.

Altın İnci Kolye 2.450 TL. Çadır fiyatı: 1.590 TL.

 

Pırlanta:

Pırlanta Tek Taş Yüzük 1.975 TL. Çadır fiyatı: 790 TL.

Pırlanta Anturaj Yüzük 2.890 TL. Çadır fiyatı: 1.290 TL.

Pırlanta Tek Taş Yüzük 3.180 TL. Çadır fiyatı: 1.590 TL.

 

Detaylı Bilgi için:

DesiBel Ajans – Mert Temizkan / mert.temizkan@desibelajans.com

 

İlandır.

 

 

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#Atasay#Altın#Pırlanta

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