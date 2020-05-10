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Ankara Haberleri: Yeşil dokuya anne desteği

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Yeşil dokuya anne desteği

Hürriyet Haber
10.05.2020 - 10:03 |Son Güncelleme :

Ankara Kent Konseyi’nin (AKK) düzenlediği ‘En Güzel Pencere, Balkon ve Teras Tasarım Yarışması’na birbirinden renkli balkon ve teras fotoğraflarıyla başvurular yapılıyor.

Hürriyet Haber

Yarışmaya en büyük ilgiyi anneler gösteriyor. AKK Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, yaptığı açıklamada, "Bizi dünyaya getiren, emek emek hayatı öğreten, ilk adımı attığımız andan itibaren duruşumuza yön veren fedakâr annelerimizin gününü yürekten kutluyorum” dedi. Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle üretilen hijyen ürünlerini ve çiçekleri, AKK bileşenlerinde görev alan ve evde kalarak zor günler geçiren tüm annelere ulaştırdıklarını belirten Yılmaz, belediyeyle iş birliği içinde düzenledikleri yarışma ile annelerin bitki, çiçek ve peyzaj çalışmalarına ağırlık vermelerini ve şehrin yeşil dokusunu ön plana çıkarmayı amaçladıklarını bildirdi. Yarışma, 15 Mayıs'a kadar devam edecek.

Yeşil dokuya anne desteği

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Yeşil dokuya anne desteği hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 10 Mayıs 2020 tarihinde saat 10 03’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Yeşil dokuya anne desteği haberi güncellenecektir.

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