Yeni etkinlik alanında AnkaraAks buluşması

Üniversite gençlerine iş birliği çağrısında bulunan Başkan Yavaş, Ankara’yı dünya başkentleriyle yarışır bir kent haline getirmek istediklerini söyledi. Başkan Yavaş, ‘Kültürün ve Sanatın Başkenti Ankara’ mottosu ile tasarlanan Kent Konseyi Açık Hava Etkinlik Alanı’nda hazırlanan deprem temalı sergiyi de gezdi. Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ve öğrencilerle birlikte ‘Asfaltın Altında Dereler Var’ adlı belgeseli izleyen Başkan Yavaş, şunları söyledi:

“Gelişmiş ülkelerin birçoğunda gönüllü veya toplumsal çalışmalara katılım çok fazla. Ankara’da da bu dönemde en çok başarmak istediğimiz, halkın yönetime katılması derken gönüllü katılımlar. İnşallah bu görüntüleri yayınlayıp, sizin gibi kenti için bir şeyler yapmak isteyen gençlerin hem burada hem de bizimle buluşmasını sağlamak istiyoruz. Emeklerinize sağlık. İnşallah, herkese örnek olur ve sizin gibi gençler çoğalır. Böylelikle Ankara’yı dünya başkentleriyle yarışır bir kent haline birlikte getirebiliriz.”