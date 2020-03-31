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Ankara Haberleri: Yüzde 84 düşüş var

ANKARA HABERLERİ

Yüzde 84 düşüş var

Hürriyet Haber
31.03.2020 - 09:31 |Son Güncelleme :

Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistemler Daire Başkanlığı verilerine göre, toplu taşıma araçlarında 2 Mart’ta 1 milyon 696 bin 595 olan yolcu sayısı yüzde 84 azalarak 27 Mart’ta 271 bin 782’ye düştü.

Hürriyet Haber

Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşların sayısının yüzde 84 azaldığını açıkladı. Raylı Sistemler Daire Başkanlığı verilerine göre, 2 Mart tarihinde toplam yolcu sayısı 1 milyon 696 bin 595 iken, bu sayı 27 Mart’ta 271 bin 782’ye kadar düştü.

Kentte, EGO otobüsleri, ANKARAY ve metro başta olmak üzere taksi ve dolmuşlar, istasyon ve duraklar günlük olarak dezenfekte ediliyor.

SOSYAL MESAFELİ NİKÂH TÖRENİ

Büyükşehir Belediyesi Evlendirme Şube Müdürlüğü, evliliğe adım atmak isteyen çiftlerin nikâhını, koronavirüs tedbirleri kapsamında bahçede kıymaya başladı. Nikah memuru, gelin ve damat ile iki şahidin katılımıyla, müdürlüğün Gençlik Parkı’ndaki binasının bahçesinde sosyal mesafe kuralı gözetilerek nikâh töreni düzenleniyor. Gelin ve damadın birer metre mesafede durarak hayatlarını birleştirdikleri törende, aileler çiftlerin sevincine uzaktan ortak olabiliyor. Çiftlerin evlilik cüzdanlarının dezenfekte edilerek takdim edildiği törende, hatıra için çektirilen fotoğraflarda çok az kişi yer alabiliyor.

Yüzde 84 düşüş var

GEREKLİ OLANLAR DIŞINDAKİLER ERTELENDİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, koronavirüs salgınıyla mücadele için gerekli olanlar dışındaki bütün ihaleleri ertelediklerini duyurdu. Yavaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüse karşı başlattıkları ekonomik mücadele kapsamında gerçekleştirilecek projelere daha çok kaynak ayırabilmek için başta Park-Bahçe ve Fen İşleri olmak üzere, salgınla mücadelede gerekli olanlar dışındaki tüm ihaleleri hayat normale dönünceye kadar ertelediklerini ifade etti.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Yüzde 84 düşüş var hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 31 Mart 2020 tarihinde saat 09 31’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Yüzde 84 düşüş var haberi güncellenecektir.

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