Ziyaret etme telefon et

Ankara’da vaka sayılarında bir süredir devam eden artışa dikkat çeken Hürriyet Bilim Kurulu üyesi ve Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık Kurban Bayramı için, ”Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi bu bayramda da risk almayalım, aile büyüklerine yapılacak bayram ziyaretlerini erteleyelim” uyarısı yaptı. Kurban kesecek kişilerin önceliğinin maske ve mesafe olması gerektiğini hatırlatan Balık, “Herkes kesim için ilk güne yoğunlaşırsa kalabalıklar risk yaratabilir, kurban pazarlığı, tokalaşma gibi gelenekleri bu yıl bir kenara bırakılmalı” dedi. Prof. Balık uyarılarını şöyle sıraladı:

ZİYARETLER ARTIŞ YARATABİLİR

“Bayramda kalabalık ziyaretler gerçekleşirse, riskin çok yüksek olacağını öngörmekteyiz. Klasik ev ziyaretleri ve bayramlaşma yapılırsa bayramdan sonra çok yüksek vaka artışları görülebilir. Bu nedenle bayramda kesinlikle evlere bayram amaçlı ziyaretleri yapmaktan kaçınmalıyız. Bayram kutlamalarımızı telefonlarla, görüntülü konuşma imkanıyla yapmayı tavsiye ediyoruz. Özellikle yaşlıların riski çok daha yüksek. Yaşlılara ziyaret geleneğimizde olduğu için burada dikkat etmeliyiz. Bu bayram da sabredelim, risk almayalım.

KIŞ AYLARINDA İŞİMİZ ZORLAŞIR

Hastalığı belirtsiz taşıyan bir gencin yada çocuğun birden fazla evi ziyaret etmesi ve odada bulunan kişilere virüsü bulaştırması salgında bayram sonu patlamaya yol açabilir. Zincirleme yayılmaya sebebiyet verebilir. Ayrıca salgında en önemli hedeflerden bir tanesi kış gelmeden, yani grip ve zatürre sezonu başlamadan COVID vakalarının en azından 500’lerin altına düşürülmesidir. Çünkü biliyoruz ki; COVID ile birlikte grip gibi diğer enfeksiyonlar ve zatürre yapan bakteri enfeksiyonları birlikte olması durumunda ölüm riski çok daha fazla artmaktadır. Dolayısıyla Kurban Bayramı nedeniyle vaka artışları yeniden binlerin üzerine çıkarsa kış aylarına kadar vakaları azaltma şansımız olmayabilir.

KAPI ÇALSA DA KABUL ETMEYİN

Büyüklerimiz, özellikle risk grubundakiler asla kapılarının zili çalması durumunda bile misafir kabul etmemeli. Eğer gidiliyorsa tokalaşma gibi gelenekleri bir kenara bırakalım bu bayram. Bayramlaşma nedeniyle karşı karşıya kalınması durumunda kesinlikle el öpme, kucaklaşma, tokalaşmanın olmaması bir buçuk metreden fazla yaklaşılmaması ve ortamda bulunanların tümünün maskeli olması gerekiyor. Ayrıca pencerelerin açık olması ve ziyaretin oturmadan, kapalı ortamda vakit geçirmeden ayak üstü yapılıp hızla sonlandırılması gerekir. Kapalı ortamda birlikte geçirilen süre arttıkça bulaşma daha da artmaktadır.”

‘AYIP OLUR’U KENARA BIRAKIN

Kurban kesiminde de kurallara uymanın önemini vurgulayan Balık, “Kurban bayramıyla ilgili pandemi kurulları başta olmak üzere diğer tüm birimlerin aldığı kurallara uyulması gerekli. Kurban kesim yerlerinin fiziki şartları değerlendirilerek buralara özgü özel tedbirler alındı. Sosyal mesafeye dikkat edilerek randevu ile ve sadece ilk günün sabahına yoğunlaşma değil üç güne kurban kesimini dağıtarak kurban kesim alanlarında çok az sayıda kişinin bulunmasını sağlamalıyız. Vatandaşlarımızın da büyüklerimize ayıp olur düşüncesiyle ziyaret etme, kurbanda kestiği kurbanın etini evlere dağıtma isteğini bir kenara bırakması gerekiyor. Tokalaşma geleneği yine kurban alım satım yapılırken, kesinlikle yapılmamalı” dedi.