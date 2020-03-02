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Ankara Haberleri: Yaya ne yapsın

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Yaya ne yapsın

Hürriyet Haber
02.03.2020 - 09:08 |Son Güncelleme :

Şehit Ömer Halis Demir Bulvarı’nda yayalar, tek bir demir bariyerin açık olduğu refüjden karşıya geçmeye çalışırken büyük tehlike yaşıyor.

Hürriyet Haber

Hürriyet Ankara okuru Gültekin Atik, yoğunluk nedeniyle yayaların iki yol arasında sıkıştıklarına dikkat çekerek, “Her an bir kaza yaşanabilir. Ankara Büyükşehir Belediyesi bu noktada bir önlem almalı, yayaların can güvenliği sağlanmalı” diyor.

Yaya ne yapsın
Burası, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mevki Binası ile Tongaç(Baba Harman) Parkı’nın tam ortası.

Ankara’da yaya olmak zor iki gözümAnkara’da yaya olmak zor iki gözüm

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