Yufka açmaya devam edelim

Ramazan ayının başlamasıyla yufka ve kadayıf gibi unlu mamullere olan ilginin arttığını belirten Ankara Yufkacılar ve Kadayıfçılar Esnaf Odası Başkanı Mehmet Polat, bu günlerde yufka imalat ve satıcısı esnafın da yoğun mesaiye başladığını, yufkacıların da sokağa çıkma kısıtlamasının olacağı günlerde açık olmasının yerinde olacağını kaydetti. “Ramazan ayı, esnafımızın yolunu gözlediği hasret ve hasat zamanıdır” diyen Polat, şunları kaydetti:

MÜŞTERİ ÜRÜNLERE ULAŞABİLSİN

“Koronavirüs salgını nedeniyle yufka ve kadayıfçı esnafımız da bu sorundan kaynaklı ekonomik sonuçlardan derinden etkilendi. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle mağduriyetler oluşuyor. Bu kısıtlama günlerinden hem yufkacı esnafımız hem de ürünlerimize ulaşamayan müşterilerimiz olumsuz etkileniyor, müşteri ürünlere ulaşabilsin. Kısıtlama günlerinde halkımıza hizmet edemediğimiz gibi pazartesi gününe üretim yetiştirmek zorunda olan esnafımız pazar günü çalışamadığı için mağdur oluyor.

KISITLAMADAN MUAF TUTULALIM

Bu hafta sonu da yine 31 ilimizde 3 gün süreyle sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Yufkacı esnafı olarak bizler de sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf olmak ve üretim yapmak, en taze şekilde yufka ve mamullerini müşterilerimize bu mübarek günlerde sunmak istiyoruz. Kısıtlama yapılan günlerde esnafımızın imalat ve satış yapabilmeleri için kısıtlamadan muaf tutulmasını yetkililerimizden talep ediyoruz.”

SOFRALARIN VAZGEÇİLMEZİ

Polat, “Ramazanda insanlarımızın iftar ve sahur sofralarını süsleyen, sofralarımızın vazgeçilmesi olan yufka ve tel kadayıf, yassı kadayıf, ekmek kadayıfı, güllaç, erişte, mantı gibi mamullerin üretimini ve satışını yapmaktayız. Yufkacılarımız tarafından, ramazan ayı boyunca müşterilerine mahallesi veya sokağında bulunan dükkânlarından el açması günlük taze, hatta saatlik pişirilen yufka, kadayıf ve ürünler tüketime sunuluyor” dedi.