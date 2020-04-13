Yasak sonrası ilk iş günü

Kızılay, Kuğulu Park, Tunalı Hilmi Caddesi, Ulus Meydanı ve Kurtuluş Parkı’nda taksiciler iş başı yaptı. Polis ekipleri, yasak sonrası açılma ihtimali olan market, büfe benzeri işletmeleri kontrol amacıyla denetledi. Öte yandan polis kontrol noktalarında durdurulan araçların yol izni olup olmadığı, polis ekiplerince kontrol edildi. Yasağın kalkmasıyla birlikte Başkent’te hayat kısmen normale dönerken, 11-12 Nisan tarihlerinde kapalı olan market, süpermarket, kasap, manav gibi iş yerleri de faaliyete başladı. Öte yandan, sokağa çıkma yasağının bittiği ilk iş günde meydan, cadde ve parklarda yaya ve araç yoğunluğu düşük seviyede kaldı. Toplu taşıma araçlarını durduran ekipler sosyal mesafe denetimi yaptı. Ekipler otobüs şoförleri ve yolcuların maske takıp takmadığını da kontrol etti.







