Yasak ama çıkıyorlar

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Kalesi’nin surlarındaki düşme tehlikesine karşı önlem amaçlı demir korkuluklar ve uyarı levhaları monte etti. Çalışmalar sırasında, daha önce ciddi yaralanmalı düşme olaylarının da yaşandığı surların en üst kısmı ziyarete kapatıldı. Ancak ne uyarılar ne de korkuluklar, kural tanımayan ziyaretçilerin, geçişin yasak olduğu surların en üst kısmına geçişini engelleyebiliyor.







Kaleyi ziyaret edenlerden bazıları, yasak kısmın önüne çekilen korkuluklara ve “Bu kısma geçiş yasaktır” yazılı uyarı levhalarına rağmen en üst kısma çıkıyor. Uyarılara dikkat etmeyen ziyaretçiler, yukarı çıkabilmek için düşme tehlikesini göze alarak, uyarıların asılı olduğu demirlerin üzerinden ve korkulukların bulunmadığı yüksek duvarlardan tırmanıyor. Kural tanımayan ziyaretçilerin anı fotoğrafı çektirmek ya da manzarayı seyretmek için ziyarete kapalı yasak kısma geçişlerini, diğer ziyaretçiler de endişeli ve meraklı bakışlarla izliyor.



Hürriyet Ankara’nın daha önce defalarca dikkat çektiği düşme tehlikesini önlemek amacıyla ABB Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı’nca geçen hafta, tarihi yapıya zarar vermeden korkuluk imalatı yapılmıştı.