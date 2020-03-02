Yaya ne yapsın

Hürriyet Ankara okuru Gültekin Atik, yoğunluk nedeniyle yayaların iki yol arasında sıkıştıklarına dikkat çekerek, “Her an bir kaza yaşanabilir. Ankara Büyükşehir Belediyesi bu noktada bir önlem almalı, yayaların can güvenliği sağlanmalı” diyor.



Burası, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mevki Binası ile Tongaç(Baba Harman) Parkı’nın tam ortası.