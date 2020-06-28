Yetkisize ceza yağdı

Bu kapsamda 2019’da 219, 2020’de de sene başından bugüne kadar yapılan denetimlerde 61 işletmeye ‘Tütüncü ya da Tobacco Shop’ adı altında yasal olmayan şekilde faaliyet gösterdikleri gerekçesiyle idari para cezası uygulandı.
1 TEMMUZ’DAN SONRA HAPİS CEZASI
Diğer yandan ekipler, ‘Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlara’ 7176 sayılı Kanun gereğince 1 Temmuz itibarıyla para cezasının yanı sıra 3-6 yıl arasında hapis cezası verileceği yönünde de işletmeleri uyarıyor.
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