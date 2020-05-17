Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara >Yeşil alan koridoru

Ankara Haberleri: Yeşil alan koridoru

ANKARA HABERLERİ

Yeşil alan koridoru

Şaduman UNUTMAZ-Kaan ULU/DHA
17.05.2020 - 16:41 |Son Güncelleme :

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Millet Bahçesi’nde incelemelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Yaklaşık 3 milyon metrekarelik yeşil alanı Ankaralılara kazandıracağız. Amacımız, Türkiye’deki yeşil alan miktarını arttırmak. Yeşil alan koridorları açarak iklim değişikliğiyle ilgili mücadelemizi yapmak istiyoruz” dedi.

Şaduman UNUTMAZ-Kaan ULU/DHA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara’da 12 millet bahçesi inşası gerçekleştirdiklerini belirterek, “Daha önce sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Mamak’ta millet bahçesi açılışını gerçekleştirmiştik. Yaklaşık 3 milyon metrekarelik yeşil alanı Ankaralılara kazandırmış olacağız” dedi. Yenimahalle’de yapımı devam eden Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Millet Bahçesi’nde incelemelerde bulunup, yetkililerden bilgi alan Bakan Kurum, 637 bin metrekare alan üzerine kurulu AKM Millet Bahçesi’nin inşasını gerçekleştirdiklerini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları çerçevesinde bu yıl sonuna tamamlamayı hedeflediklerini bildirdi. Ankara’da sadece Atatürk Kültür Merkezi’nin olduğu alanda millet bahçesi inşası gerçekleştirmediklerini vurgulayan Bakan Kurum, şunları kaydetti:

AFET TOPLANMA MERKEZİ OLACAK

“Toplamda 12 adet millet bahçesi inşası gerçekleştiriyoruz. Bir kısmı tamamlandı, bir kısmı proje aşamasında, bir kısmının da imalatları devam ediyor. Daha önce Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Mamak’ta millet bahçesi açılışını gerçekleştirmiştik. Gölbaşı’nda devam eden, İmrahor Vadisi’nde devam eden millet bahçelerimiz var. Kazan’da, Kızılcahamam’da, Akyurt’ta, Elmadağ’da, Polatlı’da, Sincan’da, Mamak Altıağaç ve Keçiören’de devam eden millet bahçeleri projelerimiz var. Bu projeler tamamlandığında Ankara’daki kişi başı yeşil alan miktarını önemli oranda arttırdığımız bir proje olacak. Yaklaşık 3 milyon metrekarelik yeşil alanı Ankaralılara kazandırmış olacağız.

‘81 ilde 81 milyon metrekare millet bahçesi’ hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Amacımız, Türkiye’deki yeşil alan miktarını arttırmak. Yeşil alan koridorları açarak iklim değişikliğiyle ilgili mücadelemizi yapmak istiyoruz. Bu parklar şehirlerin afet anında afet toplanma merkezi olacak.”

ORGANİK PAZARDAN TELEFERİK HATTINA

Bakan Kurum, AKM Millet Bahçesi’nin sadece Ankara’yı ve Türkiye’yi değil tüm dünyayı ilgilendiren bir proje olduğunu belirterek, şunları söyledi:

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Yeşil alan koridoru hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 17 Mayıs 2020 tarihinde saat 16 41’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Yeşil alan koridoru haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

İl genelinde denetim yapıldı

İl genelinde denetim yapıldı

Ulus Meydanında tanıtım filmi

Ulus Meydanı'nda tanıtım filmi

Maske var mesafe yok

Maske var mesafe yok

Atlı polisler görev başında

Atlı polisler görev başında

600 metre yeni hat

600 metre yeni hat

Tedbir alarak sürdürebiliriz

Tedbir alarak sürdürebiliriz

Desteğe engel yok

Desteğe engel yok

Psikolojik korkuyu eritmeye çalışıyoruz

Psikolojik korkuyu eritmeye çalışıyoruz

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutEVRENGölbaşıGÜDÜLHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara0 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

18 Mayıs 2020, Pazartesi
  • İmsak
    03:39
  • Güneş
    05:24
  • Öğle
    12:50
  • İkindi
    16:44
  • Akşam
    20:06
  • Yatsı
    21:44
Diğer iller için Namaz Vakitleri »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.