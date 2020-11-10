Telaffuzu zordu kısaltıldı

Meclis, gündemde yer alan Çankaya Ahmet Taner Kışlalı ve Çayyolu Mahallesi sınırlarında bulunan ‘Bangabandhu Şeyh Muciburrahman Bulvarı’ isminin ‘Banga Bandhu Bulvarı’ olarak değiştirilmesine ilişkin Başkanlık Yazısı’nı da görüştü. Başkanlık Yazısı’nda bulvarla ilgili belediyeye çeşitli şikâyet başvuruları yapıldığı belirtildi. Yazıda Dışişleri Bakanlığı’nın Bangladeş Büyükelçiliği ile yaptığı görüşmeler sonucunda cadde isminin kısaltılarak değiştirilmesinin uygun olacağı görüşüne de yer verildi. İsim kısaltılmasına ilişkin talep tüm parti gruplarının oy birliğiyle kabul edildi.

İMZA KAMPANYASI BAŞLATILMIŞTI

Ankara Çayyolu’nda Bangladeş’in ilk Başbakanı ve Devlet Başkanı Banga Bandhu Şeyh Mucibur Rahman’ın ismini taşıyan bulvarın ismi telaffuzunun zorluğu nedeniyle daha önce sosyal medyada gündem olmuştu. Bölge sakinleri 2018’de, adres verirken anlaşılmakta güçlük çektikleri ve sosyal medyada alay konusu oldukları gerekçesiyle bulvarın isminin değiştirilmesi için imza kampanyası başlatmıştı.

MHP GRUBUNDAN ‘ŞUŞA’NIN İSMİNİ VERELİM’ TEKLİFİ

MHP Grubu da Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ’ın işgalden kurtarılmasında kritik öneme sahip Şuşa kentinin isminin Ankara’da bir caddeye verilmesi için önerge verdi. Önergeyi MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan ve tüm MHP’li üyeler imzaladı.

‘ÖNERGELERİ VERİYORUZ YAPILMIYOR’ ELEŞTİRİSİ

AK Parti Grubu, Meclis’e verdiği önergede Nisan 2019 döneminden Ekim 2020 dönemi de dahil 15 ihtisas komisyonuna sevk edilen tüm önergeler ve Meclis’te alınan kararlarla ilgili belediye tarafından hangi iş ve işlemlerin yapıldığını sordu. ‘Önergelerin gereğinin yapılmaması’ eleştirisinde bulunan Çevre ve Sağlık Komisyonu Başkanı AK Parti Meclis Üyesi Serkan Atasoy, bu yıl komisyona 30 önerge verildiğini bunlar içinden sadece bir mahalleye park oyuncağının yapıldığını söyledi. Atasoy, “Verilen önergeleri takip ettiğimizde bütün birimlerin ‘ihalesini yapacağız programımız dahilindedir’ cevaplarından da artık bıktık” eleştirisini yaptı. Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı AK Parti Meclis Üyesi Ebubekir Kipel de önergeler ve Meclis’te alınan kararların sonucunda idare tarafından yapılan iş ve işlemlerin ne kadarının yapılmış ne kadarı yapılmamış olduğuyla ilgili bilgi istediklerini kaydetti.

‘GÜDÜL’DEN NEDEN İŞÇİ ALMADINIZ’

Öte yandan Güdül’de CHP ve İYİ Parti ilçe başkanlarının işsiz gençlere işe alma sözü verdiğini ancak Beypazarı’ndan işçilerin alındığı iddiasında bulunan Serkan Atasoy, Mansur Yavaş’a, “Güdül’le Beypazarı arasında ne kilometre olarak ne de yaşamsal anlamda bir mesafe bulunmamakta. Her nedense Beypazarı önceliğiniz kapsamında. Makam gözlüğü uzağı yakın yakını uzak etmiş olmasın. Seçim zamanında İYİ Parti ve CHP ilçe başkanlarımız bütün gençlerimize ‘sizi işe alacağız’ diye söz verdiler. Maalesef Fen İşleri ve ASKİ’ye Beypazarı’ndan işçi alındı. Güdül’de o kadar işçimiz gencimiz varken neden bu birimlere Beypazarı’ndan işçi alınıyor” dedi. Atasoy’a tepki gösteren Başkan Yavaş ise “Beni mi ilgilendiriyor. Böyle bir şey olmaz, böyle bir üslup yok. Biz belediye başkanı ile konuşuruz. Buraya aldığım işçilerin hesabını sana mı vereceğim ben. Bunlar yanlış” yanıtını verdi.

AK PARTİ: KAÇ İHALE AÇIK USULLE YAPILMADI?

YAVAŞ: HEPSİNİN DETAYLARINI SİZE SUNACAĞIZ

ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın ‘belediye şirketlerini kapatacağız, belediyenin işlerinin belediye şirketlerine verilmesini istemiyoruz’ açıklamalarını hatırlatan AK Parti Meclis Üyesi Nihat Yalçın verdiği önergede ‘şirketlerden bugüne kadar kaç tanesinin kapatıldığını, kaç tanesinin tasfiyesinin planlandığını, belediye şirketlerine 8 Nisan 2019 tarihinden bugüne kadar Büyükşehir, ASKİ ve EGO tarafından toplamda kaç adet ve kaç TL tutarında ihale verildiğini’ sordu. Yalçın ayrıca, “8 Nisan 2019 tarihinden bugüne kadar Büyükşehir Belediyesi, ASKİ ve EGO tarafından yapılan ihalelerin kaç tanesinde açık ihale usulü kullanılmayıp belli istekliler arasında ihale ve pazarlık usulü ile ihale metotları kullanılmıştır, detaylı olarak adedi ve tutarı ne kadardır?” sorularını yöneltti. Yazılı olarak cevap verileceğini kaydeden Yavaş ise, “Hassasiyetiniz için çok teşekkür ediyorum. Umuyorum bütün belediyelerden de aynı sonucu istiyorsunuzdur. Biz hepsinin detaylarına kadar görüntüleriyle size sunacağız” bilgisini verdi.

-MECLİS’TEN NOTLAR

-Meclis’teki 4 parti grubunun ortak bildirilerini okuyan ABB Başkanı Mansur Yavaş, Azerbaycan’ı Şuşa kentini işgalden kurtarması nedeniyle kutladıklarını, İzmir depreminden dolayı İzmirlilere geçmiş olsun dileklerini ilettiklerini söyledi.

-Başkan Yavaş, koronavirüse yakalanan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’e ve iyileşen Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık’a da ‘geçmiş olsun’ dileklerini iletti.

-Kendisinin de virüsü atlattığını hatırlatan AK Parti Meclis üyesi Sinan Burhan, Yavaş’a, “Keşke bize de bir geçmiş olsun dileseydiniz, iyi olurdu. Arkadaşlar zaman zaman ‘Ya Mansur Bey seni sevmiyor’ diyorlar. Ben yine de ümidimi yitirmemiştim belki dersiniz diyordum ama artık buna inandım” sözleriyle takıldı. Burhan’ın sözleri üzerine gülen Yavaş, “Geçmiş olsun” dedi.

Bölge sakinleri 28 Mart 2018’de, bulvarın isminin değiştirilmesi için imza kampanyası başlatmıştı.