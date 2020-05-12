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Ankara Haberleri: Yedi ressamdan sihirli dokunuş

ANKARA HABERLERİ

Yedi ressamdan sihirli dokunuş

Hürriyet Haber
12.05.2020 - 02:21 |Son Güncelleme :

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent’te bulunan yaya alt geçitleri, köprüler ve boş duvar yüzeylerini yedi ressamın sihirli dokunuşlarıyla renklendiriyor.

Hürriyet Haber

Yedi ressamdan sihirli dokunuş

Ressam Şenol Karakaya ve ekibi, Elmadağ Giriş Köprüsü Alt Geçidi, Cinnah Caddesi Kuloğlu Alt Geçidi ile Yaşlılar ve Gençler Bilgi Erişim Merkezi Alt Geçidi’ni Ankara kedisi ile lale resimleriyle donattı. Başkent’in sembollerini resmederek yeniden canlandırmak istediklerini belirten Şenol Karakaya, “Bu projede yer almaktan çok mutluyum. İnsanlara sanatsal bakış açısı kazandırmak, modern bir kent olmak ve sanat galerisini sokağa taşımak istiyoruz. Sanatsal sokak tasarımlarını tanıtarak, şehirlere canlılık getirmeyi, doğayı ve renklerini taş binalar arasında insanlarla buluşturmayı amaçlıyoruz” dedi. Eşiyle birlikte Başkent duvarlarını boyayan ressam Rabia Karakaya da, “Amacımız insanları balkonlarına, pencerelerine veya sokağa çıktıklarında gelinciklerle buluşturmak. Kente görsel bir şölen katmak. Gri sokakları renklendirerek Ankara’nın rengarenk bir şehir olması için elimizden geleni yapıyoruz“ diye konuştu.

Yedi ressamdan sihirli dokunuş

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Yedi ressamdan sihirli dokunuş hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 12 Mayıs 2020 tarihinde saat 02 21’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Yedi ressamdan sihirli dokunuş haberi güncellenecektir.

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