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Ankara Haberleri: Yeni keşif yeni hayat

ANKARA HABERLERİ

Yeni keşif yeni hayat

Sedat CENİKLİ
18.08.2020 - 10:40 |Son Güncelleme :

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca Ankara’daki iki mağarada jeolojik ve ekolojik özellikleri tespit çalışması yürütülüyor. Yeni keşfedilen mağaralardan Lömbürdek İni Mağarası’nda, yeni tür omurgasız bir canlıya da rastlandı.

Sedat CENİKLİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerindeki 60 mağaranın jeolojik ve ekolojik özelliklerinin tespiti amacıyla bu sene çalışma başlattı. 15 Eylül’e kadar tamamlanması planlanan proje kapsamında Mağara Araştırma Derneği üyeleri ile akademisyenlerden oluşan 8 kişilik ekip tarafından çalışma yürütülüyor. Kayıt altına alınarak korunmaları ya da turizme açılmaları hedeflenen ve bu yüzden çalışmaların yürütüldüğü mağaralar arasında Ankara’dan da iki mağara yer alıyor. Proje kapsamında kayıt altına alınmaları için raporları hazırlanan mağaralar ve özellikleri şöyle:

KORUMA İÇİN İNCELEMELER SÜRÜYOR

* Şıngırdaklı İn Mağarası: Çalışmaların yürütüldüğü mağaralardan ilki Ayaş’ın Sinanlı Mahallesi’nde bulunuyor. İlk kez Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 6 Ocak 1990 tarihli kararıyla koruma altına alınan mağarada, ekiplerin incelemesi sürüyor. İncelemeler neticesinde bakanlık tarafından mağaranın grubu belirlenecek, korunması için yeni çalışmalar yapılacak.

HEYECANLANDIRAN TESPİT

* Lömbürdek İni Mağarası: Bakanlık tarafından tesciline yönelik teknik değerlendirme raporunun hazırlandığı diğer mağara ise Lömbürdek İni Mağarası. Kalecik’in Tilki Köyü sınırları içindeki Malı Boğazı’nda bulunan mağaraya, aşınmayla oluşmuş dar bir girişten giriliyor. ‘Yeni keşfedilen’lerden biri olan mağaradaki ön çalışmalarda yoğun yarasa popülasyonunun yanı sıra bilimsel açıdan yeni tür bir omurgasız da tespit edildi. Tescil ve yeni türün tespiti için çalışmalar devam ediyor.

Yeni keşif yeni hayat

KORUNARAK TURİZME KAZANDIRILACAKLAR

Projeyle ilgili bilgi veren Proje Koordinatörü ve Mağara Araştırma Derneği üyesi Ertuğrul Kulaksızoğlu, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, mağaralar üzerinde raporlar doğrultusunda belli çalışmalar yaparak koruma altına alıyor ya da yine koruyarak turizme açmaya çalışıyor. Mağaracılık sporu ve mağaralar çok fazla bilinen bir alan değil. Bu sayede mağaracılık sporunu biraz daha duyurmuş oluyoruz. Bu da hem Türkiye’nin turizmi hem de alternatif sporların gelişmesi açısından oldukça faydalı olacak.”

BİR MİLYON YILLIK TARİH

Diğer yandan Bakanlık’ın, 2018’de B Grubu olarak tescil ettiği Tulumtaş Mağarası’nın korunması ve turizme kazandırılması için de faaliyetler sürdürülüyor. Gölbaşı’nın Tulumtaş Mahallesi’ndeki mağaranın toplam uzunluğu 549 metre. En derin noktası mağara giriş ağzına göre yerin 10 metre altı olan mağaranın en yüksek tavan yüksekliği ise 5 metre. Yatay ve kuru özelliğe sahip mağara sarkıt-dikit, sütun, makarna sarkıtı ve duvar damlataşı gibi oluşumlar açısından da oldukça zengin. Oluşumu bir milyon yıl öncesine dayanan doğal yapıdaki mağara, ‘çökel’ denilen zengin mağara içi oluşumları da taşıyor.

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