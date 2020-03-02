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Ankara Haberleri: Yasak ama çıkıyorlar

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Yasak ama çıkıyorlar

Sedat CENİKLİ
02.03.2020 - 09:18 |Son Güncelleme :

Tarihi Ankara Kalesi’ndeki düşme tehlikesini önlemek amacıyla monte edilen korkuluklar ile uyarıları hiçe sayan bazı ziyaretçiler, korkuluk demirlerinin ve surların üzerine tırmanarak ziyarete kapalı kısma geçiyor.

Sedat CENİKLİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Kalesi’nin surlarındaki düşme tehlikesine karşı önlem amaçlı demir korkuluklar ve uyarı levhaları monte etti. Çalışmalar sırasında, daha önce ciddi yaralanmalı düşme olaylarının da yaşandığı surların en üst kısmı ziyarete kapatıldı. Ancak ne uyarılar ne de korkuluklar, kural tanımayan ziyaretçilerin, geçişin yasak olduğu surların en üst kısmına geçişini engelleyebiliyor.

Yasak ama çıkıyorlar

Kaleyi ziyaret edenlerden bazıları, yasak kısmın önüne çekilen korkuluklara ve “Bu kısma geçiş yasaktır” yazılı uyarı levhalarına rağmen en üst kısma çıkıyor. Uyarılara dikkat etmeyen ziyaretçiler, yukarı çıkabilmek için düşme tehlikesini göze alarak, uyarıların asılı olduğu demirlerin üzerinden ve korkulukların bulunmadığı yüksek duvarlardan tırmanıyor. Kural tanımayan ziyaretçilerin anı fotoğrafı çektirmek ya da manzarayı seyretmek için ziyarete kapalı yasak kısma geçişlerini, diğer ziyaretçiler de endişeli ve meraklı bakışlarla izliyor.

Yasak ama çıkıyorlar
Hürriyet Ankara’nın daha önce defalarca dikkat çektiği düşme tehlikesini önlemek amacıyla ABB Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı’nca geçen hafta, tarihi yapıya zarar vermeden korkuluk imalatı yapılmıştı.

 

 

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