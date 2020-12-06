Yavaş eleştirilere yanıt verecek

Başkan Yavaş, AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse’nin geçen ay bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı eleştirilere ve sorulara yanıt verecek. Meclis 223 maddelik kent gündemine ilişkin konuları da görüşerek karara bağlayacak. AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse, CHP Grup Başkanvekili Yaşar Neslihanoğlu, MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan, İYİ Parti Grup Başkanvekili Adnan Beker ve Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın ortak önergesiyle geçen ay oy birliğiyle kabul edilen ‘Türk Sanayii’nin önder ismi Ahmet Vehbi Koç’un adının bir bulvara verilmesine ilişkin İsimlendirme Komisyonu Raporu’ doğrultusunda Koç’un isminin verileceği bulvar da belli oldu. Bu kapsamda Çayyolu Mahallesi sınırlarında bulunan 2677. Cadde’nin ismi Ahmet Vehbi Koç Bulvarı olarak değiştirilecek. Meclis isim değişikliğine ilişkin Başkanlık Yazısı’nı da görüşecek.