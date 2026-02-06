Pereira'nın gözdesi Emmanuel Agbadou Beşiktaşlı oldu! İlk transferiydi

Haberin Devamı

28 yaşında ve 1.92 metre boyundaki Fildişi Sahilli stoper, hızı, gücü ve liderlik becerileriyle öne çıkıyor.

Emmanuel Agbadou, Belçika ekibi Eupen’de oynadığı dönemde iyi savunmasının yanı sıra oyun kurulumuna yaptığı katkı ve takım arkadaşlarına gol şansı yaratmasıyla Pereira’nın dikkatini çekti. Ocak 2025’te 20 milyon Euro’ya Wolverhampton’a satılan tecrübeli oyuncu, burada kaldığı bir yılda takımın vazgeçilmez isimleri arasına girip 35 maça çıktı.

Beşiktaş’ın Wolverhampton’dan 17 milyon Euro’ya aldığı Emmanuel Agbadou, sezon başında 30 milyon Euro’ya siyah beyazlı renklere katılan Orkun Kökçü’den sonra kulüp tarihinin en pahalı ikinci transferi oldu. 28 yaşında ve 1.92 metre boyundaki Fildişi Sahilli stoper, Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü Vitor Pereira’nın Wolverhampton’u çalıştırdığı dönemde transfer ettirdiği ilk futbolcuydu. Bu noktada Portekizli hocanın futbolcu keşfedip parlatma konusunda başarılı bir isim olduğunu hatırlatmakta yarar var; zira Fenerbahçe’ye toplamda 50 milyon Euro’ya yakın para kazandıran Kim Min-jae ve Ferdi Kadıoğlu’nun yükselişini sağlayan isim Pereira idi.

PROFESYONEL KARİYERİ TUNUS’TA BAŞLADI

Profesyonel kariyerine 2019-20 sezonunda Tunus’un US Monastir takımında başlayan Agbadou, buradaki performansıyla Avrupalı scoutların dikkatini çekmeyi başardı. Takımın lideri olduğu US Monastir’de savunma içgüdülerini ve oyun okuma becerilerini sürekli geliştiren Fildişi Sahilli futbolcu, bu özellikleri sayesinde 2020’de 300 bin Euro’ya Eupen’e transfer oldu. Belçika ekibinde geçirdiği iki sezonda takımın değişmez oyuncusu olarak 56 maça çıktı. Hızı, kuvveti ve duran toplara verdiği katkılar Eupen’de forma giydiği dönem boyunca öne çıkan özellikleriydi. 2022’de 2.6 milyon Euro’ya Fransa’nın Reims Kulübü’ne geçti.

REIMS’TE KENDİSİNİ DAHA DA GELİŞTİRDİ

Reims’teki 76 maçlık serüveninde becerilerini daha da geliştirdi. Agbadou sadece savunma yapmıyor topu ileriye taşıyarak oyun kurulumuna katkıda bulunuyor ve arkadaşlarına gol şansları yaratıyordu. 2024-25 sezonunda Wolverhampton’ı çalıştıran Vitor Pereira’yı agresf savunma tarzı ve oyun kurulumundaki başarısıyla etkileyen Fildişi Sahilli futbolcu, Ocak 2025’te 20 milyon Euro’ya İngiliz kulübüne satıldı. Bir yıl kaldığı Wolves’te 35 maça çıkan Agbadou’nun zayıf yönlerini, konsantrasyonunu çabuk kaybetmesi, dikkatsizlik, 1.92 metrelik uzun boyuna karşın hava toplarında beklenen başarıdan uzak olması şeklinde özetlemek mümkün.