Yoğunluğa mobil çözüm

IOS ve Android işletim sistemine sahip akıllı telefon ve tabletlerde kullanılabilen ‘Başkentagaz Mobil Abone’ uygulaması, pazartesi gününden itibaren ‘abonelik kayıt’ işlemlerini de almaya başlıyor. 1 Mayıs’tan bu yana müşteri merkezlerinde yapılan işlemlerin raporunu Hürriyet Ankara ile paylaşan Başkentgaz Genel Müdürü Asım Yüksel, abonelik kayıt işlemleri için 31 bin 170, fesih talebi için ise 7 bin 847 Ankaralının şubelere gittiğini söyledi. Yüksel, “Şubelere fesih için giden bu abonelerimiz işlemini mobilden yapabilirdi. Şimdi ise en çok yoğunluğun olduğu abonelik kayıt işlemlerini de mobilden almaya başlıyoruz. Diğer birçok işlem de mobilden ve daha kolay yapılabilecek” dedi. Salgın sürecinde şubelerde yaşanan yoğunluğu en azan indirmek ve zamandan tasarruf sağlamak için abonelere mobil uygulamaya yönelme çağrısı yapan Yüksel şöyle devam etti:

FESİH, BORÇ, FATURA, TALEP, ŞİKÂYET

“Sağlığımız için kalabalık ortamlara girmeden ihtiyaçlarımızı karşılamanın çok önemli olduğu bugünlerde abonelerimizin hayatını koruyacak şekilde mevcut uygulamamızı geliştirdik. Talep, şikâyet ve önerilerin iletileceği ve doğal gaz hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi alınabilecek yeni uygulamamız pazartesi devreye giriyor. Bu sayede kullanıcılar evlerinden çıkmadan işlemlerini gerçekleştirerek kendilerinin ve sevdiklerinin sağlığını koruyabilecek. Fesih işlemi, güncellemeden önceki uygulama üzerinden de gerçekleştiriliyordu. Ancak mayıstan bu yana 7 binden fazla Ankaralı şubelere gitti bu işlem için. Mobil dönüşüm zamandan da tasarruf sağlayacak. Mobil uygulama üzerinden, şubelerde yoğun talebin olduğu abonelik kayıt işlemlerini de almaya başlıyoruz artık. Doğalgaz hizmetleri, borç, fatura, tüketim, hizmet ve ödeme noktaları hakkında detaylı bilgi alınabiliyor. Doğalgaz aboneliği ve hizmetleri hakkında talep, şikâyet ve önerilerini kısa sürede ilgili birime iletebiliyor.“

NASIL KULLANILIYOR

UYGULAMA IOS kullanıcıları için Apple Store, Android kullanıcıları için ise Google Play Store üzerinden ücretsiz indirilebiliyor. Uygulamayı kullanmak için Başkentgaz sisteminde kayıtlı telefon numarası veya e-posta ile giriş yapılıyor. Bu bilgilerin güncel olması isteniyor. Bilgileri güncel olmayan abonelerin 0850 222 64 29 numaralı Çağrı Merkezi’ni arayarak güncelleme yapmaları gerekiyor.