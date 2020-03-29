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Ankara Haberleri: Yoğun hatta temas var

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Yoğun hatta temas var

Hürriyet Haber
29.03.2020 - 22:34 |Son Güncelleme :

Sağlık çalışanı olduğunu söyleyen Hürriyet Ankara okuru, “Her gün işe gidiş ve geliş saatlerinde otobüsler doluyor” diyor ve yolcu yoğunluğunun olduğu hatlarda otobüs sayısının arttırılması gerektiğine dikkat çekiyor.

Hürriyet Haber

‘MARTI’LAR YASAKLANSIN’

Kiralık scooter ‘Martı’lar konusunda Hürriyet Ankara okurlarının sorusu şu: “Tüm yaş gruplarının çıplak elle kullandığı bu araçların belli bir süreliğine yasaklanması gerekmez mi?

Yolcu yoğunluğu olan hatlarda otobüs sayısı arttırılmalıYolcu yoğunluğu olan hatlarda otobüs sayısı arttırılmalı

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Yoğun hatta temas var hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 29 Mart 2020 tarihinde saat 22 34’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Yoğun hatta temas var haberi güncellenecektir.

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