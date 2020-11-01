Zemin etüdü yetmez Master Planı şart

İzmir Seferihisar’da meydana gelen can ve mal kayıplarına neden olan 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Ankara için de ‘Depreme ne kadar hazırız’ sorusu gündeme geldi. Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi AK Parti Çankaya Meclis Üyesi Murat Akça, ABB’nin mikro bölgelendirme çalışmasıyla zemin incelemelerini tamamladığını, ancak bunun yeterli olmadığını belirtti. Akça, “Üst yapı ile ilgili sıkıntıların da bu verilerle harmanlanması, bütüncül bir yaklaşımla Deprem Master Planı’nın tamamlanması gerekir” dedi. Bu konuyu şubat ayı Meclis toplantısında da gündeme getirdiğini hatırlatan Akça, şunları kaydetti:

‘DEPREM OLMAZ’ DEMEK DEĞİL

“Ankara, 4. Derece deprem bölgesinde yer almakta. Bu teknik olarak ortalama riskin en düşük olduğu şehirde olmamız anlamına gelse de ‘Ankara’da deprem olmaz’ anlamına gelmiyor. Son yıllarda Ankara çevre fay hatlarının hareketlendiğini hepimiz görüyoruz. Hatta Ankara merkezli depremlere de hep birlikte şahit oluyoruz. Ankara olarak depreme ne kadar hazırlıklıyız? Yarın, Allah muhafaza 17 Ağustos gibi, Elazığ ve İzmir’deki gibi elim bir felaket yaşamayacağımıza dair garantimiz var mı?

BÜYÜK RESME BAKMAMIZ LAZIM

Depreme hazırlıklı olmaktan anladığımız düdük, fener, gibi aletleri başucumuzda bulundurmaktan ve masaların altına kapanmaktan ibaret olmamalı. Tabii ki afet bilincine yönelik eğitimler olmalı, toplum bilinçlenmeli ancak bir gerçek var ki deprem değil, bina ve ihmal öldürüyor. Deprem konusunda büyük resme bakmamız lazım. Bu konunun daha fazla ciddiye alınması, daha somut adımların atılması lazım.

ACİLEN HAYATA GEÇİRİLMELİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi, mikro bölgelendirme çalışmasıyla zemin incelemelerini tamamladı. Yani Ankara’da, köylere kadar uzanan zemin incelemeleri bitmiş durumda. Bu güzel ve olması gereken bir çalışma. Ancak bu adımın daha ileriye taşınması lazım. Depremle ilgili sadece zemin etüt çalışmalarında mesafe kat etmek yetmez. Üst yapı ile ilgili sıkıntıların da bu verilerle harmanlanması, bütüncül bir yaklaşımla Deprem Master Planı’nın tamamlanması gerekir. Acilen Ankara’da Deprem Master Planı’nı hayata geçirmeliyiz.”

ARTIK GEÇ KALMAMALIYIZ

Ankara’nın bu konuda hızlı adım atarak Türkiye’ye örnek olabileceğini kaydeden Akça, “Ankara, depreme karşı geliştirdiği çözümlerle, planlarla, tedbirlerle, uygulayacağı yeni teknolojilerle Türkiye’ye model şehir olabilir. Ben bu konuyu Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın da olduğu Belediye Meclisi şubat ayı ilk oturumunda da gündeme getirmiştim. Artık geç kalmamalıyız, herkes üzerine düşeni yerine getirmeli. Bu meseleyi daha fazla ciddiye almalıyız. Unutmayalım bugün olmasa bile yarın deprem olacak” dedi.