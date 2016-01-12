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Astroloji
Niobe Aslı Temel
Haber Giriş: 12.01.2016 - 09:34 | Son Güncelleme:

Yıldırım aşkları, yüksek hayalgücü

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Yıldırım aşkları, yüksek hayalgücü
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Hoş ilişkilerle kendini gösteren Venüs Uranüs açısı bugün kesinleşiyor

İki gündür yazdığım, ilişkilerde sürpriz karşılaşmaları, türlü hoşlukları, ilk görüşte aşkları veya ani iş birliklerini ön plana çıkartan, dış görünüşümüzde veya estetik başlıklı konularda ani hoş değişiklileri destekleyen veya hayal gücümüzde çığır açabileceğimiz zemini hazırlayan ve son günlerde hayatımıza taşıdığı hoş ilişkilerle kendini gösteren Venüs Uranüs açısı bugün kesinleşiyor.

İlişkilerimizde rutinin dışında şeyler deneyebiliriz. Bu açının dışında duygusal anlamda derin duygularımızın tetikleneceği veya manevi açıdan derinlik kazanacağımız bir gün. Akşam saatlerinden sonra ise, biraz da olsa, engellenmişlik hissi ve huzursuzluk veya baskı altında hissetme duygusu ön plana çıkabilir. Hepinize keyifli günler, sağlık ve sevgi ile kalın… 

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