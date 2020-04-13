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Ankara Haberleri: Yasak sonrası ilk iş günü

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Yasak sonrası ilk iş günü

Hürriyet Haber
13.04.2020 - 23:30 |Son Güncelleme :

Ankara'da, koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma yasağının önceki gece sona ermesinin ardından bazı vatandaşlar araçlarıyla trafiğe çıktı.

Hürriyet Haber

Kızılay, Kuğulu Park, Tunalı Hilmi Caddesi, Ulus Meydanı ve Kurtuluş Parkı’nda taksiciler iş başı yaptı. Polis ekipleri, yasak sonrası açılma ihtimali olan market, büfe benzeri işletmeleri kontrol amacıyla denetledi. Öte yandan polis kontrol noktalarında durdurulan araçların yol izni olup olmadığı, polis ekiplerince kontrol edildi. Yasağın kalkmasıyla birlikte Başkent’te hayat kısmen normale dönerken, 11-12 Nisan tarihlerinde kapalı olan market, süpermarket, kasap, manav gibi iş yerleri de faaliyete başladı. Öte yandan, sokağa çıkma yasağının bittiği ilk iş günde meydan, cadde ve parklarda yaya ve araç yoğunluğu düşük seviyede kaldı. Toplu taşıma araçlarını durduran ekipler sosyal mesafe denetimi yaptı. Ekipler otobüs şoförleri ve yolcuların maske takıp takmadığını da kontrol etti.

Yasak sonrası ilk iş günü

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Yasak sonrası ilk iş günü hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 13 Nisan 2020 tarihinde saat 23 30’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Yasak sonrası ilk iş günü haberi güncellenecektir.

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