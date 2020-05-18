Yerli tohumdan doğal besine





Türkiye’nin çeşitli noktalarından tedavi görmek için LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesi’ne gelen çocuklar, LÖSEV Kent Yerleşkesi’nde kendilerine ayrılan hobi bahçelerinde sebze, meyve ve fidan dikimi etkinliğine katıldı. LÖSEV Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Üstün Ezer, etkinliğe katılan çocuklara önce sağlıklı beslenmenin önemini anlattı, ardından da çocuklar ile birlikte fide ve tohumları dikti. Tohumları dikerken çocuklarla yakından ilgilenen ve yerli tohumun önemini anlatan Ezer, şunları söyledi:







FARKINDALIK YARATTILAR

“Yoğun tedavi süreçlerinde birçok zorlukla yüzleşen minikler, sağlıklı beslenme için önemli bir adım atmış oldu. Lösemi ve kanserin bilinen en önemli nedenlerinden biri sağlıksız ve düzensiz beslenme. Hastalıkla mücadele eden minik bedenler bu konuda farkındalık yaratmak ve yaşıtlarına da örnek olmak istiyor. LÖSEV 22 yıldır lösemili çocuklar ile yetişkin kanser hastalarına desteklerini sürdürüyor. Bakanlar Kurulu kararıyla kamu yararına çalışan vakıf statüsünde olan LÖSEV, topladığı bağış ve destekleri sağlık, eğitim, sosyal ve psikolojik destekler olarak ihtiyaç sahibi hastalara ve ailelere iletiyor.”







