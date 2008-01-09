MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Astroloji Haberleri
ASTROLOJİ
    Haberler >Astroloji >Yılbaşı ağacının tartışmalı hikayesi

    Yılbaşı ağacının tartışmalı hikayesi

    Hürriyet Haber
    09.01.2008 - 12:16 | Son Güncelleme:

    Bugünlerde, küçük büyük herkesi görkemiyle etkileyen Yılbaşı ağacı çok sık tartışılan bir konu haline geldi.

    Nereden geldi bu alışkanlık veya bazıları için gelenek?  Ağaç süsleme geleneği tüm Hıristiyanlık dünyasının kutsal günü İsa’nın doğumunun kutlandığı 25 Aralık Christmas (Christ-Mass) günü ile mi doğdu ya da daha mı eskilere dayanıyor? Ağaç süslemek sadece Hıristiyanlara yönelik bir gelenek mi?

    Aslında tam olarak değil.

    Ağaç süsleme geleneği çok eski bir gelenek ve özellikle çam ağacının tercih edilmesinin nedenleri var. Binlerce yıl önce Mısırlılar dan Romalılara kadar uzanan ağaç süsleme geleneğinin altında çeşitli nedenler yatıyor. Mısırlılar kış dönümü gününde yılın en kısa gününü kutlarken evlerine palmiye ağaçları getirirlermiş. Palmiye “Ölüme karşı yaşamın zaferi” bir sembol olarak kullanılmış.  Romalılar her yıl Aralık ayında kutladıkları Saturnalia festivalinde her yeri yeşil çam yapraklarıyla süsleyip, bir hafta boyunca eğlenir, yer içer, birbirlerine hediyeler verirlermiş. İskandinavyalılar çam kozalaklarını kutsal sayarlarmış. Eski Kelt rahipleri Druid’ler, çam dallarını evlerinin kapılarına asarak gizemli kış akşamlarının getireceği kötülüklerden korunmak isterlermiş. Çam ağacının yaz kış yeşil kaldığını göz önünde bulundurursak ölmeyen bir ağaç ya da hiç solmayan bir ağaç olarak insanlar arasında belirli bir önem kazandığı ve kutsallaştırıldığı düşünülebilir. Tüm ağaçların arasında kış boyu yapraklarını dökmeyen ender ağaçlardan olan çam ağacı, iğdeli yapısıyla gerçekten dekoratif bir görüntü sergiliyor. Ayrıca dayanıklı dal sistemiyle de ağırlık kaldırabiliyor.

    DEVAMI İÇİN TIKLAYIN...

     

    Etiketler:

      EN ÇOK OKUNAN HABERLER

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

        Sayfa Başı

        © Copyright 2020
        Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.