CSKA Moskova - Anadolu Efes: 80-82

İSTANBUL (DHA)

SALON: Megasport

HAKEMLER: Luigi Lamonica (İtalya), Saso Petek (Slovenya), Carlos Peruga (İspanya)

CSKA MOSKOVA: James 20, Voigtmann 15, Hackett 11, Korbanov 5, Hines 7, Sant-Roos 7, Antonov, Bolomboy 9, Hilliard 1, Baker 5

ANADOLU EFES: Larkin 23, Beaubois 13, Singleton 5, Anderson 5, Pleiss 11, Doğuş Balbay, Micic 19, Peters, Simon, Sertaç Şanlı, Moerman 6

1'İNCİ PERİYOT: 16-25

İLK YARI: 37-41

3'ÜNCÜ PERİYOT: 57-58

THY Avrupa Ligi'nin 23'üncü haftasında lider Anadolu Efes, ikinci sırada yer alan Rusya temsilcisi CSKA Moskova'yı deplasmanda 82-80 mağlup etti ve rakibiyle arasındaki galibiyet farkını 4'e çıkarttı. Rus ekibiyle, kendi sahasındaki ilk maçı 1 sayı farkla 81-80 kaybeden İstanbul ekibi, bu skorla rakibine karşı ikili averaj üstünlüğünü de ele geçirdi.

Anadolu Efes, bu galibiyetle ligdeki 20'nci galibiyetine ulaşırken, CSKA Moskova ise 7'nci kez parkeden mağlup ayrıldı.

(FOTOĞRAFLI)