Ara
EKSTRA
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara >Yeni etkinlik alanında AnkaraAks buluşması

Ankara Haberleri: Yeni etkinlik alanında AnkaraAks buluşması

ANKARA HABERLERİ

Yeni etkinlik alanında AnkaraAks buluşması

Hürriyet Haber
09.11.2020 - 15:49 |Son Güncelleme :

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Gençlik Parkı’na kazandırılan Kent Konseyi Etkinlik Alanı’nda AnkaraAks öğrencileriyle bir araya geldi.

Hürriyet Haber

Üniversite gençlerine iş birliği çağrısında bulunan Başkan Yavaş, Ankara’yı dünya başkentleriyle yarışır bir kent haline getirmek istediklerini söyledi. Başkan Yavaş, ‘Kültürün ve Sanatın Başkenti Ankara’ mottosu ile tasarlanan Kent Konseyi Açık Hava Etkinlik Alanı’nda hazırlanan deprem temalı sergiyi de gezdi. Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ve öğrencilerle birlikte ‘Asfaltın Altında Dereler Var’ adlı belgeseli izleyen Başkan Yavaş, şunları söyledi:
“Gelişmiş ülkelerin birçoğunda gönüllü veya toplumsal çalışmalara katılım çok fazla. Ankara’da da bu dönemde en çok başarmak istediğimiz, halkın yönetime katılması derken gönüllü katılımlar. İnşallah bu görüntüleri yayınlayıp, sizin gibi kenti için bir şeyler yapmak isteyen gençlerin hem burada hem de bizimle buluşmasını sağlamak istiyoruz. Emeklerinize sağlık. İnşallah, herkese örnek olur ve sizin gibi gençler çoğalır. Böylelikle Ankara’yı dünya başkentleriyle yarışır bir kent haline birlikte getirebiliriz.”

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Yeni etkinlik alanında AnkaraAks buluşması hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 09 Kasım 2020 tarihinde saat 15 49’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Yeni etkinlik alanında AnkaraAks buluşması haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Trafiğe kapalı güzergâhlar

Trafiğe kapalı güzergâhlar

Temel neden iletişimsizlik

Temel neden iletişimsizlik

2 milyon 763 bini kişiselleştirildi

2 milyon 763 bini kişiselleştirildi

5 bin aileye ‘Derman’ olacak

5 bin aileye ‘Derman’ olacak

AŞTİ denetiminde 112 kişiye ceza

AŞTİ denetiminde 112 kişiye ceza

ABB’den Ünal’a asfalt yanıtı: Daha uzun ömürlü

ABB’den Ünal’a asfalt yanıtı: Daha uzun ömürlü

ABB Meclisi’nin bütçe maratonu başlıyor

ABB Meclisi’nin bütçe maratonu başlıyor

Yetiştiriciyi teşvik edecek

Yetiştiriciyi teşvik edecek

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutEVRENGölbaşıGÜDÜLHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara0 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

09 Kasım 2020, Pazartesi
  • İmsak
    05:54
  • Güneş
    07:20
  • Öğle
    12:37
  • İkindi
    15:20
  • Akşam
    17:45
  • Yatsı
    19:06
Diğer iller için Namaz Vakitleri »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.