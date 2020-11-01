Ara
EKSTRA
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara >Zemin etüdü yetmez Master Planı şart

Ankara Haberleri: Zemin etüdü yetmez Master Planı şart

ANKARA HABERLERİ

Zemin etüdü yetmez Master Planı şart

Murat YILMAZ
01.11.2020 - 22:39 |Son Güncelleme :

ABB’nin mikro bölgelendirme çalışmasıyla zemin incelemelerini tamamladığını, ancak bunun yeterli olmadığını belirten ABB Meclisi AK Parti Çankaya Meclis Üyesi Murat Akça, “Bütüncül bir yaklaşımla Deprem Master Planı’nın tamamlanması gerekir” dedi.

Murat YILMAZ

İzmir Seferihisar’da meydana gelen can ve mal kayıplarına neden olan 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Ankara için de ‘Depreme ne kadar hazırız’ sorusu gündeme geldi. Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi AK Parti Çankaya Meclis Üyesi Murat Akça, ABB’nin mikro bölgelendirme çalışmasıyla zemin incelemelerini tamamladığını, ancak bunun yeterli olmadığını belirtti. Akça, “Üst yapı ile ilgili sıkıntıların da bu verilerle harmanlanması, bütüncül bir yaklaşımla Deprem Master Planı’nın tamamlanması gerekir” dedi. Bu konuyu şubat ayı Meclis toplantısında da gündeme getirdiğini hatırlatan Akça, şunları kaydetti:

Zemin etüdü yetmez Master Planı şart

‘DEPREM OLMAZ’ DEMEK DEĞİL

“Ankara, 4. Derece deprem bölgesinde yer almakta. Bu teknik olarak ortalama riskin en düşük olduğu şehirde olmamız anlamına gelse de ‘Ankara’da deprem olmaz’ anlamına gelmiyor. Son yıllarda Ankara çevre fay hatlarının hareketlendiğini hepimiz görüyoruz. Hatta Ankara merkezli depremlere de hep birlikte şahit oluyoruz. Ankara olarak depreme ne kadar hazırlıklıyız? Yarın, Allah muhafaza 17 Ağustos gibi, Elazığ ve İzmir’deki gibi elim bir felaket yaşamayacağımıza dair garantimiz var mı?

BÜYÜK RESME BAKMAMIZ LAZIM

Depreme hazırlıklı olmaktan anladığımız düdük, fener, gibi aletleri başucumuzda bulundurmaktan ve masaların altına kapanmaktan ibaret olmamalı. Tabii ki afet bilincine yönelik eğitimler olmalı, toplum bilinçlenmeli ancak bir gerçek var ki deprem değil, bina ve ihmal öldürüyor. Deprem konusunda büyük resme bakmamız lazım. Bu konunun daha fazla ciddiye alınması, daha somut adımların atılması lazım.

ACİLEN HAYATA GEÇİRİLMELİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi, mikro bölgelendirme çalışmasıyla zemin incelemelerini tamamladı. Yani Ankara’da, köylere kadar uzanan zemin incelemeleri bitmiş durumda. Bu güzel ve olması gereken bir çalışma. Ancak bu adımın daha ileriye taşınması lazım. Depremle ilgili sadece zemin etüt çalışmalarında mesafe kat etmek yetmez. Üst yapı ile ilgili sıkıntıların da bu verilerle harmanlanması, bütüncül bir yaklaşımla Deprem Master Planı’nın tamamlanması gerekir. Acilen Ankara’da Deprem Master Planı’nı hayata geçirmeliyiz.”

ARTIK GEÇ KALMAMALIYIZ

Ankara’nın bu konuda hızlı adım atarak Türkiye’ye örnek olabileceğini kaydeden Akça, “Ankara, depreme karşı geliştirdiği çözümlerle, planlarla, tedbirlerle, uygulayacağı yeni teknolojilerle Türkiye’ye model şehir olabilir. Ben bu konuyu Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın da olduğu Belediye Meclisi şubat ayı ilk oturumunda da gündeme getirmiştim. Artık geç kalmamalıyız, herkes üzerine düşeni yerine getirmeli. Bu meseleyi daha fazla ciddiye almalıyız. Unutmayalım bugün olmasa bile yarın deprem olacak” dedi.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Zemin etüdü yetmez Master Planı şart hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 01 Kasım 2020 tarihinde saat 22 39’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Zemin etüdü yetmez Master Planı şart haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Plansızlık kurbanı

Plansızlık kurbanı

Depremin yaraları birlikte sarılıyor

Depremin yaraları birlikte sarılıyor

Mamak kışın da çiçek açacak

Mamak kışın da çiçek açacak

Bu yıl da birinci

Bu yıl da birinci

Söğütözü’ne yeni park

Söğütözü’ne yeni park

Tepebaşı’nda kentsel dönüşüm

Tepebaşı’nda kentsel dönüşüm

Kirletenlere anında müdahale

Kirletenlere anında müdahale

Psikolojik olarak zorlu süreçteyiz

Psikolojik olarak zorlu süreçteyiz

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutEVRENGölbaşıGÜDÜLHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara0 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

02 Kasım 2020, Pazartesi
  • İmsak
    05:46
  • Güneş
    07:11
  • Öğle
    12:37
  • İkindi
    15:27
  • Akşam
    17:54
  • Yatsı
    19:13
Diğer iller için Namaz Vakitleri »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.