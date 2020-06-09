Mudanya esnafına paşa darbesi mi?

Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu, Mudanya’nın tarihi ve kültürel dokusu korunarak yaşatılan Girit Mahallesi’nin yanı sıra BUDO İskelesi’nin devamında bulunan Ömerbey Cami ile Mudanya İlçe Jandarma Komutanlığı’na kadar olan bölgede bulunan işletmelerin ruhsatının iptal edilmesine karar verdi. Kurul, meskun konut alanında yer alan korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının kafe, lokanta ve restoran olarak kullanımına yönelik verilen ticaret ruhsatlarının iptali için Mudanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nün gerekli işlemleri yapmasını istedi.

Birçok işletmeyi ve çalışanı ilgilendiren bu karar esnafın tepkisine neden oldu. Yaşananlar üzerine Mudanya Mütareke Meydan’ında bir araya gelen esnaf, basın açıklaması düzenledi. Esnaflar adına açıklama yapan Başar Yegül, “Mudanya esnafı olarak ticaret ruhsatlarımızın iptal kararı alındığını öğrendik. Hali hazırda 3 iptal edilmiş ruhsat var. Karar Anıtlar Kurulu tarafından Mudanya’da yer alan ve tarihi eser niteliğindeki binaların çevresinde faaliyet yapılamayacağına dair. Türkiye’nin dört bir yanında sit alanları veya tarihi eserlerin bulunduğu yerlerde ticari faaliyet yürütülmektedir. Ancak Mudanya esnafının, Mudanya’ya değer katan işletmelerin yıllardır sorunsuzca ve yasal tüm başvurularla elde ettiği ruhsatların iptal edilmesi ihtimali dahi korkunçtur” dedi.

Önümüzdeki hafta ruhsatların iptal işleminin başlatılacağını iddia eden Başar Yegül, “Mudanya’da yerleşik ve anılı şartları taşıyan tüm işletmelerin ruhsatlarının iptal edileceğini, Mudanya’da yüzlerce esnafın kepenk kapatacağını kamuoyuna üzülerek duyuruyoruz. Korona virüsünden dolayı 2,5 aydır zaten çalışamayan esnaf, yakın zamanda iş yerini borçla açmıştır. Henüz salgının ekonomik sebepleri sonlanmamışken, Mudanya esnafının karşı karşıya kaldığı durum tüm Türkiye’yi etkileyecektir. Çünkü kararın uygulanması Türkiye için emsaldir. Bu karar ile tüm Türkiye’de sit alanları ve tarihi binalar bölgelerinde kalan esnafların ruhsat güvencesi kalmamaktadır” diye konuştu.

Yapılması gerekenin Mudanya Belediyesi tarafından daha evvel talep edilen proje değişikliği talebinin onanması gerektiğini altını çizen Yegül, “Mudanya ilçesinde ticaret yapılmasının kanuni engellerinin kaldırılması ve binlerce insanı mağdur edecek uygulamadan derhal dönülmesidir. Aynı zamanda bu uygulama Mudanya İlçesi’nin ekonomisini etkileyeceğinden bu hususta yasal başvurularımızın yanında bürokrasi ile özellikle Mudanya Belediyesi’nin de sonsuz desteğini talep ederiz” dedi.

BÜYÜKŞEHİR’DEN GEÇMİŞTİ

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, 2016 yılında aldıkları meclis kararıyla Mütareke Meydanı’nın da içinde bulunduğu bölgenin turizm açısından daha iyi noktaya gelebilmesi için plan değişikliği yaptıklarını hatırlattı. Türkyılmaz, “Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nden de geçen kararla bölgeyi turizm fonksiyonuna almak istedik. Anıtlar Kurulu’ndan gelecek kararı bekliyorduk” açıklamasını yaptı.

252 ESNAFI İLGİLENDİRİYOR

Yaşananların bugüne kadar çeşitli kurumlara 4 binin üzerinden şikayette bulunan emekli tümgeneral Yaşar Karagöz’ün rahatsız olmasından kaynaklandığı öne sürüldü. Evinin yanındaki esnafın işletme ruhsatının bulunmadığından şikayette bulunan Karagöz’ün rahatsızlığı bugün aynı durumdaki 252 esnafı ilgilendirdiği iddia edildi..