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Saray Haberleri: Jandarmadan definecilere suçüstü

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Jandarmadan definecilere suçüstü

DHA
03.08.2020 - 18:45 |Son Güncelleme :
DHA

Jandarmadan definecilere suçüstü

Şenol AKSOY / SARAY (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde, bayram tatilini fırsat bilerek kaçak define arayan 5 kişi, Jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Saray İlçesinde kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Saray Cumhuriyet Savcısı Alper Özdemir'in talimatıyla harekete geçti. Bayram tatilini fırsat bilerek Kambursöğüt mevkiinde define arayan İ.A, İ,Ö, O.B, İ.Z.S ve L.T. isimli 5 zanlı jandarma asayiş ekipleri tarafından kazı yapmakta kullandıkları malzemeler ile birlikte suçüstü yakalandılar.

Zanlılar, ifadeleri alınmak ve ardından mahkemeye çıkarılmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığın'da gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekipleri ve Saray Cumhuriyet Savcısı Alper Özdemir ise olay yerinde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

 

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Saray haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Saray ilinden Jandarmadan definecilere suçüstü hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 03 Ağustos 2020 tarihinde saat 18 45’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Jandarmadan definecilere suçüstü haberi güncellenecektir.

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