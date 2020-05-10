Yeşil dokuya anne desteği

Yarışmaya en büyük ilgiyi anneler gösteriyor. AKK Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, yaptığı açıklamada, "Bizi dünyaya getiren, emek emek hayatı öğreten, ilk adımı attığımız andan itibaren duruşumuza yön veren fedakâr annelerimizin gününü yürekten kutluyorum” dedi. Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle üretilen hijyen ürünlerini ve çiçekleri, AKK bileşenlerinde görev alan ve evde kalarak zor günler geçiren tüm annelere ulaştırdıklarını belirten Yılmaz, belediyeyle iş birliği içinde düzenledikleri yarışma ile annelerin bitki, çiçek ve peyzaj çalışmalarına ağırlık vermelerini ve şehrin yeşil dokusunu ön plana çıkarmayı amaçladıklarını bildirdi. Yarışma, 15 Mayıs'a kadar devam edecek.







