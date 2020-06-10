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Ankara Haberleri: Yerli üretimin önemini gösterdi

ANKARA HABERLERİ

Yerli üretimin önemini gösterdi

Hürriyet Haber
10.06.2020 - 02:36 |Son Güncelleme :

Mamak Belediyesi, Üreğil Millet Bahçesi’nde 3.5 dönümlük tarım alanı oluşturdu. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, ”Pandemi, bir kez daha tarım ve yerli üretimin ne denli önemli olduğunu bize gösterdi” dedi.

Hürriyet Haber

Mamak Belediyesi, Gökçeyurt Mahallesi’nde uyguladığı Ekolojik Köy Projesi kapsamında gerçekleştirdiği meyve sebze ekiminin yanı sıra Üreğil Millet Bahçesi’nde de tarım alanı oluşturdu. 3.5 dönümlük alan üzerinde gerçekleştirilen çalışma kapsamında kavun karpuzdan patlıcana, biberden domatese birçok sebze toprakla buluştu. Mamak’ın yerli ve milli üretimde örnek ve öncü bir ilçe olması adına tarımsal projelere ayrı bir önem verdiklerini kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, şunları söyledi:

AMAÇ DAHA FAZLA GELİŞMESİ

“Ekiplerimiz çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürmekte olup, dikilen fidanlarla birlikte alanımız çok güzel bir görüntüye kavuştu. Bugün yaşadığımız pandemi, bir kez daha tarım ve yerli üretimin ne denli önemli olduğunu bize gösterdi. İlçemizde tarımın daha fazla gelişmesi, üretimin desteklenmesi, halkımızın daha fazla sağlıklı ve doğal ürünler tüketmesi amacıyla hayata geçirdiğimiz hizmetlerimizle yerli ve milli üretimde marka olma yolunda hızla ilerliyoruz. Tarım projelerimiz toprak kokusu özleyenlerin adresi olacak.”

4 BİN 794 FİDAN DİKİLDİ

Yerli üretimin önemini gösterdi

Üreğil Millet Bahçesi’nde oluşturulan tarım alanına 684 adet kavun ve karpuz fidesi, 450 adet salatalık fidesi, bin 690 adet biber fidesi, bin 10 adet domates fidesi, 960 adet patlıcan fidesi, fasulye ve mısır ekilirken, 4 bin 794 adet de fide dikimi gerçekleştirildi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Yerli üretimin önemini gösterdi hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 10 Haziran 2020 tarihinde saat 02 36’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Yerli üretimin önemini gösterdi haberi güncellenecektir.

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