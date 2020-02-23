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Antalya Haberleri: Btc Turk Yeni Malatyaspor - Fraport TAV Antalyaspor: 1-2

ANTALYA HABERLERİ

Btc Turk Yeni Malatyaspor - Fraport TAV Antalyaspor: 1-2

DHA
23.02.2020 - 15:53 |Son Güncelleme :
DHA

Btc Turk Yeni Malatyaspor - Fraport TAV Antalyaspor: 1-2

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)

STAT: Yeni Malatya

HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu, Mustafa Sönmez, Serkan Çimen

BTCTURK YENİ MALATYASPOR: Farnolle – Chebake, Mina (Dk.58 Donald), Hadebe, Hafez, Acquah, Robin, Gökhan, Walter (Dk.72 Fofana), Bifouma (Dk.25 Kjartansson), Umut

FRAPORT-TAV ANTALYASPOR: Boffin – Bünyamin, Veysel Sarı, Celutska, Kudryashov, N’Dinga (Dk.67 Chico), Sinan Gümüş, Hakan Özmert, Fredy (Dk.87 Podolski), Amilton (Dk.82 Fernando), Jahovic

GOLLER: Dk. 28 Umut Bulut (Btc Turk Yeni Malatyaspor) - Dk.7 Fredy, Dk.88 Podolski (Antalyaspor)

SARI KARTLAR: Mina, Robin (Btc Turk Yeni Malatyaspor)

KIRMIZI KART: Dk.30 Sinan (Antalyaspor)

Süper Lig'in 23'üncü haftasında Fraport TAV Antalyaspor, BtcTurk Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 2-1 yendi. Antalyaspor, Sinan Gümüş'ün 30'uncu dakikada kırmızı kartla ihraç edilmesiyle karşılaşmanın son 60 dakikasını 10 kişiyle oynadı.

4'üncü dakikada ceza sahasının dışında topla buluşan Walter'in vuruşunu kaleci Boffin kornere çeldi.

7'nci dakikada sağ kanattan Sinan Gümüş'ün ortasında kale önünde topla buluşan Fredy'nin vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.

28'inci dakikada sol kanattan Hafez'in ortasında ceza sahası içinde Umut Bulut'un bekletmeden vuruşunda top ağlara gitti: 1-1.

30'uncu dakikada Sinan Gümüş, Mina'ya yaptığı faul nedeniyle ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

66'ncı dakikada ceza sahası içerisine açılan ortayla kaleci ile karşı karşıya kalan Donald, sert vurdu. Onun vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü. Dönen topta Gökhan Töre’nin gelişine yaptığı sert vuruşta, top az farkla auta çıktı.

88'inci dakikada Antalyaspor bir kez daha öne geçti. Sağ kanattan gelişen Antalyaspor atağında Charles, arka direğe hareketlenen Podolski’yi gördü. Alman oyuncunun dar açıdan gelişine yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 1-2.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fraport TAV Antalyaspor, deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor’u 2-1 mağlup etti.

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Antalya haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Antalya ilinden Btc Turk Yeni Malatyaspor - Fraport TAV Antalyaspor: 1-2 hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 23 Şubat 2020 tarihinde saat 15 53’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Btc Turk Yeni Malatyaspor - Fraport TAV Antalyaspor: 1-2 haberi güncellenecektir.

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