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Ankara Haberleri: Yetkisize ceza yağdı

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Yetkisize ceza yağdı

Sedat CENİKLİ
28.06.2020 - 01:42 |Son Güncelleme :

Başkent’te Ankara Emniyet Müdürlüğü ve Ankara İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde hareket eden Tütün Denetim Ekipleri’nce, yetki belgesi almadan ve yasal olmadan tütün ticareti yapanlara yönelik denetimler sürüyor.

Sedat CENİKLİ

Bu kapsamda 2019’da 219, 2020’de de sene başından bugüne kadar yapılan denetimlerde 61 işletmeye ‘Tütüncü ya da Tobacco Shop’ adı altında yasal olmayan şekilde faaliyet gösterdikleri gerekçesiyle idari para cezası uygulandı.

1 TEMMUZ’DAN SONRA HAPİS CEZASI

Diğer yandan ekipler, ‘Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlara’ 7176 sayılı Kanun gereğince 1 Temmuz itibarıyla para cezasının yanı sıra 3-6 yıl arasında hapis cezası verileceği yönünde de işletmeleri uyarıyor. 

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Yetkisize ceza yağdı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 28 Haziran 2020 tarihinde saat 01 42’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Yetkisize ceza yağdı haberi güncellenecektir.

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