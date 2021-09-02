Lamos Köprüsü’ne son dokunuşlar

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin), (DHA)-MERSİN Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi, Erdemli ilçesi Limonlu Çayı üzerinde yapımına başladığı Lamos Köprüsü ve bağlantı yolu çalışmalarında sona geldi. Ekipler, yakında açılması planlanan köprüde asfalt döküm aşamasını da tamamladı.

Yeni yapılan köprü sayesinde Limonlu Mahallesi’nden Kayacı Vadisi’ne ulaşım kolaylaştı. Bölgedeki seralarda üretim yapan çiftçiler de ürünlerini hasarsız bir şekilde pazara ulaştırma imkanı buldu. Büyükşehir, asfalt dökümünün ardından son dokunuşları yaparak açmaya hazırlandığı köprüyü, yaptığı bağlantı yolu sayesinde D-400 Karayolu ile birleştirdi.

Lamos Köprüsü’nün yapımında 4 bin metreküp taş duvar, 86 adet forekazık, 5 bin metreküp zayıf zemin taş dolgu, 800 metre oto korkuluk, 1500 ton sıcak asfalt kullanıldı. Bu kapsamda 800 metrelik kaldırım, elektrik ve aydınlatmaları, altyapı ve yağmur suyu çalışmaları da tamamlandı. Köprü yakında hizmete açılacak.

Erdemli’nin üst bölgelerinde bulunan Karaahmetli, Esenpınar, Batısandal Mahallelerinin tarımın ve tarım ürünleri taşımacılığının yoğun olarak yapıldığı bir bölge olduğunu belirten Büyükşehir Belediyesi Erdemli Şube Koordinatörü Vedat Uzunbağ, "Buranın çalışmalarında hemen hemen sona geldik. Artık asfalt dökümü yapıyoruz. İnsanlarımız tarım ürünlerini taşımakta veya arazilerine ulaşmakta çok zorluk çekiyorlardı ya da tarif edilen istikameti bulmakta çok zorluk çekiliyordu. Bu yolumuz hem ana yola ulaşmak hem trafik kazalarını önlemek hem de tarım ürünlerini taşımaktaki kolaylık bakımından çok önemliydi" dedi.

Uzunbağ, yöre halkından çok olumlu tepkiler aldıklarını belirterek, "Yöre halkından büyük bir memnuniyet görüyoruz, hissediyoruz. Erdemli’de birçok köprü ve yollara ilaveten, bu yolumuz ve köprümüzün de hayata geçmesi bizi çok memnun etti. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer’in bölge halkına, insanlarımıza bir hizmetidir, bir armağanıdır. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Limonlu Mahallesi’nde yaşayan İbrahim Nalpara, köprünün yapılmasının birçok açıdan gerekli olduğunu ifade ederek, "Bu yol yapıldığında millet rahatlayacak. Çünkü eski bir köprümüz vardı, tarihi eser. Onun bir kısmı yıkıktı, millet oradan biraz tehlikeli geçiyordu. Bu yolun yapılmasıyla yolumuz kısalıyor. Taşımacılıkta çok faydası olacak. Bu yolla D-400 Karayolu’na daha kolay ulaşım olacak. Limon gidiyor, muz gidiyor; buraların geçim kaynakları bunlar. Kış aylarında deremiz yükseldiğinde tehlikeliydi. Bu köprüyle işimiz kolaylaşacak. Şimdiye kadar böyle bir Başkan gelmedi. İnşallah devam eder. Başımızdan eksik olmasın" dedi.

Bundan sonra daha düzgün bir yol kullanacağı için mutlu olduğunu ifade eden bölge sakinlerinden Abdurrahman Aslan ise "Yolun düzgün olması bize çok faydalı olacak. Hem daha kısaldı hem de daha verimli bir yol oldu. Çok güzel bir yol oldu. Vahap Seçer’i heyecanla takip ediyoruz. Güzel işler yapıyor. Buralarda her türlü meyve ve sebze yetişiyor, şeftalisiyle kayısısıyla; bunlar işte hep bu yoldan geçecek. Daha rahat daha kullanışlı bir yoldan geçecekler. Vahap Seçer’e teşekkür ederiz bu yol için" diye konuştu.

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