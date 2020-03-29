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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Yoğun hatta temas var hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 29 Mart 2020 tarihinde saat 22 34’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Yoğun hatta temas var haberi güncellenecektir.