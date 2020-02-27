Z kuşağı iş hayatına hazırlanıyor

ATO Meclis Salonu'ndaki programın açılış konuşmasını yapan ATO Başkanı Gürsel Baran, 2000 yılı sonrası doğan Z kuşağı gençlerin iş hayatına girmek için hazırlandığını, işverenlerin çalışanlarıyla aynı dili konuşmasının şirketin geleceğini büyük oranda etkileyeceğini söyledi. Baran, “Girişimcilik ruhumuzda var fakat personel yönetmeyi bilmiyoruz. Hesap yapmadan, nakit akışını düzenleme bilgisine sahip olmadan, kurumsal yönetimi bilmeden şirket yönetenler maalesef şirket iflaslarına neden olabiliyor. Bir şirketin kapanması sadece o şirket ve çalışanları için değil ülke ekonomisi için de bir kayıp. Bunu önlemenin yolu da bilgi sahibi olmaktan geçiyor. Ankara Ticaret Odası olarak biz de üyelerimizi bilgi olarak desteklemek istiyoruz” diye konuştu.





