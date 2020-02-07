Yılda 750 milyon lira tasarruf yapılabilir

Altyapıda eski borulardan kaynaklı su kaybını önleyebilmek amacıyla 2018 yılında başlatılan çalışmalar neticesinde bugüne kadar başarılı sonuçlar aldıklarını belirten Kınacı, “2017 yılında yüzde 40’lar seviyesindeki sudaki kayıp-kaçak oranını azaltmaya başladık. Bu oranı hedefimiz olan yüzde 10’lar mertebesine çekerek, su israfından kurtulacağız” dedi. Kınacı, şunları söyledi:

260 ALT BÖLGEYE AYIRDIK

“İl merkezinde mevcut şebekeyi 260 ayrı alt bölgeye ayırdık. Her bir alt bölgede vanalama sistemi ile izole bölgeler oluşturarak, gece saatlerinde akustik dinleme ile su kaybı olan noktaları tespit ettik. Bu noktalarda çatlaklar ve arızalar giderildi. 2017’de yüzde 40 mertebesinde olan suda kayıp kaçak oranını azaltmaya başladık. Bu sayede 2018 yılında 5 milyon metreküp su tasarrufu sağladık. Teknik mücadele kadar Başkentlilerin su tüketimi konusunda daha da bilinçlenmesi de su israfının önüne geçiyor. 2017’de kişi başına düşen su kullanım miktarı 269 litre, 2018’de 255 litre, 2019 yılında da ise 237 litre olarak belirlendi. Ankara için kişi başına düşen su kullanım miktarının 160-180 litre arasında olması gerekiyor. Bu oran sağlandığı takdirde Ankara’da yılda 150 milyon metreküp su kaybı kontrol altına alınmış olacak. Bunu da konut tarifesi olan 5 ile çarparsak yaklaşık 750 milyon lira tasarruf anlamına gelir.”