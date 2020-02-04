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İstanbul Haberleri: CSKA Moskova - Anadolu Efes: 80-82

İSTANBUL HABERLERİ

CSKA Moskova - Anadolu Efes: 80-82

DHA
04.02.2020 - 23:07 |Son Güncelleme :
DHA

İSTANBUL (DHA)

SALON: Megasport
HAKEMLER: Luigi Lamonica (İtalya), Saso Petek (Slovenya), Carlos Peruga (İspanya)
CSKA MOSKOVA: James 20, Voigtmann 15, Hackett 11, Korbanov 5, Hines 7, Sant-Roos 7, Antonov, Bolomboy 9, Hilliard 1, Baker 5
ANADOLU EFES: Larkin 23, Beaubois 13, Singleton 5, Anderson 5, Pleiss 11, Doğuş Balbay, Micic 19, Peters, Simon, Sertaç Şanlı, Moerman 6
1'İNCİ PERİYOT: 16-25
İLK YARI: 37-41
3'ÜNCÜ PERİYOT: 57-58

THY Avrupa Ligi'nin 23'üncü haftasında lider Anadolu Efes, ikinci sırada yer alan Rusya temsilcisi CSKA Moskova'yı deplasmanda 82-80 mağlup etti ve rakibiyle arasındaki galibiyet farkını 4'e çıkarttı. Rus ekibiyle, kendi sahasındaki ilk maçı 1 sayı farkla 81-80 kaybeden İstanbul ekibi, bu skorla rakibine karşı ikili averaj üstünlüğünü de ele geçirdi.
Anadolu Efes, bu galibiyetle ligdeki 20'nci galibiyetine ulaşırken, CSKA Moskova ise 7'nci kez parkeden mağlup ayrıldı.

(FOTOĞRAFLI)

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İstanbul haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının İstanbul ilinden CSKA Moskova - Anadolu Efes: 80-82 hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 04 Şubat 2020 tarihinde saat 23 07’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça CSKA Moskova - Anadolu Efes: 80-82 haberi güncellenecektir.

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