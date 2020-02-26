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Ankara Haberleri: Zil sesine uyandılar

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Zil sesine uyandılar

DHA-AA-İHA
26.02.2020 - 09:10 |Son Güncelleme :

Keçiören’de bir apartmanın bodrum katı gece yarısı çöktü. Zilleri çalınarak uyandırılan ve tahliye edilen bina sakinleri büyük panik yaşarken, bina mühürlendi. Çökmenin meydana geldiği dairenin yaklaşık altı aydır zeminden su aldığı ortaya çıktı.

DHA-AA-İHA

Keçiören Kuşcağız Mahallesi Buharlı Sokak’ta bulunan Gül Apartmanı’nın bodrum katındaki dairenin zemininde önceki gece saat 02.00 sıralarında çökme meydana geldi. Dairenin salon kısmındaki duvarda yaklaşık bir metre boyunda çatlak oluştu, tabanı ayrıldı. Gece yarısı binada inceleme yapan Keçiören Belediyesi zabıta ekipleri, apartmanın tahliyesine karar verdi. Bu arada 18 dairenin bulunduğu apartmanda oturanlar zilleri çalınarak uyandırıldı. Büyük panik yaşayan bina sakinleri, çocukları ile birlikte sokağa çıkarak beklemeye başladı. Bazı apartman sakinleri yakınlarının evlerine sığınırken, gidecek yeri olmayanlar da Keçiören Belediyesi’nin misafirhanesine davet edildi. Çökmenin meydana geldiği dairenin zemininin yaklaşık altı aydan beri su aldığını belirten apartman yöneticisi Yaşar Güler, bina kolonlarının sağlam olduğunu söyledi. Yönetici Güler, dün sabah ise binayla ilgili, “Binamızda bir sıkıntı yok. Sadece salonun altındaki gider borusunda bir patlama olmuş, salonun içi çökmüş. Sabit kolonlarda hiçbir sıkıntımız yok. Bina boşaltılmadı, mühürlenmedi” ifadelerini kullandı. 

Zil sesine uyandılar

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Çökmenin meydana geldiği dairenin zemininin yaklaşık altı aydan beri su aldığını belirten apartman yöneticisi Yaşar Güler, bina kolonlarının sağlam olduğunu söyledi. Bina sakinlerinden Sedat Kayalı da, “Göçük olmuş, daire su almış, defalarca söyledik. ‘Yıkılma tehlikesi var’ diye hepimizi çıkardılar” dedi. Çökme riskine karşı güvenlik önlemi alan ekiplerin binada inceleme yapacağı bildirildi. 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Zil sesine uyandılar hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 26 Şubat 2020 tarihinde saat 09 10’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Zil sesine uyandılar haberi güncellenecektir.

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