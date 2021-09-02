Minikler, coşku dolu bir zafer turnuvası yaşadı

MERSİN, (DHA)-MERSİN Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla minikler arasında bir futbol turnuvası düzenledi.

Macit Özcan Spor Tesisleri’nde yapılan turnuvada, Mersin Büyükşehir Belediyesi Futbol Kursu, Inter Academy Turkey, Altınordu Futbol Okulu ve Galatasaray Futbol Okulu yer aldı. Her takımın minik sporcuları ikişer müsabakada ter döktü. 20’şer dakikalık 2 devreden oluşan ilk müsabakalarda Mersin Büyükşehir Belediyesi Futbol Kursu, Galatasaray Futbol Okulu’nu 5-3 mağlup etti. Inter Academy Turkey ise Altınordu Futbol Okulu miniklerini 8-0 mağlup etti. Birincilik için karşılaşan Mersin Büyükşehir Belediyesi Futbol Kursu ile Inter Academy Turkey karşılaşmasında da kazanan 2-1’lik skorla Mersin Büyükşehir Belediyesi Futbol Kursu oldu. Böylelikle üst üste iki galibiyet alan Mersin Büyükşehir Belediyesi Futbol Kursu’nun minik sporcuları turnuvanın birincisi oldu.

Minik sporcuların büyük keyif yaşadığı turnuvada aileler de yer alarak, çocuklarının coşkusuna ortak oldu. Turnuvanın sonunda sporun barış ve kardeşliği özendirmesi amacıyla her takıma kupa dağıtılarak tüm minik sporculara madalya takıldı.

Turnuvayı planlarken 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı çocuklarla birlikte kutlamayı amaçladıklarını söyleyen Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Ahmet Tarakçı, "7-8 yaş grubunda uzun süredir hareket etmeyen çocuklarımızı turnuva düzenleyerek hareket ettirelim istedik. Aslında bir şampiyon yok bugün. Çünkü hepsinin gönlümüzdeki yeri birincilik. Önemli olan burada bir netice alınması değil, bu çocukların kaynaşmalarına, birbirlerini tanımalarına vesile olmak" dedi.

Mersin Inter Academy Turkey’in Antrenörü Mevlüt Metni de turnuvayı değerlendirerek, "Güzel bir etkinlik. Böyle etkinliklerin çoğalmasını istiyoruz. İnşallah bunun devamı gelir. Bu yaştaki çocuklar için keyif. Önce mutlu edeceğiz çocukları, ondan sonra sporu sevdireceğiz. En son raddede içlerinde yetenek varsa onu ortaya çıkaracağız. Amacımız da bu zaten. Bu gibi projelerde yer almak bizi mutlu ediyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz böyle organizasyonlara bizi çağırdığı içinö dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi’nde antrenör olarak görev yapan Yalçın Günay, "Çocuklar cıvıl cıvıllar, harikalar. Onlarla beraber olmak çok güzel bir şey" ifadeleri ile duygularını dile getirdi.

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