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Ankara Haberleri: Yemek sektörünün beklentileri

ANKARA HABERLERİ

Yemek sektörünün beklentileri

Ayça Gözde ÇETİN
09.04.2020 - 09:33 | Son Güncelleme :

Ankara Ticaret Odası (ATO) Lokanta Kafe Restoran Komitesi Meclis Üyesi Ayşe Nilay Çelik, kentte 150 binin üzerinde kişinin çalıştığı 8 bin 500 işletmeden yalnızca 800’ünün açık olduğunu belirterek, sektörün beklentilerini anlattı.

Ayça Gözde ÇETİN

Koronavirüs ile etkin mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi ile geçici bir süreliğine kapatılan, bazıları da sadece paket servisi hizmeti verebilen lokanta ve restoran işletmecilerinin, sıkıntı yaşadığını belirten Çelik, “Salgınla ilgili alınan ilk tedbirler kapsamında pek çok arkadaşımız iş yerlerini kapatmak veya faaliyetlerini asgari seviyeye çekmek zorunda kaldı” dedi. Çelik esnafın taleplerini ise şöyle sıraladı:

KİRADA YÜZDE 50 İNDİRİME GİDİLMELİ

“*İş yeri kira ödemelerinin ileri bir tarihte alınması uygulaması yerine, yüzde 50 kira alınması ve faaliyete başladıktan sonra yüzde 50 indirime gidilmesi gerektiğine dair bir kararname çıkarılmasını talep ediyoruz.

*Şirketlerin kredi puanına ve sicil notuna bakılmadan kredi verilmesini talep ediyoruz.

*Ayrıca işletmeler açıldıklarında, geçmişten gelen borçları üzerlerine yük olarak kalacak. Bu nedenle geçmişe ait olan SGK borçlarının da yüzde 50’sinin silinmesini istiyoruz.

BORÇLARDA TAKSİTLENDİRME YAPILMALI

*Ertelenen vergi ödemeleri ve muhtasar ödemeleri için taksitlendirme talep ediyoruz. Çünkü bu vergiler 6 ay sonra ayda çifter çifter ödenmeye başlayacak. Uzun zaman kapalı kalan işletmeler geriden gelen tedarikçi ödemelerini, çek ve senet ödemelerini, ertelenen vergilerini, kredi karti borçlarını ödemeye başlayacaklar. Aynı zamanda işletme maliyetlerini karşılayacaklar. Bu nedenle 6 ay ertelenen borçlarda da taksitlendirme yapılmasını istiyoruz.”

150 BİNİN ÜZERİNDE ÇALIŞAN VAR

Ankara’da ortalama 8 bin 500 civarı işletme ve bu işletmelerde 150 binin üzerinde çalışan olduğunu aktaran Çelik, “İşletmeler genelge ile kapatıldığı için C paket servisler ve gel-al yapanlar dışında herkes kapattı. Açık olan işletmelerin sayısı ise şu anda ortalama 800 civarı. İşletmelerin yüzde 30’unu mal sahipleri oluşturuyor. Geri kalanını ise kiracılar. Kiracılarımızdan mülk sahipleriyle görüşenler var. İyi niyetli yaklaşanlar da var, geçimlerini buradan sağlayıp kirasını isteyenler de var” bilgisini verdi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Yemek sektörünün beklentileri hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 09 Nisan 2020 tarihinde saat 09 33’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Yemek sektörünün beklentileri haberi güncellenecektir.

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