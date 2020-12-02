Yüzde 45 oranında ilerleme sağlandı

Her bir köprü uzunluğu 330 metre olacak köprülü kavşak, 3 gidiş-3 geliş olmak üzere toplam 6 şeritten oluşacak. Trafik sıkışıklığı yaşanan Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı üzerinde yer alan yeni köprülü kavşak; Keçiören, Altındağ ve Pursaklar ilçelerine bağlantısı olan bir noktada bulunurken, Çaldıran ve Yeşilöz mahallerine giriş çıkış güzergâhında trafiği rahatlatması bekleniyor. Esenboğa Havaalanı yolunda seyahat eden sürücüler için kesintisiz trafiği sağlayacak olan köprülü kavşak yapımının tamamlanmasıyla trafik kazalarının da en aza inmesi hedefleniyor.