Serik Belediyespor ilk maçına hazır

Namık Kemal KILINÇ/SERİK, (DHA)- TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek Serik Belediyespor, 5 Eylül Pazar günü deplasmanda oynayacağı Kahramanmaraşspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Serik Belediyespor, 5 Eylül Pazar günü saat 16.00'da Osmaniye 7 Ocak Stadı'nda oynayacağı Kahramanmaraşspor maçıyla sezona 'merhaba' diyecek. Sıcak havaya rağmen Kadriye'deki kendi tesislerinde teknik direktör Bülent Akan nezaretinde çalışan Serik Belediyesporlu futbolcuların hırslı görüntüsü dikkati çekti.

Futbolcuların hırsı ve forma rekabetinden oldukça memnun olan teknik direktör Bülent Akan, "Oyuncularımız ciddiyetle coşkuyla ve tüm enerjileriyle lige odaklanmış durumda. Genç ve tecrübeli oyunculardan kurulu bir takımımız var. Bu dinamikliğimizi sahaya yansıtıp oyun kurgumuzla, yetenekli ayaklarımızla tüm maçlarda keyif alan ve keyif veren son dakikaya kadar golü arayan, mücadeleden ve oyun anlayışından vazgeçmeyen bir takım olma yolunda ilerliyoruz. İnşallah Kahramanmaraşspor AŞ maçı ile iyi başlangıç yapmak istiyoruz. Bunu da yapabilecek gücümüz var" dedi.

Serik Belediyespor kafilesi pazar günü oynayacağı maç için cumartesi günü Osmaniye'ye gidecek.

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