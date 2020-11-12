Yazıklar olsun

Bu yöntemle hesapları gerçek sanarak takibe alan yardımseverlerden para toplayan şüpheliler, yardım kampanyalarına zarar verdi. Çocukların tedavisi için sosyal medyadan yardım bekleyen aileler, durumu fark ederek suç duyurusunda bulundu. Ayrıca ailelerin başvurusu üzerine bu sahte hesaplar kapatıldı.

BU İNSANLARI TARİF EDECEK KELİME YOK

Öykü Elmalıca'nın babası Hasan Elmalıca, “Biz evladımızı kurtarmak isterken, bir çocuğun canı üzerinden böyle bir şey yapmaya kalkan insanları tarif edecek bir kelime yok” dedi. Öykü için 1 kuruşu bile bir araya getirebilmek için çok büyük mücadele verdiklerini belirten anne Sühal Elmalıca, “Sesimizi insanlara duyurabilmek için geceler boyu uykusuz kaldığınız oluyor; ama vicdansız insanlar bizim adımıza para toplamışlar. Lütfen dolandırıcılar yüzünden Öykü'nün kampanyası zarar görmesin, bu hesaplara bu sahte hesaplara itibar edilmesin” diye konuştu.

KAMPANYAMIZ DURMA NOKTASINA GELDİ

28 aylık Mira Lina Pala'nın babası Cihan Pala, “Yaklaşık 3 bin 500, 4 bin TL civarında para toplamışlar. Bu olaydan sonra kampanyamız durma noktasına geldi. Kızımızı sağlığına kavuşturmak istiyoruz. Biz de her anne baba gibi kızımızın elinden tutup onunla yürümek istiyoruz” ifadelerini kullandı. Anne Şeyda Pala ise “Bizimle iletişime geçmeden başka bir hesaba bağış yapmasınlar lütfen. Bizim iletişim numaramız var. Büyük miktarlarda bağışlar farklı hesaplara yapılmasın. Zamanımız da kalmadı artık” şeklinde konuştu.