Konyaaltı'nda geri dönüşüm seferberliği

ANTALYA,(DHA) - KONYAALTI Belediyesi, içerik açısından güncelliğini yitirmiş ve kullanılmayacak durumda olan kitap, dergi, defter, gazete gibi atık niteliği taşıyan materyalleri vatandaşların ev ve ofislerinden alıp, geri dönüşüme kazandırıyor.

Konyaaltı Belediyesi, ilçe genelinde başlattığı geri dönüşüm kampanyası ile vatandaşların evlerinde ve ofislerinde kullanılamayacak durumda olan kitap, defter, dergi, gazete gibi malzemeleri 'Sıfır Atık Yönetimi' kapsamında geri dönüşüme kazandırıyor. Atık materyalleri geri dönüşüme kazandırmak isteyen vatandaşlar, Konyaaltı Belediyesi'nin ilçenin çeşitli noktalarına konumlandırdığı mobil atık toplama merkezlerine bırakabiliyor. Ayrıca vatandaşlar, sosyal medya ve Halk Masa ekipleri ile iletişime geçip, adres ve iletişim bilgilerini vererek, atıkların belediye ekiplerince alınmasını da sağlayabiliyor. Toplanan atık malzemeler belediye ekiplerince geri dönüşüm merkezine teslim edilerek, yeniden işlemden geçiriliyor.

ORMANLARIMIZI KORUMAK HEPİMİZİN GÖREVİ

Başlattıkları 'atık kitap' kampanyası ile hem ormanları koruduklarını hem de ekonomiye katkı sağladıklarını belirten Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, belediye olarak sıfır atık projelerine son derece önem verdiklerini söyledi. Kağıt israfının doğaya ve ekonomiye verdiği zararın önüne geçebilmek adına böyle bir proje başlattıklarını ifade eden Başkan Esen, "Ülke olarak geri dönüşüm konusunda maalesef hala istediğimiz noktada değiliz. Yerel yönetimler olarak bu konuda örnek olmak istiyoruz. Çünkü bu doğa ve ormanlar hepimizin. Onları koruma görevi de hepimize düşüyor" diye konuştu.

NASIL İLETİŞİM KURABİLİRSİNİZ?

Konyaaltı'nda yaşayan vatandaşlar,444 70 01 numarasından Halk Masa'yı arayarak ya da Konyaaltı Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından iletişim kurarak, atık malzemelerini bulundukları adresten aldırabilirler.

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