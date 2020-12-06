Ara
EKSTRA
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara >Yavaş eleştirilere yanıt verecek

Ankara Haberleri: Yavaş eleştirilere yanıt verecek

ANKARA HABERLERİ

Yavaş eleştirilere yanıt verecek

Murat YILMAZ
06.12.2020 - 00:24 |Son Güncelleme :

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi Aralık Ayı Olağan Toplantısı’nın ilk oturumunu yarın saat 11.00’de ABB Başkanı Mansur Yavaş başkanlığında gerçekleştirilecek.

Murat YILMAZ

Başkan Yavaş, AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse’nin geçen ay bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı eleştirilere ve sorulara yanıt verecek. Meclis 223 maddelik kent gündemine ilişkin konuları da görüşerek karara bağlayacak. AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse, CHP Grup Başkanvekili Yaşar Neslihanoğlu, MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan, İYİ Parti Grup Başkanvekili Adnan Beker ve Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın ortak önergesiyle geçen ay oy birliğiyle kabul edilen ‘Türk Sanayii’nin önder ismi Ahmet Vehbi Koç’un adının bir bulvara verilmesine ilişkin İsimlendirme Komisyonu Raporu’ doğrultusunda Koç’un isminin verileceği bulvar da belli oldu. Bu kapsamda Çayyolu Mahallesi sınırlarında bulunan 2677. Cadde’nin ismi Ahmet Vehbi Koç Bulvarı olarak değiştirilecek. Meclis isim değişikliğine ilişkin Başkanlık Yazısı’nı da görüşecek.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Yavaş eleştirilere yanıt verecek hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 06 Aralık 2020 tarihinde saat 00 24’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Yavaş eleştirilere yanıt verecek haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Prof. Dr. Karagöl uyardı: Çin aşısı deyip geçmeyin, mutlaka aşı yaptırın

Prof. Dr. Karagöl uyardı: 'Çin aşısı deyip geçmeyin, mutlaka aşı ya...

Sağlıkçılara atlı terapi

Sağlıkçılara atlı terapi

Gençler lidere karşı

Gençler lidere karşı

Korkunç ticarette ikinci operasyon

Korkunç ticarette ikinci operasyon

Zehir tacirlerine şafak baskını

Zehir tacirlerine şafak baskını

AVM’lere sıkı takip

AVM’lere sıkı takip

Kısıtlamada sıkı denetim

Kısıtlamada sıkı denetim

ABB’nin otobüs kredisi onaylandı

ABB’nin otobüs kredisi onaylandı

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutEVRENGölbaşıGÜDÜLHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamam MamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara0 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

06 Aralık 2020, Pazar
  • İmsak
    06:18
  • Güneş
    07:48
  • Öğle
    12:44
  • İkindi
    15:09
  • Akşam
    17:30
  • Yatsı
    18:55
Diğer iller için Namaz Vakitleri »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.