YILDIZLAR NE DÄ°YOR

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Klasik Astroloji, GÃ¼neÅŸ, Ay ve 8 gezegenle geÃ§erlidir ve yorumlanÄ±r ama bunun Ã¶tesinde kozmik bir gereklilikle bÃ¼tÃ¼nÃ¼n parÃ§asÄ± olmanÄ±n bir sonucu olarak yÄ±ldÄ±zlarÄ±n da Astrolojik etkilerinin bulunduÄŸu kabul edilir. M.Ã–. 800'de Babil'de ilk gÃ¶zlemler yapÄ±lmÄ±ÅŸ ve 16 takÄ±m yÄ±ldÄ±z belirlenmiÅŸtir. Ä°lk YÄ±ldÄ±z KataloÄŸu M.Ã–. 250'de Eski Yunan'da Timocharis ve Aristyll tarafÄ±ndan yapÄ±ldÄ±; daha sonra Hipparch ve Ptolemy astronomik almanaklarÄ± yaptÄ±lar. YÄ±ldÄ±z adlarÄ±nÄ±n kÃ¶keni Babil'dir. Burada ana referans, GÃ¼neÅŸ Sistemi gezegenlerinin yÄ±ldÄ±zlarla oluÅŸturduÄŸu konumlarÄ±n yorumlanmasÄ±dÄ±r. Bunun iÃ§in de Ã¶zel astronomik almanaklar kullanÄ±lÄ±r. AÅŸaÄŸÄ±daki derleme Kozmobiyolog Reinhold Ebertin ve Georg Hoffmann tarafÄ±ndan yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.Â

GÃ¼neÅŸ sistemi iÃ§ersindeki tÃ¼m yÄ±ldÄ±zlar, Astrolojide "sabit yÄ±ldÄ±zlar" olarak adlandÄ±rÄ±lÄ±rlar. Astronomiye gÃ¶re Sabit YÄ±ldÄ±zlar, dÃ¼nyamÄ±za gÃ¶re, GÃ¼neÅŸ Sistemi etrafÄ±nda dÃ¶nmedikleri iÃ§in, sabit yani duraÄŸandÄ±rlar. YÄ±ldÄ±zlar Magnetute deÄŸerleri ile listelenir. Birinci dÃ¼zeyde olanlar, gÃ¼Ã§lÃ¼ ve etkilidirler. Ä°kinci dÃ¼zeyde etki ve gÃ¼Ã§ azalÄ±r ve bu azalÄ±ÅŸ 4. dÃ¼zeye kadar sÃ¼rer. Ama 5. dÃ¼zeyde olanla Nebulalar-Bulutsular Ã§ok parlak ve gÃ¼Ã§lÃ¼dÃ¼rler. (Plaides veya Orion gibi) BulutsularÄ±n etkileri Astroloji'de planetler kadar Ã¶nemlidir. Karakterlerine gÃ¶re gÃ¼Ã§lÃ¼ ve gÃ¼Ã§sÃ¼z konumlar irdelenir ve yorumlanÄ±r. Bulutsu kÃ¼meleri kuzey gÃ¶kkÃ¼rede Ã§ok gÃ¼Ã§lÃ¼dÃ¼rler ama gÃ¼ney konumlarda gÃ¼Ã§sÃ¼z ve etkisizdirler. Bu dÃ¼nyanÄ±n konumuyla ilgili bir gÃ¶zlem sonucudur. Astrolojik aÃ§Ä±dan yÄ±ldÄ±zlar kendi doÄŸalarÄ±na uygun GÃ¼neÅŸ Sistemi planetleriyle ile birleÅŸtiklerinde zararlÄ± etkilere neden olmazlar, Ã¶rneÄŸin Mars ile aynÄ± karakterde olan Aldebaran birleÅŸtiklerinde iyi etkiler getirir, bu etki mÃ¼kemmel bir gelecek anlamÄ±ndadÄ±r. DiÄŸer birÃ§ok sabit yÄ±ldÄ±zda da aynÄ± etkiler gÃ¶zlemlenmiÅŸtir.

GÃ¼neÅŸimiz, Caput Argol, Aldebaran, Hercules, Bellatrix, Antares, ya da Mars karakterinde tanÄ±nan diÄŸer yÄ±ldÄ±zlar ile birleÅŸtiÄŸinde ÅŸiddetli bir Ã¶lÃ¼mÃ¼ veya Ã§ok aÄŸÄ±r bir hastalÄ±ÄŸÄ±n iÅŸaretidir. AyrÄ±ca bu etki, sahip olunan deÄŸerlerin yitirilmesine, onur ve cazibenin kaybedilmesini ve hiyerarÅŸik rÃ¼tbenin geri alÄ±nmasÄ±nÄ± da ifade eder. EÄŸer GÃ¼neÅŸ; Pleidas, Hyades, Castor, Pollux, Preaspe veya Aselli ile iliÅŸkide ise; kÃ¶tÃ¼ bir tabiatÄ±, Ã¶ldÃ¼rÃ¼cÃ¼ bir kiÅŸiliÄŸi simgeler. Ã–zellikle GÃ¼neÅŸ, Preaspe ile iliÅŸkide ise bu etki, cinayete kurban gitmeyi ve Ã¶ldÃ¼rmeyi gÃ¶sterebilir. Bu Ã¶lÃ¼m bir patlama, silah ile vurulma, idam ya da gemi kazasÄ± sonucunda oluÅŸacaktÄ±r. Net bir analiz iÃ§in, yÄ±ldÄ±zÄ±n diÄŸer planetlerle ve Ay ile olan konumu Ã¶nem kazanÄ±r. Preaspe, GÃ¼neÅŸ ile birleÅŸirken Ay ile sert bir konumda ise ya da GÃ¼neÅŸ-Ay-Preaspe kavuÅŸumu varsa idam veya silahlÄ± bir saldÄ±rÄ± sonucunda feci bir Ã¶lÃ¼m kaÃ§Ä±nÄ±lmaz olur. Gemi kazalarÄ±nÄ±n en Ã¶nemli habercisi Argo'dur. GÃ¼neÅŸ ile iliÅŸkide olduÄŸu zamanlarda birÃ§ok deniz kazasÄ± kaydedilmiÅŸtir. Argo, mitolojik olarak Yunan Mitolojisi'nde AltÄ±n Post'u arayan Argonotlar'Ä± taÅŸÄ±yan bir gemiyi simgeler. Aselli ise yanarak Ã¶lÃ¼mÃ¼, yÃ¼ksek ateÅŸi, salgÄ±n hastalÄ±klarÄ± ve Ã§ok etkili konumlarda ise idamlarÄ± gÃ¶sterir. Ani karÅŸÄ±laÅŸÄ±lan iflas ve yÄ±kÄ±mlar da bu yÄ±ldÄ±zÄ±n etkisindedir.

Deneb, kiÅŸiye ÅŸan, ÅŸÃ¶hret ve bol kazanÃ§ verir. Ancak bu etkinin getireceÄŸi mÃ¼kemmel yaÅŸam kÄ±sa sÃ¼recek ve yerini utanca, sÄ±kÄ±ntÄ±lara bÄ±rakacaktÄ±r. AyrÄ±ca Lion's Neck (AslanÄ±n boynuzu)' deki yÄ±ldÄ±zlar; GÃ¼ney aÃ§Ä±sÄ±, Knee, Ophiucus'un saÄŸ bacaÄŸÄ±, Goat's Back, Aquarius'in sol omuzu, Aquairus'in SaÄŸ Elinde bulunan yÄ±ldÄ±zlar utanÃ§ ve zorluklarÄ±, muhtaÃ§ olmayÄ± temsil ederler (Bu isimler, astronomik yÄ±ldÄ±z gruplarÄ±nÄ±n isimleridirler). Jaw of Whale, Knee of Castor, Pollux, KÃ¼Ã§Ã¼k AyÄ± Cynosura; birÃ§ok hastalÄ±ÄŸa ve saÄŸlÄ±ksÄ±z yapÄ±ya, soluk bir ten rengine, salgÄ±n hastalÄ±klara yakalanmaya, saÃ§ dÃ¶kÃ¼lmelerine ve kelliÄŸe, ÅŸansÄ±n ortadan kalkmasÄ±na, utanÃ§ ve eziyete iÅŸaret ederler. Aquarius'in SaÄŸ BacaÄŸÄ±, Orion'un HalkalarÄ±, Kuzey aÃ§Ä±sÄ±, Amprit of Sagittary ve Goat'Ä±n GÃ¼ney Boynuzu iyi bir geleceÄŸi ve mutlu sonlarÄ± gÃ¶sterirler. Arista, iyi bir gelecek belirleyen yardÄ±msever bir yÄ±ldÄ±zdÄ±r. Zenginlikleri anlatÄ±r. Rigel'de Arista karakterine benzer, iyi bir geleceÄŸi, baÅŸarÄ±lÄ± tahsil hayatÄ±nÄ± ve iÅŸ yaÅŸamÄ±nda ÅŸanslÄ± olmayÄ±, genÃ§ yaÅŸlardaki ticaret hÄ±rsÄ±nÄ± ve bol kazancÄ± anlatÄ±r. Kartaldaki parlak yÄ±ldÄ±z, Fomalhaut ya da "OÄŸlaÄŸÄ±n sÄ±rtÄ±ndaki son yÄ±ldÄ±z", GÃ¼neÅŸ ya da Mars ile birlikte olduklarÄ±nda bir hayvan tarafÄ±ndan Ä±sÄ±rÄ±lmayÄ± ve bundan doÄŸacak sorunlarÄ± anlatÄ±r. Belki bu etki komik gelecektir ama Fomalhaut Ã§ok etkili bir yÄ±ldÄ±zdÄ±r. Pleidas ya da Preaspe'nin GÃ¼neÅŸ ile birleÅŸmesi gÃ¶zlerdeki rahatsÄ±zlar ve kÃ¶r olmak anlamÄ±ndadÄ±r. Ay'Ä±n; Capul Algol, Aldebaran, Pollux veya Bellatrix ile birleÅŸmesi feci bir Ã¶lÃ¼mÃ¼ haber verir. Plaides, Preaspe, Antares veya Deneb ile birleÅŸmesi ise gÃ¶zlerden yaralanmayÄ± ve kÃ¶r olmayÄ± simgeler. Ay'Ä±n; Orion'un halkalarÄ±ndan biri ile birleÅŸmesi halinde gÃ¶zlerden birinin kaybedileceÄŸi sÃ¶ylenir.

Ã–nemli Sabit YÄ±ldÄ±zlar ve Karakterleri;

Acrab : Beta Scorpio. 2Â° 29' Yay burcundadÄ±r. Mars ve SatÃ¼rn karakterinde olup, kÃ¶tÃ¼lÃ¼k ve bazen gaddarlÄ±k verir.

Acrux : Alpha Crucis. 11Â° 11' Akrep burcundadÄ±r. JÃ¼piter karakterindedir. Ä°htiÅŸam, lÃ¼ks ve gÃ¶steriÅŸi anlatÄ±r, bu tip bir yaÅŸamÄ± Ã§ok sevmeyi ifade eder.

Aldebaran : Alpha Tauri. 9Â° 05' Ä°kizler burcundadÄ±r. Mor renkli bir yÄ±ldÄ±zdÄ±r. Ve Mars karakterindedir. Genel ya da askeri ÅŸan, ÅŸeref ve cesareti ifade eder. SatÃ¼rn ya da Mars ile birleÅŸiyorsa Ã¶lÃ¼m ile tehtit edilmeyi anlatÄ±r. BoÄŸanÄ±n gÃ¼ney gÃ¶zÃ¼nÃ¼ sembolize eder.

Agena : Beta Centauri. 23Â° 06' Akrep burcundadÄ±r. VenÃ¼s ve JÃ¼piter karakterindedir. BaÅŸarÄ±yÄ± simgeler.

Algol : Beta Persei. 25Â° 28'Â BoÄŸa burcundadÄ±r. SatÃ¼rn ve JÃ¼piter karakterinde olup mor renklidir. Cinayet ve adam Ã¶ldÃ¼rmeyi anlatÄ±r, Ay ile birleÅŸtiÄŸinde baÅŸÄ±n kesilmesini simgeler.

Alnilam : Epsilon Orionis. 22Â° 46' Ä°kizler burcundadÄ±r. JÃ¼piter ve SatÃ¼rn karakterinde olup, geÃ§ici mutluluk ve baÅŸarÄ±yÄ± simgeler.

Alphard : Alpha Hydrae. 26Â° 36' Aslan burcundadÄ±r. SatÃ¼rn ve VenÃ¼s karakterindedir ve moral bozukluÄŸunu ifade eder.

Alphecca : Gamma, Alpha Coromae Borealis. 11Â° 32' Akrep burcundadÄ±r. VenÃ¼s ve MerkÃ¼r karakterindedir. Sanatsal yetenekleri ifade eder.

Alpheratz : Sirrah, Alpha Andromedae. 13Â° 40' KoÃ§ burcundadÄ±r. VenÃ¼s ve JÃ¼piter karakterinde olup, sevgi, mutluluk ve zenginliÄŸi ifade eder.

Antares : Vespertillio, Alpha Scorpii. 09Â° 04' Yay burcundadÄ±r. Mars ve JÃ¼piter ile zayÄ±f olarak MerkÃ¼r karakterindedir. Akrebin baÅŸÄ±nÄ± sembolize eder. DÃ¼ÅŸÃ¼ncesizliÄŸi, dÃ¼ÅŸÃ¼ncesizce cesareti, ani tavÄ±rlarÄ±, giriÅŸim ve teÅŸebbÃ¼sleri, zor kullanmayÄ±, ÅŸiddet ve tecavÃ¼zÃ¼, zulum ve baskÄ±yÄ±, verimliliÄŸin yok olmasÄ±nÄ±, iflasÄ± ve Ã¶lÃ¼mÃ¼ anlatÄ±r.

Arcturuse : Arctur, Alpha Bootis. 23Â° 32' Terazi burcundadÄ±r. Mars ve JÃ¼piter karakterindedir. Åžan ve ÅŸerefi anlatÄ±r.

Asellus Australis : Delta Cancri. 08Â° 01' Aslan burcundadÄ±r. Mars ve gÃ¼neÅŸ karakterindedir. KÃ¶r olmayÄ±, gÃ¶zlerdeki aÄŸÄ±r hastalÄ±klarÄ± , sÄ±k sÄ±k yakalanÄ±lan mikrobik rahatsÄ±zlÄ±klarÄ± ve yÃ¼ksek ateÅŸi ifada eder.

Atair : Alpha Aquilae. 01Â° 04' Kova burcundadÄ±r. SatÃ¼rn ve MerkÃ¼ri karakterindedir ve Ã§ok parlak bir yÄ±ldÄ±zdÄ±r. AÄŸÄ±r hastalÄ±klarÄ±, kayÄ±plar ve iflasÄ±, aÅŸÄ±rÄ± hÄ±rs ve ihtirasÄ±, bÃ¼yÃ¼k aÃ§Ä±lar ve Ä±zdÄ±rabÄ± anlatan sert etkili bir yÄ±ldÄ±zdÄ±r.

Bellatrix : Gamma Orionis. 20Â° 16' Ä°kizler burcundadÄ±r. Mars ve MerkÃ¼ri karakterindedir. Para iÃ§in evliliÄŸi, devamÄ± olmayan ÅŸan ve ÅŸÃ¶hreti, sonradan yaÅŸanacak yÄ±kÄ±mlarÄ±, iflas ve felaketleri, bÃ¼yÃ¼k tehlikeleri anlatÄ±r. GÃ¼neÅŸ veya Ay iye birleÅŸtiÄŸinde kaza sonucu kÃ¶r olmayÄ± iÅŸaret eder. Orion'un sol omzunu sembolize eder.

Betelgeuze : Betelguese, Alpha Orionis. 28Â° 04' Ä°kizler burcundadÄ±r. Mars ve MerkÃ¼r karakterindedir. ZenginliÄŸi, evlilikle gelecek onur ve mutluluÄŸu, cazibeyi ve tercih edilmeyi anlatÄ±r.

Canopus : Alpha Carinae. 14Â° 16' YengeÃ§ burcundadÄ±r. SatÃ¼rn ve JÃ¼piter karakterinde olup, gemi ile seyahatlerde tehlikeyi ifade eder.



Capella : Alhajith, Alpha Aurigae. 21Â° 10' Ä°kizler burcundadÄ±r. Mars ve MerkÃ¼r karakterinde tanÄ±nmÄ±ÅŸ bir yÄ±ldÄ±zdÄ±r. Åžan, ÅŸeref, korunma ve mutluluÄŸu gÃ¶sterir. Capella, MC-Tepe NoktasÄ±'na yakÄ±n yerlerde GÃ¼neÅŸ ya da Ay ile birleÅŸtiÄŸinde veya YÃ¼kselen BurÃ§ ile iliÅŸkide evlilik ile gelecek olan zenginlik, onur ve mutluluÄŸu anlatÄ±r.

Castor : Apollo, Alpha Aurigae. 21Â° 10' Ä°kizler burcundadÄ±r. MerkÃ¼r karakterindedir ve hile, yalancÄ±lÄ±k ve iki yÃ¼zlÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ ifade eder.

Denep : Alpha Cygni. 04Â° 46' BalÄ±k burcundadÄ±r. VenÃ¼s ve MerkÃ¼r karakterinde olup, Ã¶ÄŸrenme hÄ±rsÄ±nÄ± anlatÄ±r.

Deneb : Zeta Aquilae. 19Â° 07' OÄŸlak burcundadÄ±r. Mars ve JÃ¼piter karakterindedir. NÃ¼fÃ¼zlu olmak ve hÃ¼kmetmeyi ifade eder.

Deneb kaitos : Diphda, Beta Ceti. 01Â° 51' KoÃ§ burcundadÄ±r. SatÃ¼rn karakterindedir. Ruhsal ve bedeni rahatsÄ±zlÄ±klarÄ± ve bÃ¼nyenin zayÄ±flÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eder.

Denebola : Beta Leonis. 20Â° 57' BaÅŸak burcundadÄ±r. ÅžanssÄ±zlÄ±ÄŸÄ± ve iyi giden bir olayÄ±n kÃ¶tÃ¼ sonuÃ§lanacaÄŸÄ±nÄ± iÅŸaret eder. KazanÄ±lan ÅŸan ve ÅŸÃ¶hretin felaketler sonucu yitirilmesi, GÃ¼neÅŸ ile birleÅŸen yÄ±ldÄ±zÄ±n yaratacaÄŸÄ± sonuÃ§tur.

El nath : Beta Tauri. 21Â° 51' Ä°kizler burcundadÄ±r. Mars karakterindeki bu yÄ±ldÄ±z baÅŸarÄ±yÄ± simgeler.

Fomalhaut : Alrisha, Alpha Piscium. 03Â° 09' BalÄ±k burcundadÄ±r. VenÃ¼s ve MerkÃ¼ri karaktetindedir. ÃœnÃ¼, ÅŸan ve ÅŸÃ¶hreti simgeler. EÄŸer MC'ye yakÄ±n yerlerde GÃ¼neÅŸ ile birleÅŸiyorsa sosyal liderliÄŸi ifade eder.

Gredi : Alpha Capricorni. 03Â° 10' Kova burcundadÄ±r.Â VenÃ¼s ve mars karakterinde olup, muhabbeti, sevgiyi, hÃ¼rmeti anlatÄ±r.

Hamal : Alpha Arietis. 06Â° 59' BoÄŸa burcundadÄ±r. Mars ve SatÃ¼rn karakterindedir. GaddarlÄ±k ve acÄ±masÄ±zlÄ±ÄŸÄ± ifade eder. EÄŸer GÃ¼neÅŸ ile birleÅŸiyorsa Ã¶lÃ¼m ile sonuÃ§lanacak Ã§ekiÅŸme ve ihtirasÄ± anlatÄ±r.

Hyaden : Regengestirn, YÄ±ldÄ±z kÃ¼mesi. 04Â° - 06Â° Ä°kizler burcundadÄ±r. Mars ve NeptÃ¼n karakterinde olup, gÃ¼dÃ¼lerin hastalÄ±k derecesine yÃ¼kselmesini ve hissi melekeyi ifade eder.

Markab : Alpha Pegasi. 22Â° 49' BalÄ±k burcundadÄ±r. Mars ve MerkÃ¼ri karakterindedir. Pegasus'un kanatlarÄ±nÄ± sembolize eder. Mor ve parlak bir yÄ±ldÄ±zdÄ±r. Yaralanmalara karÅŸÄ± dikkatli olmayÄ± ifade eder. GÃ¼neÅŸ ya da Ay ile birleÅŸiyorsa bÃ¼yÃ¼k acÄ±larÄ±n arkasÄ±ndan gelecek Ã¼n ve baÅŸarÄ±larÄ±, acÄ±, Ä±zdÄ±rap ve Ã§ileyi anlatÄ±r.

Menkar : Alpha Ceti. 13Â° 38'Â BoÄŸa burcundadÄ±r. SatÃ¼rn karakterinde bir sabit yÄ±ldÄ±zdÄ±r. HastalÄ±k ve TarÄ±msal baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±klarÄ±n beklentisini ifade eder. GÃ¼neÅŸ ya da Ay ile birleÅŸtiÄŸinde hastalÄ±klara neden olduÄŸu gibi, MC Ã¼zerinde olduÄŸunda utanÃ§, onur yitirme, iflas, planlarÄ±n felaketle sonuÃ§lanmasÄ± etkilerini yaratÄ±r.Â

Mirach : Beta Andromedae. 29Â° 46' KoÃ§ burcundadÄ±r. VenÃ¼s karakterindedir. Uzun sÃ¼recek evlilikleri, gÃ¼zellikleri ve uygun fÄ±rsatlarÄ± ifade eder.

Polaris : Alpha Ursa Minoris. Al Ruccaab, Polar yÄ±ldÄ±z. 27Â° 54' Ä°kizler burcundadÄ±r. SatÃ¼rn ve VenÃ¼s karakterinde olup, tarÄ±msal sÄ±kantÄ±lar, kÄ±tlÄ±k, hastalÄ±klar ve ÅŸanssÄ±zlÄ±klarÄ± ifade eder.

Pollux : Beta Geminorum, Herkules. 22Â° 35' YengeÃ§ burcundadÄ±r. Mars karakterinde bir yÄ±ldÄ±zdÄ±r. UtanmazlÄ±k, vurdumduymazlÄ±k, soÄŸukkanlÄ±lÄ±k gibi davranÄ±ÅŸ biÃ§imlerini anlatÄ±r, horoskopta gÃ¼Ã§lÃ¼ konumda ise gaddarlÄ±k, acÄ±masÄ±zlÄ±k duygularÄ±nÄ± verir.

Procyon : Alpha Canis Mindris. 25Â° 10' YengeÃ§ burcundadÄ±r. Mars ve MerkÃ¼ri karakterindedir. Sembolik olarak kÃ¼Ã§Ã¼k kÃ¶peÄŸi temsil eder. Åžiddete varan kuvvetli aktiviteyi, baÅŸarÄ±ya ulaÅŸmak iÃ§in hÄ±rs ve arzulu olmayÄ±, ihtirasÄ± ancak sonuÃ§ta yaÅŸanacak trajediyi anlatÄ±r.

Ras alhague : Alpha Ophiuchi 21Â° 42' Yay burcundadÄ±r. SatÃ¼rn ve VenÃ¼s kakarterindedir. Cinsel konulardaki saplantÄ± ve Ã§arpÄ±klÄ±klarÄ±, cinsel sorunlarÄ± ve bunlarÄ±n ruhsal dÄ±ÅŸa vurumunu, cinsel yaÅŸamÄ±n toplum iliÅŸkilerine sorun olmasÄ±nÄ± ifade eder.

Rastaban : Beta Drakonis. 11Â° 15' Yay burcundadÄ±r. SatÃ¼rn ve VenÃ¼s kakarterindedir. KÃ¼Ã§Ã¼k kazalarÄ± ifade eder.

Regulus : Ksalb, Alpha Laonis. 29Â° 21' Aslan burcundadÄ±r. Mars ve JÃ¼piter karakterindedir ve mor renkli parlak bir yÄ±ldÄ±zdÄ±r. Genel konumlarda ÅŸansÄ± ifade eder. IÅŸÄ±klar ile birleÅŸtiÄŸinde ise evliliÄŸin getireceÄŸi ÅŸan ve zenginliÄŸi, ancak hayatÄ±n sefalet ile son bulmasÄ±nÄ± anlatÄ±r. Sembolik olarak AslanÄ±n baÅŸÄ±nÄ± temsil eder.

PleidasÂ : 20Â° 30' BoÄŸa burcunda bulunan yedi yÄ±ldÄ±zdÄ±r. BoÄŸanÄ±n boynuzunu sembolize ederler. YÄ±ldÄ±zlar GÃ¼neÅŸ yada Ay ile birleÅŸtiklerinde ya da doÄŸum sÄ±rasÄ±nda YÃ¼kselen BurÃ§ Ã¼zerinde iseler, yÃ¼zde yaralara, utanÃ§ ve onur yitirmeye, tutuklanma ve hapis olmaya, insani duygularÄ±n yitirilmesine, agresiviteye iÅŸaret ederler. Ã‡ok sert etkili bir gruptur.

Rigel : Beta Orionis. 16Â° 08' Ä°kizler burcundadÄ±r. BoÄŸanÄ±n GÃ¼ney gÃ¶zÃ¼nÃ¼ temsil eden iyi huylu bir yÄ±ldÄ±zdÄ±r. JÃ¼piter ve Mars karakterindedir. ASC yada MC ile birleÅŸiyorsa yÃ¼ksek onur, zenginlik ve her alanda mutluluk habercisidir. Ãœn ve buluÅŸ yeteneÄŸini simgeler.

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Sirius : Alpha Canis Majoris, Canicula. 13Â° 23' YengeÃ§ burcundadÄ±r. Mars, JÃ¼piter ve SatÃ¼rn karakterindedir. Ä°tibarÄ± ve sosyal mevkiyi ifade eder.

Spica : Azimech, Alpha Virginis. 23Â° 08' Terazi BurcundadÄ±r. VenÃ¼s ve Mars karakterinde olup, Sanat ve bilim sevgisini ifade eder.

Unuk el haia : Alpha Serpentis. 21Â° 23' Akrep burcundadÄ±r. SatÃ¼rn ve Mars karakterindedir. Her tÃ¼r kaza ve aksilikleri, kullanÄ±lan cihaz ya da eÅŸyelarÄ±n arÄ±zalarÄ±nÄ± ifada eder.

Vega : Wega, Alpha Lyrae. 14Â° 36' OÄŸlak burcundadÄ±r. VenÃ¼s ve MerkÃ¼r karakterindedir. Zenginlik ve itibarÄ± temsil eder.

Vindemiatrix : Epsilon Vinginis. 09Â° 16' Terazi burcundadÄ±r. SatÃ¼rn ve venÃ¼s karakterindedir. Zor konumlarÄ± ifade eder.

Zosma : Delta Leonis. 10Â° 35' BaÅŸak burcundadÄ±r. SatÃ¼rn ve VenÃ¼s karakterindedir. EgoistliÄŸi ve moralsizliÄŸi ifade eder.

Zuban el genubi : Kiffa Australis, Alpha Librae. 14Â° 23' Akrep burcundadÄ±r. SatÃ¼rn ve Mars karakterindedir. ÅžanssÄ±zlÄ±ÄŸÄ± ifade eder.