İftarda ve sahurda tok tutan 10 besin

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Gününüzü daha rahat geçirmenizi destekleyecek, sizi daha tok tutacak besinleri gelin birlikte inceleyelim.

YUMURTA

Biyoyararlılığı en yüksek besin olan yumurta içeriğindeki vitaminler ve mineraller ile bağışıklığınızı güçlendirirken aynı zamanda kan şekerindeki dalgalanmaları azaltır. İçeriğindeki protein ve sağlıklı yağlar ile de uzun süre tok kalmanızı destekler.

CEVİZ

Magnezyum, çinko, demir gibi mineralleri ve folik asiti içeren ceviz zengin bir içeriğe sahiptir. Lifler ve sağlıklı yağlar ile de uzun süre tok kalmanıza yardımcı olur. Sahurda ve iftarda ceviz tüketerek tokluk sürenizi uzatmaya yardımcı olabilirsiniz.

ZEYTİN

Antioksidan deposu olan zeytin bağışıklığı korumada ve güçlendirmede rol oynar. Sindirim sistemini düzenlemede ve mide ağrılarını gidermede önemli etkileri vardır. Düzenli zeytin tüketimi bu etkileri göstermektedir. Özellikle Ramazan ayında susuzluk oluşturmaması için zeytinlerin tuzlu olmamasına dikkat edilmelidir.

AVOKADO

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İçeriğindeki zengin mineraller, vitaminler, lifler ve sağlıklı yağlar ile bağırsak sağlığını korumada, kolesterol düşürmede ve iştah düzenlemede yardımcı olurlar. Sahurda tüketilen 1/4 avokado ile tokluk sürenizi uzatmaya yardımcı olabilirsiniz.

HURMA

Potasyum, demir, bakır, manganez ve B6 vitamininden zengin hurma aynı zamanda yüksek lifli bir meyvedir. İçeriğindeki lif sayesinde ramazan ayında oluşabilecek sindirim problemlerine iyi gelmekte ve tokluk süresini uzatmaktadır.

SEBZE VE SALATA

Sahurda roka, tere, maydanoz gibi yeşillikleri tüketmek ve iftarda mutlaka bir sebze yemeği ya da bol mevsiminden yeşilliklerle salata hazırlamak günlük lif alımınızı arttıracak ve uzun süre tok kalmanızı sağlayacaktır. Aynı zamanda salatalarınıza 1 tatlı kaşığı zeytinyağı ekleyerek tokluk sürenizi biraz daha arttırabilirsiniz.

TAHILLAR

Tam tahıllı ya da karabuğdaylı ya da siyez unlu tahıllardan ekmekler tüketmek içerdikleri lif sayesinde sindirim sisteminizin düzenli çalışmasını sağlarlar ve kan şekerini düzene sokarak ani acıkmalara sebep olmazlar. Aynı zamanda Ramazan ayında gelişebilecek sindirim sorunlarına iyi gelmektedir.

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KURU BAKLAGİLLER

Kuru baklagillerin glisemik indeksi düşüktür, kan şekeri düzeylerini dengede tutarak ani acıkmalara yol açmazlar. İyi bir posa ve lif kaynaklarıdır. Bu özellikleriyle vücut direncini yükseltmede ve tokluk süresini uzatmada rol oynarlar. Sahurda kuru baklagillerle yapılan bir ekmek, iftarda da kuru baklagil yemekleri şeklinde tüketebilirsiniz.

SÜT ÜRÜNLERİ (YOĞURT, PEYNİR, KEFİR)

İyi bir kalsiyum, magnezyum, potasyum ve protein kaynağı olan peynir, yoğurt ve kefir iştah kontrolünü sağlamada ve tokluk süresini uzatmada rol oynarlar. Gün içinde susuzluğun çekilmemesi için peynirin fazla tuzlu olmamasına özen gösterilmelidir.

MEYVELER

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Her meyvenin ayrı bir vitamin ve mineral değeri olsa da genel olarak meyveler iyi bir posa ve lif kaynağıdır. Bağışıklık sistemini güçlendirmede ve bağırsakların düzenli çalışmasında rol oynarlar. Sahurda lif oranı yüksek meyvelerin tüketilmesi (portakal, ananas, kayısı, armut gibi) ve iftarda şekersiz yapılan hoşaf ya da kompostoların tüketilmesi ile günlük lif alımımızı arttırmış oluruz.