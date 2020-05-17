Yeşil alan koridoru

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara’da 12 millet bahçesi inşası gerçekleştirdiklerini belirterek, “Daha önce sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Mamak’ta millet bahçesi açılışını gerçekleştirmiştik. Yaklaşık 3 milyon metrekarelik yeşil alanı Ankaralılara kazandırmış olacağız” dedi. Yenimahalle’de yapımı devam eden Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Millet Bahçesi’nde incelemelerde bulunup, yetkililerden bilgi alan Bakan Kurum, 637 bin metrekare alan üzerine kurulu AKM Millet Bahçesi’nin inşasını gerçekleştirdiklerini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları çerçevesinde bu yıl sonuna tamamlamayı hedeflediklerini bildirdi. Ankara’da sadece Atatürk Kültür Merkezi’nin olduğu alanda millet bahçesi inşası gerçekleştirmediklerini vurgulayan Bakan Kurum, şunları kaydetti:

AFET TOPLANMA MERKEZİ OLACAK

“Toplamda 12 adet millet bahçesi inşası gerçekleştiriyoruz. Bir kısmı tamamlandı, bir kısmı proje aşamasında, bir kısmının da imalatları devam ediyor. Daha önce Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Mamak’ta millet bahçesi açılışını gerçekleştirmiştik. Gölbaşı’nda devam eden, İmrahor Vadisi’nde devam eden millet bahçelerimiz var. Kazan’da, Kızılcahamam’da, Akyurt’ta, Elmadağ’da, Polatlı’da, Sincan’da, Mamak Altıağaç ve Keçiören’de devam eden millet bahçeleri projelerimiz var. Bu projeler tamamlandığında Ankara’daki kişi başı yeşil alan miktarını önemli oranda arttırdığımız bir proje olacak. Yaklaşık 3 milyon metrekarelik yeşil alanı Ankaralılara kazandırmış olacağız.

‘81 ilde 81 milyon metrekare millet bahçesi’ hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Amacımız, Türkiye’deki yeşil alan miktarını arttırmak. Yeşil alan koridorları açarak iklim değişikliğiyle ilgili mücadelemizi yapmak istiyoruz. Bu parklar şehirlerin afet anında afet toplanma merkezi olacak.”

ORGANİK PAZARDAN TELEFERİK HATTINA

Bakan Kurum, AKM Millet Bahçesi’nin sadece Ankara’yı ve Türkiye’yi değil tüm dünyayı ilgilendiren bir proje olduğunu belirterek, şunları söyledi: