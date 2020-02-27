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Ankara Haberleri: Z kuşağı iş hayatına hazırlanıyor

ANKARA HABERLERİ

Z kuşağı iş hayatına hazırlanıyor

İHA
27.02.2020 - 15:31 |Son Güncelleme :

Ankara Ticaret Odası'nın (ATO) işveren ve yöneticilere özel olarak düzenlediği 2020 yılının ilk eğitim programıolan “İş İnsanları Seminerleri”, Davranış ve Değer Eğitmeni Demet Gökçınar’ın “Farklı Kuşaklarla Başarmak-Z Kuşağı Nasıl Yönetilir?” başlıklı eğitimiyle başladı.

İHA

ATO Meclis Salonu'ndaki programın açılış konuşmasını yapan ATO Başkanı Gürsel Baran, 2000 yılı sonrası doğan Z kuşağı gençlerin iş hayatına girmek için hazırlandığını, işverenlerin çalışanlarıyla aynı dili konuşmasının şirketin geleceğini büyük oranda etkileyeceğini söyledi. Baran, “Girişimcilik ruhumuzda var fakat personel yönetmeyi bilmiyoruz. Hesap yapmadan, nakit akışını düzenleme bilgisine sahip olmadan, kurumsal yönetimi bilmeden şirket yönetenler maalesef şirket iflaslarına neden olabiliyor. Bir şirketin kapanması sadece o şirket ve çalışanları için değil ülke ekonomisi için de bir kayıp. Bunu önlemenin yolu da bilgi sahibi olmaktan geçiyor. Ankara Ticaret Odası olarak biz de üyelerimizi bilgi olarak desteklemek istiyoruz” diye konuştu.


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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Z kuşağı iş hayatına hazırlanıyor hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 27 Şubat 2020 tarihinde saat 15 31’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Z kuşağı iş hayatına hazırlanıyor haberi güncellenecektir.

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