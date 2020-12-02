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Ankara Haberleri: Yüzde 45 oranında ilerleme sağlandı

ANKARA HABERLERİ

Yüzde 45 oranında ilerleme sağlandı

Hürriyet Haber
02.12.2020 - 00:13 |Son Güncelleme :

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, temmuz ayında başlatılan Hasköy Köprülü Kavşak çalışmasında yaklaşık yüzde 45 oranında ilerleme sağladı.

Hürriyet Haber

Her bir köprü uzunluğu 330 metre olacak köprülü kavşak, 3 gidiş-3 geliş olmak üzere toplam 6 şeritten oluşacak. Trafik sıkışıklığı yaşanan Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı üzerinde yer alan yeni köprülü kavşak; Keçiören, Altındağ ve Pursaklar ilçelerine bağlantısı olan bir noktada bulunurken, Çaldıran ve Yeşilöz mahallerine giriş çıkış güzergâhında trafiği rahatlatması bekleniyor. Esenboğa Havaalanı yolunda seyahat eden sürücüler için kesintisiz trafiği sağlayacak olan köprülü kavşak yapımının tamamlanmasıyla trafik kazalarının da en aza inmesi hedefleniyor.

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Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Yüzde 45 oranında ilerleme sağlandı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 02 Aralık 2020 tarihinde saat 00 13’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Yüzde 45 oranında ilerleme sağlandı haberi güncellenecektir.

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