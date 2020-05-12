Yedi ressamdan sihirli dokunuş





Ressam Şenol Karakaya ve ekibi, Elmadağ Giriş Köprüsü Alt Geçidi, Cinnah Caddesi Kuloğlu Alt Geçidi ile Yaşlılar ve Gençler Bilgi Erişim Merkezi Alt Geçidi’ni Ankara kedisi ile lale resimleriyle donattı. Başkent’in sembollerini resmederek yeniden canlandırmak istediklerini belirten Şenol Karakaya, “Bu projede yer almaktan çok mutluyum. İnsanlara sanatsal bakış açısı kazandırmak, modern bir kent olmak ve sanat galerisini sokağa taşımak istiyoruz. Sanatsal sokak tasarımlarını tanıtarak, şehirlere canlılık getirmeyi, doğayı ve renklerini taş binalar arasında insanlarla buluşturmayı amaçlıyoruz” dedi. Eşiyle birlikte Başkent duvarlarını boyayan ressam Rabia Karakaya da, “Amacımız insanları balkonlarına, pencerelerine veya sokağa çıktıklarında gelinciklerle buluşturmak. Kente görsel bir şölen katmak. Gri sokakları renklendirerek Ankara’nın rengarenk bir şehir olması için elimizden geleni yapıyoruz“ diye konuştu.



