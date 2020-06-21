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Ankara Haberleri: Yıkım ihalesi tamamlandı

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Yıkım ihalesi tamamlandı

Hürriyet Haber
21.06.2020 - 00:38 |Son Güncelleme :

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından oy birliğiyle alınan Ulus 100. Yıl Çarşısı’nın yıkılması kararından sonra, binanın geri dönüşüm malzemeleri karşılığı yıkım işi ihalesi tamamlandı.

Hürriyet Haber

Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu’nda sosyal mesafe kurallarına uyularak gerçekleştirilen ‘100. Yıl Çarşısı’nın Geri Dönüşüm Malzemeleri Karşılığı Yıkımı İşi’ ihalesi, Büyükşehir Genel Sekreteri Baki Kerimoğlu’nun yönetiminde, Belediye Encümeni huzurunda yapıldı. Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından ve ABB TV’den canlı olarak yayınlanan ihaleye 56 firma katıldı. 2 saat kıran kırana geçen ihalede muhammen bedelin 3 katı oranında yüksek değere ulaşıldı. Muhammen bedeli 699 bin 547 TL olan ihalede en yüksek teklifi 2 milyon 150 bin TL ile Dedeli Yapı Geri Dönüşüm Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi verirken, sağlanan kazanç Büyükşehir Belediyesi kasasına aktarılacak. 100. Yıl Çarşısı’nı n yıkımıyla birlikte 1. ve 2. TBMM Binası, Ankara Valiliği, Hacı Bayram Camii ve Ankara Kalesi gibi kentin tarihi simgelerinin yer aldığı lokasyon yeni bir meydana kavuşacak. Büyükşehir Belediyesi yıkım öncesi çarşıda bulunan esnafın mağdur olmaması için tebligatta bulunurken, ihaleyi kazanan firmayla yapılacak sözleşmenin ardından 180 gün içerisinde 100. Yıl Çarşısı’nın yıkım işlemleri tamamlanacak.

Yıkım ihalesi tamamlandı


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Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Yıkım ihalesi tamamlandı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 21 Haziran 2020 tarihinde saat 00 38’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Yıkım ihalesi tamamlandı haberi güncellenecektir.

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