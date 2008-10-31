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    Haberler >Astroloji >YÄ±ldÄ±zÄ±nÄ±zÄ± biliyor musunuz?

    YÄ±ldÄ±zÄ±nÄ±zÄ± biliyor musunuz?

    HÃ¼rriyet Haber
    31.10.2008 - 17:48 | Son GÃ¼ncelleme:

    Mensubu olduÄŸunuz burcun yÄ±ldÄ±zÄ±nÄ± ve Ã¶zelliklerini biliyor musunuz?

    KOÃ‡:
    Â Â Â Â  Mars: Cazibe, SavaÅŸ, ve Sex temsilcisiÂ Â Â Â Â

    BOÄžA:
    Â Â Â Â  VenÃ¼s: GÃ¼zellik, Sevgi, ve GÃ¼zel Sanatlar temsilcisi

    Ä°KÄ°ZLER:
    Â Â Â Â  MerkÃ¼r: Zeka, Hareket temsilcisi

    YENGEÃ‡:
    Â Â Â  Ay: Hislerin temsilcisiÂ Â Â Â Â Â Â

    ASLAN:
    Â Â Â  GÃ¼neÅŸ: ÃœstÃ¼n gÃ¼cÃ¼n temsilcisi

    BAÅžAK:
    Â Â Â Â  MerkÃ¼ri: Zeka, Hareket temsilcisi

    TERAZÄ°:
    Â Â Â Â  VenÃ¼s: GÃ¼zellik, Sevgi, ve GÃ¼zel Saatlar temsilcisi

    AKREP:
    Â Â Â Â  Pluton: Yeni Åžartlar temsilcisi
    Â Â Â  Mars: Cazibe, SavaÅŸ temsilcisi

    YAY:
    Â Â Â Â  JÃ¼piter: NeÅŸe, Zenginlik temsilcisi

    OÄžLAK:
    Â Â Â Â  SatÃ¼rn: Disiplin temsilcisi

    KOVA:
    Â Â Â  ÃœranÃ¼s: DeÄŸiÅŸiklik, Ani BaÅŸlangÄ±Ã§ ve SonuÃ§lar temsilcisi

    BALIK:
    Â Â Â Â  NeptÃ¼n: Hayaller temsilcisi
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