Yumurta kabuğundan çıkan sanat

Gölbaşı’nda yaşayan ‘yumurta kabuğu oyma sanatkarı’ Hamit Hayran, yumurta kabuklarına işlediği eserleriyle hayranlık uyandırıyor. 1988 yılında Gazi Tıp Fakültesi’nde çalışırken elektrik akımına kapılarak ortopedik yürüme engelli olan Hayran, 1990 yılından beri bu sanatla uğraşıyor. Baba mesleği olan ağaç oymacılığı ve nar sanatından ilham alarak 30 yıldır yumurta kabuklarını delen ve eserler ortaya çıkaran 64 yaşındaki Hayran, dişçilerin kullandıkları mikromotorla çalışıyor. Yumurtaya göre farklı başlıklarla kabuğu hattat gibi tek tek delen Hamit Hayran ‘yumurta kabuğu oyma sanatı’nı Hürriyet Ankara’ya anlattı:

ZOR OLAN YUMURTANIN ZARINI ÇIKARTMAK

“Yasa gereği kullanabildiğimiz yumurta çeşitleri var. Her yumurtanın boyutuna göre alttan delikleri deler, özel mama şırıngası ile boşaltırım. Zor olan bölümü, boşalttıktan sonra zarı delikten çıkartmak. Sonrasında hayallere göre yumurta kabuğuna şekil veriyoruz, sanat ortaya çıkıyor. Bir hattatın kalemindeki gibi yumurta kabuğuna hattı nakşetmek zorundasınız. Böyle bir çalışma yapılırken kapılar kilitlenir, mercekle ya da gözlükle çalışılır, yoksa çıplak gözle zor görürsünüz.

ARKAMDAN İNSAN ESERİ BIRAKMAK İSTİYORUM

Türkiye genelinde 300’e yakın öğrencim var. Bire bir Gölbaşı’na gelip burada otelde, öğretmen evinde kalıp ders alanlar var. WhatsApp üzerinden görüntülü eğitim veriyorum. Bunlardan bir kuruş para da almamışımdır. Amacım; ölmeden Osmanlı’da da olan bu sanatı Türkiye’de unutulmaya yüz tutmuş sanatlar içerisinde olduğunu ispatlayıp arkamdan insan eseri bırakmak. Bu sanatın elinden tutulsun ölmeden insan eseri bırakayım istiyorum.

11 BİN 827 TANE DELİKLE HEDEF GUINESS

Daha önce kompozisyon dahilinde 8 bin 807 delik delerek dünya birinciliği aldım. Bunun ardından tavuk yumurtasına 11 bin 827 tane delik açtım. Bu eserle Guinness Rekorlar Kitabı’na girmek başvuruda bulunacağım. Kültür Bakanlığı’na başvuruyu yaptık, belge geldikten sonra Guinness’e başvuruyu gerçekleştireceğim. 2013’te Yetenek Sizsiniz yarışmasına çıktım. Amacımız Türkiye’ye ve dünyaya bu sanatı duyurmaktı, bunu da başardık.”

ANSİKLOPEDİYE GİREN İLK TÜRK

Dünya Yumurta Oyma Sanatı Derneği üyeliği bulunan, Dünya Yumurta Oyma Sanatı Ansiklopedisi’nde yer alan ilk Türk olan Hayran, Afyonkarahisar’da bulunan İsmail Kumartaşlı Yumurta ve Sanatları Müzesi’ne de sanatıyla katıldığını belirtiyor.

Dört yumurtanın iç içe olduğu eserleri de bulunan Hayran, kaz, güvercin, hint bülbülü gibi farklı yumurta türlerine Allah ve Hazreti Muhammed lafızları, Mevlana, Mustafa Kemal Atatürk’ün portrelerini işliyor.