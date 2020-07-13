Yolcu sayısı yüzde 100 arttı

Başkent’te koronavirüsle mücadele kapsamında tedbirlerin uygulandığı süreçte sosyal yaşamda gözlenen azalma, ‘kontrollü sosyal hayat’ adı verilen yeni normal dönemle birlikte tekrar arttı. Zaman zaman tedbirlerin unutulduğu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın vaka sayılarında artış olduğuna dikkat çektiği Ankara’daki kalabalıklaşma, toplu taşıma verilerine de yansıdı. Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) EGO Genel Müdürlüğü’nün güncel toplu taşıma yolcu sayıları ve oranlarına göre, kısıtlamaların olduğu dönemde 200 bin ile 350 bin arasında olan toplu taşıma araçlarında taşınan günlük yolcu sayısı, yeni normal dönemin başladığı 1 Haziran itibarıyla 500 binin üzerine çıktı.

MARTTA VE NİSANDA DÜŞTÜ

Türkiye’de ilk vakanın görüldüğü 11 Mart’tan iki gün öncesine (9 Mart) sabitlenen ve günlük verilerin oranlandığı tabloya göre, 9 Mart’ta 1 milyon 708 bin 485 vatandaş toplu taşıma araçlarını kullandı. Ancak tedbirler kapsamında ‘evde kal’ çağrısının yapılması, işletmelerin yavaş yavaş hizmet vermeyi bırakması ve hafta sonları parkların kapatılması ile bu rakam, mart ayı içinde 300 binlere, nisan ayında 200 binlere düştü. Sokağa çıkma kısıtlamasının ilk kez uygulandığı 11 Nisan’da ise toplu taşıma araçları, görevli olduğu için dışarıda olan 11 bin 50 vatandaşı taşıdı.

YENİDEN YÜKSELDİ

Normalleşme sürecinin ilk adımlarından biri olan alışveriş merkezlerinin kısıtlı olarak açıldığı 11 Mayıs’ta ise toplu taşımayı kullanan vatandaşların sayısı 318 bin 811 oldu. Bu tarihten itibaren sokağa çıkmanın kısıtlandığı günler dışında mayısta rakam, 300 binin altına düşmedi. Yeni normalin ilk günü olan 1 Haziran’da ise toplu taşıma kullananların oranında, kısıtlamaların olduğu döneme göre yüzde 51.6’lık bir artış yaşandı ve 516 bin 953 kişi seyahat etti.

TEMMUZDA 700 BİNİ AŞTI

65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altı vatandaşlara uygulanan kısıtlamaların da kalkmasıyla rakam, haziranın son haftası 700 binin üzerine çıktı. 1 Temmuz’da 727 bin 608 vatandaş toplu taşıma araçlarını kullandı. Bu rakam, toplu taşımada, her şeyin normal olduğu 9 Mart’a göre yüzde 57.4 azalma; ancak mart, nisan ve mayıs aylarına göre yüzde 100’ün üzerinde artış olduğunu gösteriyor.

FAZLA YOLCU VARSA BİNMEYİN, UYARIN

Kontrollü sosyal hayat ile birlikte toplu taşıma başta olmak üzere kapalı ve açık alanlarda gözlenen kalabalık artışı konusunda yetkililer de vatandaşları uyarıyor. Önceki gün 14 kişi kapasiteli dolmuştan 42 kişinin çıktığı görüntüleri Twitter’da paylaşan Bakan Koca, “Mesafenin korunamadığı kapalı alanlar, virüsün fırsat bulduğu alanlardır. Maskenizi muntazam şekilde takmış olsanız bile, fazla yolcu taşıyan toplu taşıma araçlarında risk altındasınız. Binmeyin; binmişseniz, fazladan yolcu alan sürücüleri salgınla mücadelemiz adına uyarın” uyarısında bulundu.