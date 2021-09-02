Ara
EKSTRA
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Mersin >Erdemli >Lamos Köprüsü’ne son dokunuşlar

Erdemli Haberleri: Lamos Köprüsü’ne son dokunuşlar

MERSİN HABERLERİERDEMLİ HABERLERİ

Lamos Köprüsü’ne son dokunuşlar

DHA
02.09.2021 - 12:21 |Son Güncelleme :
DHA

Lamos Köprüsü’ne son dokunuşlar

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin), (DHA)-MERSİN Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi, Erdemli ilçesi Limonlu Çayı üzerinde yapımına başladığı Lamos Köprüsü ve bağlantı yolu çalışmalarında sona geldi. Ekipler, yakında açılması planlanan köprüde asfalt döküm aşamasını da tamamladı.
Yeni yapılan köprü sayesinde Limonlu Mahallesi’nden Kayacı Vadisi’ne ulaşım kolaylaştı. Bölgedeki seralarda üretim yapan çiftçiler de ürünlerini hasarsız bir şekilde pazara ulaştırma imkanı buldu. Büyükşehir, asfalt dökümünün ardından son dokunuşları yaparak açmaya hazırlandığı köprüyü, yaptığı bağlantı yolu sayesinde D-400 Karayolu ile birleştirdi.
Lamos Köprüsü’nün yapımında 4 bin metreküp taş duvar, 86 adet forekazık, 5 bin metreküp zayıf zemin taş dolgu, 800 metre oto korkuluk, 1500 ton sıcak asfalt kullanıldı. Bu kapsamda 800 metrelik kaldırım, elektrik ve aydınlatmaları, altyapı ve yağmur suyu çalışmaları da tamamlandı. Köprü yakında hizmete açılacak.
Erdemli’nin üst bölgelerinde bulunan Karaahmetli, Esenpınar, Batısandal Mahallelerinin tarımın ve tarım ürünleri taşımacılığının yoğun olarak yapıldığı bir bölge olduğunu belirten Büyükşehir Belediyesi Erdemli Şube Koordinatörü Vedat Uzunbağ, "Buranın çalışmalarında hemen hemen sona geldik. Artık asfalt dökümü yapıyoruz. İnsanlarımız tarım ürünlerini taşımakta veya arazilerine ulaşmakta çok zorluk çekiyorlardı ya da tarif edilen istikameti bulmakta çok zorluk çekiliyordu. Bu yolumuz hem ana yola ulaşmak hem trafik kazalarını önlemek hem de tarım ürünlerini taşımaktaki kolaylık bakımından çok önemliydi" dedi.
Uzunbağ, yöre halkından çok olumlu tepkiler aldıklarını belirterek, "Yöre halkından büyük bir memnuniyet görüyoruz, hissediyoruz. Erdemli’de birçok köprü ve yollara ilaveten, bu yolumuz ve köprümüzün de hayata geçmesi bizi çok memnun etti. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer’in bölge halkına, insanlarımıza bir hizmetidir, bir armağanıdır. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.
Limonlu Mahallesi’nde yaşayan İbrahim Nalpara, köprünün yapılmasının birçok açıdan gerekli olduğunu ifade ederek, "Bu yol yapıldığında millet rahatlayacak. Çünkü eski bir köprümüz vardı, tarihi eser. Onun bir kısmı yıkıktı, millet oradan biraz tehlikeli geçiyordu. Bu yolun yapılmasıyla yolumuz kısalıyor. Taşımacılıkta çok faydası olacak. Bu yolla D-400 Karayolu’na daha kolay ulaşım olacak. Limon gidiyor, muz gidiyor; buraların geçim kaynakları bunlar. Kış aylarında deremiz yükseldiğinde tehlikeliydi. Bu köprüyle işimiz kolaylaşacak. Şimdiye kadar böyle bir Başkan gelmedi. İnşallah devam eder. Başımızdan eksik olmasın" dedi.
Bundan sonra daha düzgün bir yol kullanacağı için mutlu olduğunu ifade eden bölge sakinlerinden Abdurrahman Aslan ise "Yolun düzgün olması bize çok faydalı olacak. Hem daha kısaldı hem de daha verimli bir yol oldu. Çok güzel bir yol oldu. Vahap Seçer’i heyecanla takip ediyoruz. Güzel işler yapıyor. Buralarda her türlü meyve ve sebze yetişiyor, şeftalisiyle kayısısıyla; bunlar işte hep bu yoldan geçecek. Daha rahat daha kullanışlı bir yoldan geçecekler. Vahap Seçer’e teşekkür ederiz bu yol için" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Erdemli haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Erdemli ilinden Lamos Köprüsü’ne son dokunuşlar hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 02 Eylül 2021 tarihinde saat 12 21’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Lamos Köprüsü’ne son dokunuşlar haberi güncellenecektir.

Mersin Haberleri

Son Dakika Mersin Haberleri

Mersin Barosu Başkanı Gazi Özdemir mazbatasını aldı

Mersin Barosu Başkanı Gazi Özdemir mazbatasını aldı

Mersin Büyükşehir’den çifte başarı

Mersin Büyükşehir’den çifte başarı

Yerel haberler

Başkan Seçer, 3 büyük proje için imza attı

Büyükşehir’den grup yollarında hummalı çalışma

Büyükşehir’den grup yollarında hummalı çalışma

Mersin Büyükşehir’den LGS tercihleri için ücretsiz danışmanlık

Mersin Büyükşehir’den LGS tercihleri için ücretsiz danışmanlık

Başkan Gültak, hizmet ve projeleri vatandaşa anlattı

Başkan Gültak, hizmet ve projeleri vatandaşa anlattı

Trafik kazası kurbanı Koray adına koruluk oluşturuldu

Trafik kazası kurbanı Koray adına koruluk oluşturuldu

Başkan Tekli: Firmalarımız ile ne kadar gurur duysak az

Başkan Tekli: Firmalarımız ile ne kadar gurur duysak az

MERSİN İLÇELERİ

AkdenizAnamurAydıncıkBozyazıÇamlıyaylaErdemliGülnarMerkezMutSilifkeTarsusToroslarYenişehir

MERSİN NAMAZ VAKİTLERİ

23 Eylül 2021, Perşembe
  • İmsak
    05:03
  • Güneş
    06:23
  • Öğle
    12:39
  • İkindi
    16:05
  • Akşam
    18:45
  • Yatsı
    19:59
Diğer iller için Namaz Vakitleri »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2021
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.