Yaşlı çiftin 'Vosvos' tutkusu

İlk olarak 1975’te 'Vosvos' alan çift, o zamandan bugüne sahibi oldukları 3 ayrı 'Vosvos' ile 30 ili gezerek, araç tutkunları için düzenlenen kamplara katıldı. Gürkaner çifti, hâlen 1972 model araçları ile Ankara sokaklarında dolaşıyor. Her sene ‘Vosvos’ ile Eskişehir, Sinop, Adana ve Ordu'nun yaylalarına gittiklerini söyleyen Kadir Gürkaner, “Tosbağa, bana yaşadığım sürece yaşam enerjisi veriyor, ömrümü uzatıyor gibi geliyor bana. 60 bin lira verdikleri halde satmadım. 100 bin lira da verseler vermem” dedi.

HER YERE BİRLİKTE GİDİYORUZ

Araçlarının ilgi gördüğünü belirten Şermin Gürkaner ise, “Bu araba sevgisi bütün arabaların önüne geçiyor. Benim de ehliyetim var ama eşim bu arabayı bana vermeye kıyamıyor. 'Sen kullanamazsın' diyor. Benden kıymetli olmamalı ama arabası kıymetli. Ameliyat geçirdim, ön koltuğu çıkardı arabaya yatak yaptı öyle Marmaris'e gittik. Her yere eşimle birlikte gidiyoruz” diye konuştu. Pelin ÜZEK KILIÇ-Fatih ERDOĞAN/DHA

EVİMİZDE OLMAZSA OLMAZIMIZ

Çiftin kızı Didem Gürkaner de ailesi gibi ‘Vosvos’ tutkunu. Didem Gürkaner de “'Vosvos' evimizde olmazsa olmazımız. Babamın onu benden daha çok sevdiğini düşünüyorum. Herhangi bir kaza ya da vurma anında bana 'nasılsın' deyip geçiştiriyor, ‘Vosvos’ için 'ona bir şey oldu mu, hasar var mı' diye soruyor. Babamın onunla bağı çok ayrı” ifadelerini kullandı.